https://ria.ru/20211007/koronavirus-1753491222.html
В России не обнаружили штаммы коронавируса "лямбда" и "мю"
В России не обнаружили штаммы коронавируса "лямбда" и "мю" - РИА Новости, 07.10.2021
В России не обнаружили штаммы коронавируса "лямбда" и "мю"
Штаммы коронавируса "лямбда" и "мю" в России не были обнаружены, заявил директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T13:00
2021-10-07T13:00
2021-10-07T13:07
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Штаммы коронавируса "лямбда" и "мю" в России не были обнаружены, заявил директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что ВОЗ изучает вопрос о том, насколько штамм коронавируса "лямбда" может быть более заразным, чем другие штаммы коронавируса. Главный инфекционист США Энтони Фаучи сообщил, что новый "мю-штамм" при определенных мутациях может обходить защиту некоторых антител."Лямбда" и "мю" у нас не был обнаружен", - сказал Акимкин на конференции "Современная иммунопрофилактика: вызовы, возможности, перспективы".Он уточнил, что на сегодняшний день штамм "дельта" доминирует в России.
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:00 07.10.2021 (обновлено: 13:07 07.10.2021)
В России не обнаружили штаммы коронавируса "лямбда" и "мю"
В Роспотребнадзоре заявили, что штаммы коронавируса "лямбда" и "мю" в России не выявлены