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Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста COVID-19 - РИА Новости, 07.10.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Республике Алтай, он составил 0,17%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T11:43

2021-10-07T11:43

2021-10-07T11:43

распространение коронавируса

общество

республика алтай

республика калмыкия

здоровье - общество

коронавирусы

республика бурятия

россия

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Республике Алтай, он составил 0,17%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Алтай 0,17%, 2. Республика Бурятия 0,18%, 3. Республика Калмыкия 0,19%", - говорится в сообщении.

республика алтай

республика калмыкия

республика бурятия

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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