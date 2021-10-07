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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211007/koronavirus-1753475269.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста COVID-19 - РИА Новости, 07.10.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Республике Алтай, он составил 0,17%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T11:43
2021-10-07T11:43
распространение коронавируса
общество
республика алтай
республика калмыкия
здоровье - общество
коронавирусы
республика бурятия
россия
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Республике Алтай, он составил 0,17%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Алтай 0,17%, 2. Республика Бурятия 0,18%, 3. Республика Калмыкия 0,19%", - говорится в сообщении.
республика алтай
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общество, республика алтай, республика калмыкия, здоровье - общество, коронавирусы, республика бурятия, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:43 07.10.2021
 
Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста COVID-19

Оперштаб: наименьший темп прироста COVID-19 зафиксировали в Республике Алтай — 0,17%

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней (МКЦИБ) "Вороновское"
Медицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней (МКЦИБ) Вороновское - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Республике Алтай, он составил 0,17%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Алтай 0,17%, 2. Республика Бурятия 0,18%, 3. Республика Калмыкия 0,19%", - говорится в сообщении.
 
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