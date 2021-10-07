https://ria.ru/20211007/koronavirus-1753442719.html

Глава Калининградской области заявил о крайне тяжелой ситуации с COVID-19

Глава Калининградской области заявил о крайне тяжелой ситуации с COVID-19 - РИА Новости, 07.10.2021

Глава Калининградской области заявил о крайне тяжелой ситуации с COVID-19

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Калининградской области "крайне тяжелая", заявил РИА Новости глава региона Антон Алиханов. РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T03:12

2021-10-07T03:12

2021-10-07T10:22

распространение коронавируса

общество

калининградская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье

михаил мурашко

анна попова

антон алиханов

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости, Дарья Ураева. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Калининградской области "крайне тяжелая", заявил РИА Новости глава региона Антон Алиханов.Как отметил губернатор, решение о введении дополнительных ограничений в регионе было принято как раз на фоне сложившихся обстоятельств. "Нам нужна передышка для медицинской системы", - подчеркнул глава региона."Ограничения вводятся исключительно для того, чтобы сбить темп роста заболеваемости и стимулировать людей к тому, чтобы они вакцинировались", - обозначил Алиханов.В Калининградской области для неработающих граждан старше 65 лет введен режим самоизоляции. Запрещено нахождение граждан без масок в торговых организациях, на рынках, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах, вокзалах, МФЦ, почтовых отделениях, отделениях банков и медицинских организациях.В регионе приостановлена деятельность аттракционов, в том числе расположенных на территориях парков культуры и отдыха, с 5 октября - деятельность детских развлекательных центров и детских игровых комнат.С 8 октября посещение кафе и ресторанов в Калининградской области будет возможно только при наличии QR-кода о вакцинации или о перенесенном COVID-19. С 1 ноября это будет касаться и спортивных организаций, организаций культуры и кинотеатров.Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял, что основная масса пациентов с коронавирусом, которые поступают в российские стационары, не привиты. При этом погибают от COVID-19 также в основном те, кто не вакцинировался, – по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, среди ежедневно умирающих от коронавируса в России привитых практически нет, а штаммом "дельта" заболевают не более 2% ранее получивших вакцину.

https://ria.ru/20211006/kovid-1753170188.html

https://ria.ru/20211006/covid-19-1753382772.html

калининградская область

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общество, калининградская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье, михаил мурашко, анна попова, антон алиханов, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, новости - туризм