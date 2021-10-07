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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211007/koronavirus-1753442719.html
Глава Калининградской области заявил о крайне тяжелой ситуации с COVID-19
Глава Калининградской области заявил о крайне тяжелой ситуации с COVID-19 - РИА Новости, 07.10.2021
Глава Калининградской области заявил о крайне тяжелой ситуации с COVID-19
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Калининградской области "крайне тяжелая", заявил РИА Новости глава региона Антон Алиханов. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T03:12
2021-10-07T10:22
распространение коронавируса
общество
калининградская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье
михаил мурашко
анна попова
антон алиханов
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости, Дарья Ураева. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Калининградской области "крайне тяжелая", заявил РИА Новости глава региона Антон Алиханов.Как отметил губернатор, решение о введении дополнительных ограничений в регионе было принято как раз на фоне сложившихся обстоятельств. "Нам нужна передышка для медицинской системы", - подчеркнул глава региона."Ограничения вводятся исключительно для того, чтобы сбить темп роста заболеваемости и стимулировать людей к тому, чтобы они вакцинировались", - обозначил Алиханов.В Калининградской области для неработающих граждан старше 65 лет введен режим самоизоляции. Запрещено нахождение граждан без масок в торговых организациях, на рынках, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах, вокзалах, МФЦ, почтовых отделениях, отделениях банков и медицинских организациях.В регионе приостановлена деятельность аттракционов, в том числе расположенных на территориях парков культуры и отдыха, с 5 октября - деятельность детских развлекательных центров и детских игровых комнат.С 8 октября посещение кафе и ресторанов в Калининградской области будет возможно только при наличии QR-кода о вакцинации или о перенесенном COVID-19. С 1 ноября это будет касаться и спортивных организаций, организаций культуры и кинотеатров.Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял, что основная масса пациентов с коронавирусом, которые поступают в российские стационары, не привиты. При этом погибают от COVID-19 также в основном те, кто не вакцинировался, – по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, среди ежедневно умирающих от коронавируса в России привитых практически нет, а штаммом "дельта" заболевают не более 2% ранее получивших вакцину.
https://ria.ru/20211006/kovid-1753170188.html
https://ria.ru/20211006/covid-19-1753382772.html
калининградская область
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общество, калининградская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье, михаил мурашко, анна попова, антон алиханов, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, новости - туризм
03:12 07.10.2021 (обновлено: 10:22 07.10.2021)
 
Глава Калининградской области заявил о крайне тяжелой ситуации с COVID-19

Глава Калининградской области Алиханов: ситуация с COVID-19 является крайне тяжелой

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудники скорой медицинской помощи с пациентом в карантинном центре
Сотрудники скорой медицинской помощи с пациентом в карантинном центре - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости, Дарья Ураева. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Калининградской области "крайне тяжелая", заявил РИА Новости глава региона Антон Алиханов.
"Ситуация крайне тяжелая, у нас почти две тысячи человек на стационарном лечении, почти тысяча человек – кислородозависимые", - сказал Алиханов.
Как отметил губернатор, решение о введении дополнительных ограничений в регионе было принято как раз на фоне сложившихся обстоятельств. "Нам нужна передышка для медицинской системы", - подчеркнул глава региона.
"Ограничения вводятся исключительно для того, чтобы сбить темп роста заболеваемости и стимулировать людей к тому, чтобы они вакцинировались", - обозначил Алиханов.
В Калининградской области для неработающих граждан старше 65 лет введен режим самоизоляции. Запрещено нахождение граждан без масок в торговых организациях, на рынках, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах, вокзалах, МФЦ, почтовых отделениях, отделениях банков и медицинских организациях.
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В регионе приостановлена деятельность аттракционов, в том числе расположенных на территориях парков культуры и отдыха, с 5 октября - деятельность детских развлекательных центров и детских игровых комнат.
С 8 октября посещение кафе и ресторанов в Калининградской области будет возможно только при наличии QR-кода о вакцинации или о перенесенном COVID-19. С 1 ноября это будет касаться и спортивных организаций, организаций культуры и кинотеатров.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял, что основная масса пациентов с коронавирусом, которые поступают в российские стационары, не привиты. При этом погибают от COVID-19 также в основном те, кто не вакцинировался, – по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, среди ежедневно умирающих от коронавируса в России привитых практически нет, а штаммом "дельта" заболевают не более 2% ранее получивших вакцину.
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