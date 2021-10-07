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АНО "РСВ": конкурс "Флагманы образования" стартовал в России
АНО "РСВ": конкурс "Флагманы образования" стартовал в России - РИА Новости, 07.10.2021
АНО "РСВ": конкурс "Флагманы образования" стартовал в России
Всероссийский профессиональный конкурс "Флагманы образования" для специалистов из сферы образования и самих учащихся стартовал в России в четверг на платформе... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T17:05
2021-10-07T17:05
образование - общество
алексей комиссаров
татьяна голикова
сергей кравцов
россия
ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Всероссийский профессиональный конкурс "Флагманы образования" для специалистов из сферы образования и самих учащихся стартовал в России в четверг на платформе АНО "Россия – страна возможностей", заявил генеральный директор организации Алексей Комиссаров.Автономная некоммерческая организация (АНО) "Россия - страна возможностей" возникла по инициативе президента с целью создания условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создания эффективных социальных лифтов в России."Все проекты платформы "Россия – страна возможностей" не стоят на месте. Как вы знаете, два года назад мы запустили проект "Учитель будущего" – первый в России командный конкурс для педагогов. И он себя хорошо зарекомендовал. Проанализировав обратную связь от участников, экспертного сообщества, а также получив письма от тех, кто хотел бы, но не мог принять участие в конкурсе, мы решили его расширить и позволить принять в нем участие тем, кто занимается образованием на разных уровнях. Сегодня мы запускаем новый масштабный проект "Флагманы образования", состоящий из четырех самостоятельных треков. И молодые ребята, и действующие педагоги, и профессиональные управленцы в сфере образования смогут показать свои силы, предложить собственные решения конкурсных испытаний и, следовательно, развивать систему образования нашей страны", – сказал Комиссаров, слова которого цитирует пресс-служба.Так, всероссийский конкурс "Флагманы образования" состоит из четырех треков. Первое направление – "Флагманы образования. Школа", которое нацелено на управленческие команды школ, директоров и их заместителей, классных руководителей, Во втором треке – "Флагманы образования. Муниципалитет" – между собой будут соревноваться управленческие команды муниципальных органов управления образованием. Третий трек - направление "Флагманы образования. Регион" нацелен на управленческие команды региональных органов управления образованием. Четвертый трек – "Флагманы образования. Студенты" – ориентирован на студентов вузов и колледжей.Уточняется, что заявочная кампания школьного трека "Флагманы образования. Школа" будет проходить с 7 октября по 30 ноября 2021 года. Старт трех других треков состоится до конца 2021 года, добавили организаторы."Для участия необходимо собрать команду из сотрудников общеобразовательной организации. В команду должны входить четыре человека: директор или его заместитель, заместитель директора, два классных руководителя. Участникам предстоит пройти дистанционное тестирование (тест общих знаний, функциональная грамотность и управленческие навыки). Затем пройдут очные полуфиналы в восьми федеральных округах и финал, в котором будут соревноваться 100 команд. В конкурсе нет ограничений: участвовать в нем могут как опытные сотрудники образовательных организаций, так и имеющие небольшой стаж. Участники трека смогут посоревноваться с управленческими командами школ из всех регионов страны", – уточнил Комиссаров.В торжественной презентации конкурса приняли участие заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, которая поздравила учителей с прошедшим профессиональным праздником, а также подчеркнула, что "система образования активно развивается, и в современную школу внедряются нестандартные подходы и новые практики, которые позволяют делать обучение продуктивнее, интереснее и комфортнее"."Современной системе образования нужны талантливые управленцы, настоящие лидеры, которые могут продемонстрировать, как эффективно выстроить командную работу, сплотить коллектив для достижения наилучших образовательных результатов. Именно от них во многом зависит успех образовательной организации, раскрытие потенциала учащихся и развитие системы образования в целом. Конкурс "Флагманы образования" позволит выявить лучших представителей системы образования, опыт которых станет вдохновляющим примером для других", – добавил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.
https://ria.ru/20211001/konkurs-1752662183.html
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образование - общество, алексей комиссаров, татьяна голикова, сергей кравцов, россия, ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
17:05 07.10.2021
 

АНО "РСВ": конкурс "Флагманы образования" стартовал в России

© Фото : АНО "Россия — страна возможностей"Торжественное открытие Всероссийского профессионального конкурса "Флагманы образования"
Торжественное открытие Всероссийского профессионального конкурса Флагманы образования - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© Фото : АНО "Россия — страна возможностей"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Всероссийский профессиональный конкурс "Флагманы образования" для специалистов из сферы образования и самих учащихся стартовал в России в четверг на платформе АНО "Россия – страна возможностей", заявил генеральный директор организации Алексей Комиссаров.
Автономная некоммерческая организация (АНО) "Россия - страна возможностей" возникла по инициативе президента с целью создания условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создания эффективных социальных лифтов в России.
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"Все проекты платформы "Россия – страна возможностей" не стоят на месте. Как вы знаете, два года назад мы запустили проект "Учитель будущего" – первый в России командный конкурс для педагогов. И он себя хорошо зарекомендовал. Проанализировав обратную связь от участников, экспертного сообщества, а также получив письма от тех, кто хотел бы, но не мог принять участие в конкурсе, мы решили его расширить и позволить принять в нем участие тем, кто занимается образованием на разных уровнях. Сегодня мы запускаем новый масштабный проект "Флагманы образования", состоящий из четырех самостоятельных треков. И молодые ребята, и действующие педагоги, и профессиональные управленцы в сфере образования смогут показать свои силы, предложить собственные решения конкурсных испытаний и, следовательно, развивать систему образования нашей страны", – сказал Комиссаров, слова которого цитирует пресс-служба.
Так, всероссийский конкурс "Флагманы образования" состоит из четырех треков. Первое направление – "Флагманы образования. Школа", которое нацелено на управленческие команды школ, директоров и их заместителей, классных руководителей, Во втором треке – "Флагманы образования. Муниципалитет" – между собой будут соревноваться управленческие команды муниципальных органов управления образованием. Третий трек - направление "Флагманы образования. Регион" нацелен на управленческие команды региональных органов управления образованием. Четвертый трек – "Флагманы образования. Студенты" – ориентирован на студентов вузов и колледжей.
Уточняется, что заявочная кампания школьного трека "Флагманы образования. Школа" будет проходить с 7 октября по 30 ноября 2021 года. Старт трех других треков состоится до конца 2021 года, добавили организаторы.
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"Для участия необходимо собрать команду из сотрудников общеобразовательной организации. В команду должны входить четыре человека: директор или его заместитель, заместитель директора, два классных руководителя. Участникам предстоит пройти дистанционное тестирование (тест общих знаний, функциональная грамотность и управленческие навыки). Затем пройдут очные полуфиналы в восьми федеральных округах и финал, в котором будут соревноваться 100 команд. В конкурсе нет ограничений: участвовать в нем могут как опытные сотрудники образовательных организаций, так и имеющие небольшой стаж. Участники трека смогут посоревноваться с управленческими командами школ из всех регионов страны", – уточнил Комиссаров.
В торжественной презентации конкурса приняли участие заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, которая поздравила учителей с прошедшим профессиональным праздником, а также подчеркнула, что "система образования активно развивается, и в современную школу внедряются нестандартные подходы и новые практики, которые позволяют делать обучение продуктивнее, интереснее и комфортнее".
"Современной системе образования нужны талантливые управленцы, настоящие лидеры, которые могут продемонстрировать, как эффективно выстроить командную работу, сплотить коллектив для достижения наилучших образовательных результатов. Именно от них во многом зависит успех образовательной организации, раскрытие потенциала учащихся и развитие системы образования в целом. Конкурс "Флагманы образования" позволит выявить лучших представителей системы образования, опыт которых станет вдохновляющим примером для других", – добавил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.
 
Образование - ОбществоАлексей КомиссаровТатьяна ГоликоваСергей КравцовРоссияАНО "РСВ" ("Россия – страна возможностей")
 
 
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