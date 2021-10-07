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"Киноэкипаж" обследовался в больнице управделами президента
"Киноэкипаж" обследовался в больнице управделами президента - РИА Новости, 07.10.2021
"Киноэкипаж" обследовался в больнице управделами президента
Космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко перед полетом в космос прошли медицинское обследование в больнице управделами... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T03:41
2021-10-07T03:41
москва
антон шкаплеров
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
юлия пересильд
клим шипенко
россия
полет первого "киноэкипажа" в космос
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко перед полетом в космос прошли медицинское обследование в больнице управделами президента РФ, сообщила РИА Новости пресс-секретарь управделами Елена Крылова.Во вторник Шкаплеров, Пересильд и Шипенко отправились на МКС для съемок фильма с рабочим названием "Вызов", который станет первой картиной в истории кинематографа со съемками профессиональных актеров в космосе.Она также выразила готовность медицинских работников провести исследования экипажа по прилёту.
https://ria.ru/20211005/vyzov-1753038863.html
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москва, антон шкаплеров, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), юлия пересильд, клим шипенко, россия, полет первого "киноэкипажа" в космос
03:41 07.10.2021
 
"Киноэкипаж" обследовался в больнице управделами президента

Пресс-секретарь Крылова: "Киноэкипаж" обследовался в больнице управделами президента

© РИА Новости / Pool / Перейти в фотобанкЧлены основного экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию актриса Юлия Пересильд, космонавт Антон Шкаплеров и режиссер Клим Шипенко
Члены основного экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию актриса Юлия Пересильд, космонавт Антон Шкаплеров и режиссер Клим Шипенко - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Pool
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко перед полетом в космос прошли медицинское обследование в больнице управделами президента РФ, сообщила РИА Новости пресс-секретарь управделами Елена Крылова.
Во вторник Шкаплеров, Пересильд и Шипенко отправились на МКС для съемок фильма с рабочим названием "Вызов", который станет первой картиной в истории кинематографа со съемками профессиональных актеров в космосе.

"Перед полетом экипаж космического корабля в составе Юлии Пересильд, Клима Шипенко и Антона Шкаплерова прошел медицинское обследование в Волынской больнице", - сказала Крылова.

Она также выразила готовность медицинских работников провести исследования экипажа по прилёту.
Юлия Пересильд, Антон Шкаплеров и Клим Шипенко - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
5 октября, 08:00Культура
"Поехали!" Что мы знаем о "Вызове" в космос и почему это важно
 
МоскваАнтон ШкаплеровКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Юлия ПересильдКлим ШипенкоРоссияПолет первого "киноэкипажа" в космос
 
 
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