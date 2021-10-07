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"Киноэкипаж" обследовался в больнице управделами президента
"Киноэкипаж" обследовался в больнице управделами президента - РИА Новости, 07.10.2021
"Киноэкипаж" обследовался в больнице управделами президента
Космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко перед полетом в космос прошли медицинское обследование в больнице управделами... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T03:41
2021-10-07T03:41
2021-10-07T03:41
москва
антон шкаплеров
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
юлия пересильд
клим шипенко
россия
полет первого "киноэкипажа" в космос
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко перед полетом в космос прошли медицинское обследование в больнице управделами президента РФ, сообщила РИА Новости пресс-секретарь управделами Елена Крылова.Во вторник Шкаплеров, Пересильд и Шипенко отправились на МКС для съемок фильма с рабочим названием "Вызов", который станет первой картиной в истории кинематографа со съемками профессиональных актеров в космосе.Она также выразила готовность медицинских работников провести исследования экипажа по прилёту.
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москва, антон шкаплеров, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), юлия пересильд, клим шипенко, россия, полет первого "киноэкипажа" в космос
"Киноэкипаж" обследовался в больнице управделами президента
Пресс-секретарь Крылова: "Киноэкипаж" обследовался в больнице управделами президента