https://ria.ru/20211007/kinoekipazh-1753443573.html

"Киноэкипаж" обследовался в больнице управделами президента

"Киноэкипаж" обследовался в больнице управделами президента - РИА Новости, 07.10.2021

"Киноэкипаж" обследовался в больнице управделами президента

Космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко перед полетом в космос прошли медицинское обследование в больнице управделами... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T03:41

2021-10-07T03:41

2021-10-07T03:41

москва

антон шкаплеров

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

юлия пересильд

клим шипенко

россия

полет первого "киноэкипажа" в космос

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко перед полетом в космос прошли медицинское обследование в больнице управделами президента РФ, сообщила РИА Новости пресс-секретарь управделами Елена Крылова.Во вторник Шкаплеров, Пересильд и Шипенко отправились на МКС для съемок фильма с рабочим названием "Вызов", который станет первой картиной в истории кинематографа со съемками профессиональных актеров в космосе.Она также выразила готовность медицинских работников провести исследования экипажа по прилёту.

https://ria.ru/20211005/vyzov-1753038863.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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