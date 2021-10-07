https://ria.ru/20211007/kinoekipazh-1753443295.html

Российский "киноэкипаж" посетил американский сегмент МКС

Российский "киноэкипаж" посетил американский сегмент МКС - РИА Новости, 07.10.2021

Российский "киноэкипаж" посетил американский сегмент МКС

Российский "киноэкипаж", снимающий на МКС художественный фильм с рабочим названием "Вызов", побывал на американском сегменте станции. Это следует из переговоров РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T03:32

2021-10-07T03:32

2021-10-07T09:40

байконур (город)

антон шкаплеров

наса

роскосмос

космос - риа наука

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земля

юлия пересильд

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Российский "киноэкипаж", снимающий на МКС художественный фильм с рабочим названием "Вызов", побывал на американском сегменте станции. Это следует из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых НАСА.Уточняется, что в европейском модуле Columbus состоялись "приватные медицинские конференции".Корабль "Союз МС-19" с космонавтом Антоном Шкаплеровым, режиссером Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд отправился с Байконура 5 октября. Спустя 3,5 часа он прибыл к МКС и из-за отказа автоматической системы сближения "Курс" пристыковался вручную.Шипенко и Пересильд пробудут в космосе 12 дней, после чего вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" с космонавтом Олегом Новицким.Ранее сообщалось, что по договоренности между НАСА и "Роскосмосом" часть фильма снимут в обзорном модуле Cupola, для чего Шипенко и Пересильд сопроводят в американский сегмент станции.

https://ria.ru/20211005/vyzov-1753038863.html

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