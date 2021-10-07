https://ria.ru/20211007/kinoekipazh-1753443295.html
Российский "киноэкипаж" посетил американский сегмент МКС
Российский "киноэкипаж" посетил американский сегмент МКС - РИА Новости, 07.10.2021
Российский "киноэкипаж" посетил американский сегмент МКС
Российский "киноэкипаж", снимающий на МКС художественный фильм с рабочим названием "Вызов", побывал на американском сегменте станции. Это следует из переговоров РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T03:32
2021-10-07T03:32
2021-10-07T09:40
байконур (город)
антон шкаплеров
наса
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
земля
юлия пересильд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753453335_0:87:892:589_1920x0_80_0_0_7dab3716370bfabe73a302a793829eae.jpg
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Российский "киноэкипаж", снимающий на МКС художественный фильм с рабочим названием "Вызов", побывал на американском сегменте станции. Это следует из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых НАСА.Уточняется, что в европейском модуле Columbus состоялись "приватные медицинские конференции".Корабль "Союз МС-19" с космонавтом Антоном Шкаплеровым, режиссером Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд отправился с Байконура 5 октября. Спустя 3,5 часа он прибыл к МКС и из-за отказа автоматической системы сближения "Курс" пристыковался вручную.Шипенко и Пересильд пробудут в космосе 12 дней, после чего вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" с космонавтом Олегом Новицким.Ранее сообщалось, что по договоренности между НАСА и "Роскосмосом" часть фильма снимут в обзорном модуле Cupola, для чего Шипенко и Пересильд сопроводят в американский сегмент станции.
https://ria.ru/20211005/vyzov-1753038863.html
байконур (город)
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753453335_0:3:892:672_1920x0_80_0_0_f94665c0cd28d4a095a75aca64e86f0f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
байконур (город), антон шкаплеров, наса, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), земля, юлия пересильд, клим шипенко, полет первого "киноэкипажа" в космос
03:32 07.10.2021 (обновлено: 09:40 07.10.2021)
Российский "киноэкипаж" посетил американский сегмент МКС
Российский "киноэкипаж", снимающий фильм на МКС, посетил американский сегмент станции