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Российский "киноэкипаж" посетил американский сегмент МКС
Российский "киноэкипаж" посетил американский сегмент МКС - РИА Новости, 07.10.2021
Российский "киноэкипаж" посетил американский сегмент МКС
Российский "киноэкипаж", снимающий на МКС художественный фильм с рабочим названием "Вызов", побывал на американском сегменте станции. Это следует из переговоров РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T03:32
2021-10-07T09:40
байконур (город)
антон шкаплеров
наса
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
земля
юлия пересильд
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Российский "киноэкипаж", снимающий на МКС художественный фильм с рабочим названием "Вызов", побывал на американском сегменте станции. Это следует из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых НАСА.Уточняется, что в европейском модуле Columbus состоялись "приватные медицинские конференции".Корабль "Союз МС-19" с космонавтом Антоном Шкаплеровым, режиссером Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд отправился с Байконура 5 октября. Спустя 3,5 часа он прибыл к МКС и из-за отказа автоматической системы сближения "Курс" пристыковался вручную.Шипенко и Пересильд пробудут в космосе 12 дней, после чего вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" с космонавтом Олегом Новицким.Ранее сообщалось, что по договоренности между НАСА и "Роскосмосом" часть фильма снимут в обзорном модуле Cupola, для чего Шипенко и Пересильд сопроводят в американский сегмент станции.
https://ria.ru/20211005/vyzov-1753038863.html
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байконур (город), антон шкаплеров, наса, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), земля, юлия пересильд, клим шипенко, полет первого "киноэкипажа" в космос
03:32 07.10.2021 (обновлено: 09:40 07.10.2021)
 
Российский "киноэкипаж" посетил американский сегмент МКС

Российский "киноэкипаж", снимающий фильм на МКС, посетил американский сегмент станции

© NASA TVЭкипаж МКС во время сеанса видеосвязи с ЦУП
Экипаж МКС во время сеанса видеосвязи с ЦУП
© NASA TV
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Российский "киноэкипаж", снимающий на МКС художественный фильм с рабочим названием "Вызов", побывал на американском сегменте станции. Это следует из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых НАСА.
Уточняется, что в европейском модуле Columbus состоялись "приватные медицинские конференции".
Корабль "Союз МС-19" с космонавтом Антоном Шкаплеровым, режиссером Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд отправился с Байконура 5 октября. Спустя 3,5 часа он прибыл к МКС и из-за отказа автоматической системы сближения "Курс" пристыковался вручную.
Шипенко и Пересильд пробудут в космосе 12 дней, после чего вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" с космонавтом Олегом Новицким.
Ранее сообщалось, что по договоренности между НАСА и "Роскосмосом" часть фильма снимут в обзорном модуле Cupola, для чего Шипенко и Пересильд сопроводят в американский сегмент станции.
Юлия Пересильд, Антон Шкаплеров и Клим Шипенко - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
5 октября, 08:00Культура
"Поехали!" Что мы знаем о "Вызове" в космос и почему это важно
 
Байконур (город)Антон ШкаплеровНАСАРоскосмосКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)ЗемляЮлия ПересильдКлим ШипенкоПолет первого "киноэкипажа" в космос
 
 
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