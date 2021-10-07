https://ria.ru/20211007/khimoruzhie-1753438161.html
Россия выступила за обновление механизма ООН по расследованиям о химоружии
Россия выступила за обновление механизма ООН по расследованиям о химоружии - РИА Новости, 07.10.2021
Россия выступила за обновление механизма ООН по расследованиям о химоружии
Россия выступает за обновление механизма ООН по расследованию применения химического оружия, говорится в заявлении директора департамента по вопросам... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T00:26
2021-10-07T00:26
2021-10-07T00:26
в мире
оон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
владимир ермаков
россия
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ООН, 7 окт – РИА Новости. Россия выступает за обновление механизма ООН по расследованию применения химического оружия, говорится в заявлении директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимира Ермакова, которое зачитали на заседании первого комитета ГА ООН.В этих целях, по его словам, Россия вносит в первый комитет ГА ООН, занимающийся вопросами разоружения, проект соответствующей резолюции."Рассчитываем на широкую поддержку и соавторство", - отметил дипломат.
https://radiosputnik.ria.ru/20211006/khimoruzhie-1753299356.html
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в мире, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир ермаков, россия
Россия выступила за обновление механизма ООН по расследованиям о химоружии
МИД: Россия выступила за обновление механизма ООН по расследованию применения химоружия