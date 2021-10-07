Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211007/khimoruzhie-1753438161.html
Россия выступила за обновление механизма ООН по расследованиям о химоружии
Россия выступила за обновление механизма ООН по расследованиям о химоружии - РИА Новости, 07.10.2021
Россия выступила за обновление механизма ООН по расследованиям о химоружии
Россия выступает за обновление механизма ООН по расследованию применения химического оружия, говорится в заявлении директора департамента по вопросам... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T00:26
2021-10-07T00:26
в мире
оон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
владимир ермаков
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752508541_0:163:2850:1766_1920x0_80_0_0_62e0b874a6440ba0895fde70bb88870f.jpg
ООН, 7 окт – РИА Новости. Россия выступает за обновление механизма ООН по расследованию применения химического оружия, говорится в заявлении директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимира Ермакова, которое зачитали на заседании первого комитета ГА ООН.В этих целях, по его словам, Россия вносит в первый комитет ГА ООН, занимающийся вопросами разоружения, проект соответствующей резолюции."Рассчитываем на широкую поддержку и соавторство", - отметил дипломат.
https://radiosputnik.ria.ru/20211006/khimoruzhie-1753299356.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752508541_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4675f3e80c67d230a0041b180b8ee580.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир ермаков, россия
00:26 07.10.2021
 
Россия выступила за обновление механизма ООН по расследованиям о химоружии

МИД: Россия выступила за обновление механизма ООН по расследованию применения химоружия

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМосковский Кремль и здание МИД России
Московский Кремль и здание МИД России - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ООН, 7 окт – РИА Новости. Россия выступает за обновление механизма ООН по расследованию применения химического оружия, говорится в заявлении директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимира Ермакова, которое зачитали на заседании первого комитета ГА ООН.
"Назрела необходимость рассмотреть вопрос об актуализации принципов и процедур механизма генсека ООН по расследованию случаев возможного применения химического и биологичекого оружия", - зачитал представитель российской делегации.
В этих целях, по его словам, Россия вносит в первый комитет ГА ООН, занимающийся вопросами разоружения, проект соответствующей резолюции.
"Рассчитываем на широкую поддержку и соавторство", - отметил дипломат.
Площадка открытого хранения обожженных боеприпасов с отравляющими веществами на объекте Кизнер в Удмуртии - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
Вчера, 11:33В мире
Российские дипломаты призвали США уничтожить свое химоружие
 
В миреООНМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Владимир ЕрмаковРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:13МВД будет уведомлять о запрете другого родителя на вывоз ребенка за рубеж
13:12Избившим пассажира метро грозит до 15 лет колонии
13:11В Кремле рассказали, слышал ли Путин песни про него
13:09Европа обвинила Россию в причастности к кризису на границе ЕС с Белоруссией
13:07В Москве зафиксировали новый рекорд атмосферного давления
13:03Песков ответил на вопрос о письме матери Сачкова Путину
13:03В Кремле заявили об отсутствии иллюзий по возобновлению диалога с НАТО
13:01Мужчина, которого избили в московском метро, дал интервью
13:00В России не обнаружили штаммы коронавируса "лямбда" и "мю"
12:59Новый смартфон Samsung фиксирует падения для отказа в ремонте
12:58Песков рассказал, как Путин проводит день рождения
12:57В Петербурге раскрыли заказное убийство, совершенное в 2000 году
12:56Путин проведет совещание с членами Совбеза
12:56Ученые оценили риск заражения COVID-19 в офисах и школах
12:56В Кремле призвали россиян вакцинироваться от COVID-19
12:54В Кремле рассказали, от чего зависит участие Путина в саммите G20
12:53Мишустин поздравил Путина с днем рождения
12:52В Кремле не подтвердили обращение Можейко за гражданством России
12:51Песков ответил на вопрос о кандидатуре нового главы МЧС
12:49МИД сообщил об отсутствии напряженности на таджикско-афганской границе
Лента новостейМолния