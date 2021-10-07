https://ria.ru/20211007/kaklyugina-1753534120.html
Ирина Каклюгина назначена новым зампредом правительства Подмосковья
Ирина Каклюгина назначена новым зампредом правительства Подмосковья - РИА Новости, 07.10.2021
Ирина Каклюгина назначена новым зампредом правительства Подмосковья
Ирина Каклюгина назначена на должность заместителя председателя правительства Московской области, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T16:15
2021-10-07T16:15
2021-10-07T16:15
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
московская областная дума
игорь брынцалов
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Ирина Каклюгина назначена на должность заместителя председателя правительства Московской области, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.Ранее на оперативном совещании с министрами и главами Московской области губернатор Андрей Воробьев предложил назначить Ирину Каклюгину заместителем председателя правительства Подмосковья. После открытого голосования было принято решение о назначении ее на эту должность.Отмечается, что раньше Каклюгина была министром социального развития Московской области и по совместительству заместителем председателя правительства Подмосковья. В новой должности она будет курировать социальную сферу, культуру, спорт и другие сферы."Решение принято. У нас постановление оформляется автоматически по результатам голосования. Разрешите мне от имени депутатов Московской областной думы поздравить Ирину Александровну (Каклюгину - ред.) с согласованием на эту высокую позицию в правительстве Московской области", - сказал Брынцалов на втором заседании Мособлдумы.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, московская областная дума, игорь брынцалов