https://ria.ru/20211007/iran-1753591756.html

Госдеп назвал сотрудничество с Россией по Ирану конструктивным

Госдеп назвал сотрудничество с Россией по Ирану конструктивным - РИА Новости, 07.10.2021

Госдеп назвал сотрудничество с Россией по Ирану конструктивным

Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс назвал конструктивным сотрудничество с РФ по Ирану. РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T21:43

2021-10-07T21:43

2021-10-07T21:43

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ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс назвал конструктивным сотрудничество с РФ по Ирану."У нас есть ряд глубоких разногласий с РФ, а есть и области, где наши интересы сходятся, и это один из них… Россия конструктивна в своем подходе в контексте "шестерки", и мы согласны с РФ, что Иран не должен получить ядерное оружие", - сказал Прайс на брифинге.США и Иран при участии других членов международной "шестерки" ведут непрямые переговоры в Вене по возможному возвращению Тегерана и Вашингтона к исполнению ядерной сделки от 2015 года. Переговоры прервались в связи с президентскими выборами в Иране в июне и не возобновлялись до сих пор.

https://ria.ru/20211007/peregovory-1753474983.html

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в мире, сша, вашингтон (город), нед прайс, россия