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Новости Подмосковья
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Искусственный интеллект принял более миллиона вызовов врача на дом в МО
Искусственный интеллект принял более миллиона вызовов врача на дом в МО - РИА Новости, 07.10.2021
Искусственный интеллект принял более миллиона вызовов врача на дом в МО
Менее чем за год искусственный интеллект принял более миллиона вызовов врача на дом в Московской области. Благодаря системе, внедренной в декабре прошлого года, РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T16:57
2021-10-07T16:57
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Менее чем за год искусственный интеллект принял более миллиона вызовов врача на дом в Московской области. Благодаря системе, внедренной в декабре прошлого года, врачи могут быстрее помогать пациентам. Об этом сообщил телеканал "360"."Искусственный интеллект позволил сократить время ожидания ответа оператора. Голосовой помощник в автоматическом режиме принимает заявку и оформляет вызов врача на дом", – рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.Искусственный интеллект особенно полезен при сильной загрузке. Он может обрабатывать до 300 заявок одновременно и оформляет вызовы врача в 80% случаев. При необходимости он переадресует звонок пациента на оператора кол-центра.Чтобы вызвать врача на дом, жители МО могут позвонить по номеру 122.
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московская область (подмосковье)
16:57 07.10.2021
 

Искусственный интеллект принял более миллиона вызовов врача на дом в МО

© РИА Новости / Алексей СухоруковСпециалист по работе с пациентами распределяет вызовы для врачей в колл-центре по приему вызовов врача на дом
Специалист по работе с пациентами распределяет вызовы для врачей в колл-центре по приему вызовов врача на дом - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Менее чем за год искусственный интеллект принял более миллиона вызовов врача на дом в Московской области. Благодаря системе, внедренной в декабре прошлого года, врачи могут быстрее помогать пациентам. Об этом сообщил телеканал "360".
"Искусственный интеллект позволил сократить время ожидания ответа оператора. Голосовой помощник в автоматическом режиме принимает заявку и оформляет вызов врача на дом", – рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.
Искусственный интеллект особенно полезен при сильной загрузке. Он может обрабатывать до 300 заявок одновременно и оформляет вызовы врача в 80% случаев. При необходимости он переадресует звонок пациента на оператора кол-центра.
Чтобы вызвать врача на дом, жители МО могут позвонить по номеру 122.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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