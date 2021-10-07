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Искусственный интеллект принял более миллиона вызовов врача на дом в МО

Искусственный интеллект принял более миллиона вызовов врача на дом в МО - РИА Новости, 07.10.2021

Искусственный интеллект принял более миллиона вызовов врача на дом в МО

Менее чем за год искусственный интеллект принял более миллиона вызовов врача на дом в Московской области. Благодаря системе, внедренной в декабре прошлого года, РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T16:57

2021-10-07T16:57

2021-10-07T16:57

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Менее чем за год искусственный интеллект принял более миллиона вызовов врача на дом в Московской области. Благодаря системе, внедренной в декабре прошлого года, врачи могут быстрее помогать пациентам. Об этом сообщил телеканал "360"."Искусственный интеллект позволил сократить время ожидания ответа оператора. Голосовой помощник в автоматическом режиме принимает заявку и оформляет вызов врача на дом", – рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.Искусственный интеллект особенно полезен при сильной загрузке. Он может обрабатывать до 300 заявок одновременно и оформляет вызовы врача в 80% случаев. При необходимости он переадресует звонок пациента на оператора кол-центра.Чтобы вызвать врача на дом, жители МО могут позвонить по номеру 122.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)