https://ria.ru/20211007/infrastruktura-1753552743.html

Омская область получит кредиты на строительство инфраструктуры

Омская область получит кредиты на строительство инфраструктуры - РИА Новости, 07.10.2021

Омская область получит кредиты на строительство инфраструктуры

Омская область получит бюджетные кредиты на строительство инфраструктуры для логистического парка "Солнечный" и объектов электроснабжения на территории... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T17:32

2021-10-07T17:32

2021-10-07T17:32

омская область

экономика

омская область

марат хуснуллин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737029134_0:0:2732:1537_1920x0_80_0_0_91cd3aa578f34a704627941634d08cb1.jpg

ОМСК, 7 окт - РИА Новости. Омская область получит бюджетные кредиты на строительство инфраструктуры для логистического парка "Солнечный" и объектов электроснабжения на территории экономической зоны "Авангард", сообщают в облправительстве.Заявку Омской области на предоставление инфраструктурных бюджетных кредитов на сумму 372 миллиона рублей сроком на 15 лет одобрили в четверг на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию под руководством зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина. Заявку от региона представил министр финансов Омской области Вадим Чеченко."Кредиты планируется направить на реализацию двух инвестиционных проектов на территории региона. Во-первых, это строительство объектов инженерной инфраструктуры для логистического парка "Солнечный". В рамках этого инвестпроекта будут созданы четыре распределительных центра под крупные торговые сети ", - сообщил министр.По его словам, общая стоимость строительства парка - 10,6 миллиарда рублей, из них за счет инфраструктурного бюджетного кредита 252 миллиона рублей будет направлено на подключение парка к инженерным сетям и коммуникациям.Второй проект – строительство объектов электроснабжения на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Авангард" в Омской области. На это планируется направить за счет инфраструктурного кредита 120 миллионов рублей. Решение вопросов с электроснабжением позволит запустить проект резидента ОЭЗ - регионального центра переработки промышленных и строительных отходов.

https://ria.ru/20211006/dotatsii-1753274096.html

https://ria.ru/20210930/omsk-1752556552.html

омская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, омская область, марат хуснуллин, россия