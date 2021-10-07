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Песков ответил на вопрос об отставке воронежского губернатора
Песков ответил на вопрос об отставке воронежского губернатора - РИА Новости, 07.10.2021
Песков ответил на вопрос об отставке воронежского губернатора
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему ничего не известно о возможной отставке воронежского губернатора Александра Гусева по... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T13:32
2021-10-07T13:32
политика
воронежская область
дмитрий песков
александр гусев (государственный служащий)
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему ничего не известно о возможной отставке воронежского губернатора Александра Гусева по состоянию здоровья.
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воронежская область
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политика, воронежская область, дмитрий песков, александр гусев (государственный служащий)
13:32 07.10.2021
 
Песков ответил на вопрос об отставке воронежского губернатора

Песков не слышал о возможной отставке воронежского губернатора Гусева из-за болезни

© Фото : Правительство Воронежской области Глава Воронежской области Александр Гусев
Глава Воронежской области Александр Гусев - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© Фото : Правительство Воронежской области
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему ничего не известно о возможной отставке воронежского губернатора Александра Гусева по состоянию здоровья.
"Мы никогда не анонсируем такое. Нет, я ничего об этом не слышал", - сказал он, отвечая на вопрос, планируется ли отставка губернатора Воронежской области по состоянию здоровья.
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ПолитикаВоронежская областьДмитрий ПесковАлександр Гусев (государственный служащий)
 
 
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