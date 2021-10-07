https://ria.ru/20211007/gusev-1753499211.html
Песков ответил на вопрос об отставке воронежского губернатора
Песков ответил на вопрос об отставке воронежского губернатора - РИА Новости, 07.10.2021
Песков ответил на вопрос об отставке воронежского губернатора
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему ничего не известно о возможной отставке воронежского губернатора Александра Гусева по... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T13:32
2021-10-07T13:32
2021-10-07T13:32
политика
воронежская область
дмитрий песков
александр гусев (государственный служащий)
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему ничего не известно о возможной отставке воронежского губернатора Александра Гусева по состоянию здоровья.
https://ria.ru/20211006/gusev-1753290499.html
воронежская область
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политика, воронежская область, дмитрий песков, александр гусев (государственный служащий)
Песков ответил на вопрос об отставке воронежского губернатора
Песков не слышал о возможной отставке воронежского губернатора Гусева из-за болезни