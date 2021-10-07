https://ria.ru/20211007/gretsiya-1753522567.html
Премьер Греции назвал сделку с Францией первым шагом к автономии Европы
Премьер Греции назвал сделку с Францией первым шагом к автономии Европы - РИА Новости, 07.10.2021
Премьер Греции назвал сделку с Францией первым шагом к автономии Европы
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назвал соглашение об обороне между Францией и Грецией "первым шагом для Европы на пути к стратегической автономии",... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T15:22
2021-10-07T15:22
2021-10-07T15:30
в мире
европа
франция
эммануэль макрон
кириакос мицотакис
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156197/57/1561975728_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_acd32a4c4a03c00514738944f065993b.jpg
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назвал соглашение об обороне между Францией и Грецией "первым шагом для Европы на пути к стратегической автономии", сообщила газета Kathimerini.В четверг в Греции проходили парламентские прения по законопроекту о ратификации заключенного с Францией соглашения об обороне и безопасности. Документ предусматривает покупку Грецией трех усовершенствованных французских фрегатов Belharra в период с 2025 по 2026 год с возможностью приобретения четвертого. Соглашение также предполагает оказание взаимной помощи в случае вооруженного нападения на территорию одной из сторон."Этот исторический документ, представленный перед парламентом, делает сегодняшние дебаты историческими, поскольку его принятие знаменует собой защиту страны, укрепление южноевропейской стороны соглашения, а также первый шаг для Европы на пути к стратегической автономии", - приводит газета слова Мицотакиса.По его словам, первый новый фрегат прибудет на военно-морскую базу Саламина в 2025 году.Как сообщает газета, поименное голосование депутатов за соглашение начнется в четверг вечером.Соглашение об обороне и безопасности было подписано 28 сентября в Париже в присутствии президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Греции Кириакоса Мицотакиса. Подписи поставили министры обороны и иностранных дел двух стран.
https://ria.ru/20211007/aukus-1753438780.html
https://ria.ru/20211005/frantsiya-1753235954.html
европа
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156197/57/1561975728_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_38f2d11fb918bf80b10cfbdd16aea742.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, франция, эммануэль макрон, кириакос мицотакис
15:22 07.10.2021 (обновлено: 15:30 07.10.2021)
Премьер Греции назвал сделку с Францией первым шагом к автономии Европы
Премьер Греции Мицотакис назвал сделку с Францией первым шагом к автономии Европы
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис
назвал соглашение об обороне между Францией и Грецией "первым шагом для Европы
на пути к стратегической автономии", сообщила газета Kathimerini
.
В четверг в Греции проходили парламентские прения по законопроекту о ратификации заключенного с Францией соглашения об обороне и безопасности. Документ предусматривает покупку Грецией трех усовершенствованных французских фрегатов Belharra в период с 2025 по 2026 год с возможностью приобретения четвертого. Соглашение также предполагает оказание взаимной помощи в случае вооруженного нападения на территорию одной из сторон.
"Этот исторический документ, представленный перед парламентом, делает сегодняшние дебаты историческими, поскольку его принятие знаменует собой защиту страны, укрепление южноевропейской стороны соглашения, а также первый шаг для Европы на пути к стратегической автономии", - приводит газета слова Мицотакиса.
По его словам, первый новый фрегат прибудет на военно-морскую базу Саламина в 2025 году.
Как сообщает газета, поименное голосование депутатов за соглашение начнется в четверг вечером.
Соглашение об обороне и безопасности было подписано 28 сентября в Париже
в присутствии президента Франции Эммануэля Макрона
и премьера Греции Кириакоса Мицотакиса. Подписи поставили министры обороны и иностранных дел двух стран.