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Премьер Греции назвал сделку с Францией первым шагом к автономии Европы
Премьер Греции назвал сделку с Францией первым шагом к автономии Европы - РИА Новости, 07.10.2021
Премьер Греции назвал сделку с Францией первым шагом к автономии Европы
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назвал соглашение об обороне между Францией и Грецией "первым шагом для Европы на пути к стратегической автономии",... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T15:22
2021-10-07T15:30
в мире
европа
франция
эммануэль макрон
кириакос мицотакис
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назвал соглашение об обороне между Францией и Грецией "первым шагом для Европы на пути к стратегической автономии", сообщила газета Kathimerini.В четверг в Греции проходили парламентские прения по законопроекту о ратификации заключенного с Францией соглашения об обороне и безопасности. Документ предусматривает покупку Грецией трех усовершенствованных французских фрегатов Belharra в период с 2025 по 2026 год с возможностью приобретения четвертого. Соглашение также предполагает оказание взаимной помощи в случае вооруженного нападения на территорию одной из сторон."Этот исторический документ, представленный перед парламентом, делает сегодняшние дебаты историческими, поскольку его принятие знаменует собой защиту страны, укрепление южноевропейской стороны соглашения, а также первый шаг для Европы на пути к стратегической автономии", - приводит газета слова Мицотакиса.По его словам, первый новый фрегат прибудет на военно-морскую базу Саламина в 2025 году.Как сообщает газета, поименное голосование депутатов за соглашение начнется в четверг вечером.Соглашение об обороне и безопасности было подписано 28 сентября в Париже в присутствии президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Греции Кириакоса Мицотакиса. Подписи поставили министры обороны и иностранных дел двух стран.
https://ria.ru/20211007/aukus-1753438780.html
https://ria.ru/20211005/frantsiya-1753235954.html
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в мире, европа, франция, эммануэль макрон, кириакос мицотакис
15:22 07.10.2021 (обновлено: 15:30 07.10.2021)
 
Премьер Греции назвал сделку с Францией первым шагом к автономии Европы

Премьер Греции Мицотакис назвал сделку с Францией первым шагом к автономии Европы

© Фото : пресс-служба премьер-министра ГрецииПремьер-министр Греции Кириакос Мицотакис
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© Фото : пресс-служба премьер-министра Греции
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назвал соглашение об обороне между Францией и Грецией "первым шагом для Европы на пути к стратегической автономии", сообщила газета Kathimerini.
В четверг в Греции проходили парламентские прения по законопроекту о ратификации заключенного с Францией соглашения об обороне и безопасности. Документ предусматривает покупку Грецией трех усовершенствованных французских фрегатов Belharra в период с 2025 по 2026 год с возможностью приобретения четвертого. Соглашение также предполагает оказание взаимной помощи в случае вооруженного нападения на территорию одной из сторон.
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"Этот исторический документ, представленный перед парламентом, делает сегодняшние дебаты историческими, поскольку его принятие знаменует собой защиту страны, укрепление южноевропейской стороны соглашения, а также первый шаг для Европы на пути к стратегической автономии", - приводит газета слова Мицотакиса.
По его словам, первый новый фрегат прибудет на военно-морскую базу Саламина в 2025 году.
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Как сообщает газета, поименное голосование депутатов за соглашение начнется в четверг вечером.
Соглашение об обороне и безопасности было подписано 28 сентября в Париже в присутствии президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Греции Кириакоса Мицотакиса. Подписи поставили министры обороны и иностранных дел двух стран.
 
В миреЕвропаФранцияЭммануэль МакронКириакос Мицотакис
 
 
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