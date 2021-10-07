https://ria.ru/20211007/gosduma-1753565073.html
"Единая Россия" выдвинула кандидатов на посты глав думских комитетов
"Единая Россия" выдвинула кандидатов на посты глав думских комитетов - РИА Новости, 07.10.2021
"Единая Россия" выдвинула кандидатов на посты глав думских комитетов
Члены "Единой России" на первом заседании парламентской фракции выдвинули кандидатов на посты глав комитетов Госдумы VIII созыва, среди них – Павел... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T18:23
2021-10-07T18:23
2021-10-07T18:23
политика
единая россия
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Члены "Единой России" на первом заседании парламентской фракции выдвинули кандидатов на посты глав комитетов Госдумы VIII созыва, среди них – Павел Крашенинников и Дмитрий Кобылкин.Члены партии утвердили выдвижение этих кандидатур, передает корреспондент РИА Новости с заседания фракции.Предполагается, что комитет по бюджету возглавит Андрей Макаров, комитет по энергетике Павел Завальный, по обороне - Андрей Картаполов, по госстроительству и законодательству – Павел Крашенинников, по просвещению - Ольга Казакова.Единороссы предлагают, чтобы главой комитета по делам молодежи единороссы стал Артем Метелев, по контролю – Олег Морозов, по информационной политике и информационным технологиям – Александр Хинштейн, по культуре – Елена Ямпольская, по транспорту – Евгений Москвичев, по промышленности и торговле – Владимир Гутенев, по экономической политике – Максим Топилин, по развитию гражданского общества – Ольга Тимофеева, по охране здоровья – Дмитрий Хубезов, по экологии – Дмитрий Кобылкин, по строительству и ЖКХ – Дмитрий Пахомов, по безопасности и противодействию коррупции – Василий Пискарев.
https://ria.ru/20211007/vasilev-1753550059.html
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политика, единая россия, госдума рф
"Единая Россия" выдвинула кандидатов на посты глав думских комитетов
"Единая Россия" выдвинула Крашенинникова и Кобылкина на посты глав думских комитетов
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости.
Члены "Единой России
" на первом заседании парламентской фракции выдвинули кандидатов на посты глав комитетов Госдумы
VIII созыва, среди них – Павел Крашенинников
и Дмитрий Кобылкин
.
Члены партии утвердили выдвижение этих кандидатур, передает корреспондент РИА Новости с заседания фракции.
Предполагается, что комитет по бюджету возглавит Андрей Макаров, комитет по энергетике Павел Завальный, по обороне - Андрей Картаполов, по госстроительству и законодательству – Павел Крашенинников, по просвещению - Ольга Казакова.
Единороссы предлагают, чтобы главой комитета по делам молодежи единороссы стал Артем Метелев, по контролю – Олег Морозов, по информационной политике и информационным технологиям – Александр Хинштейн, по культуре – Елена Ямпольская, по транспорту – Евгений Москвичев, по промышленности и торговле – Владимир Гутенев, по экономической политике – Максим Топилин, по развитию гражданского общества – Ольга Тимофеева, по охране здоровья – Дмитрий Хубезов, по экологии – Дмитрий Кобылкин, по строительству и ЖКХ – Дмитрий Пахомов, по безопасности и противодействию коррупции – Василий Пискарев.