https://ria.ru/20211007/gosduma-1753558865.html
"Единая Россия" предложила Жукова на пост первого вице-спикера Госдумы
"Единая Россия" предложила Жукова на пост первого вице-спикера Госдумы - РИА Новости, 07.10.2021
"Единая Россия" предложила Жукова на пост первого вице-спикера Госдумы
Фракция "Единая Россия" выдвинула на пост первого вице-спикера Госдумы нового созыва Александра Жукова, сообщил новоизбранный глава фракции ЕР Владимир... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T17:53
2021-10-07T17:53
2021-10-07T18:56
политика
единая россия
госдума рф
владимир васильев
александр жуков
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Фракция "Единая Россия" выдвинула на пост первого вице-спикера Госдумы нового созыва Александра Жукова, сообщил новоизбранный глава фракции ЕР Владимир Васильев.Решение было принято депутатами единогласно. Жуков был первым вице-спикером и в прошлом созыве Госдумы.
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политика, единая россия, госдума рф, владимир васильев, александр жуков
17:53 07.10.2021 (обновлено: 18:56 07.10.2021)
"Единая Россия" предложила Жукова на пост первого вице-спикера Госдумы
"Единая Россия" выдвинула Жукова на пост первого вице-спикера Госдумы нового созыва