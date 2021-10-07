"Единая Россия" предложила Жукова на пост первого вице-спикера Госдумы

"Бюро высшего совета и генеральный совет партии внесли предложение о выдвижении кандидатуры депутата Госдумы, члена фракции Жукова Александра Дмитриевича для избрания на должность первого заместителя председателя Госдумы", - сказал Васильев на первом заседании сформированной по итогам выборов в Госдуму нового созыва фракции единороссов.