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"Единая Россия" предложила Жукова на пост первого вице-спикера Госдумы
"Единая Россия" предложила Жукова на пост первого вице-спикера Госдумы - РИА Новости, 07.10.2021
"Единая Россия" предложила Жукова на пост первого вице-спикера Госдумы
Фракция "Единая Россия" выдвинула на пост первого вице-спикера Госдумы нового созыва Александра Жукова, сообщил новоизбранный глава фракции ЕР Владимир... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T17:53
2021-10-07T18:56
политика
единая россия
госдума рф
владимир васильев
александр жуков
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Фракция "Единая Россия" выдвинула на пост первого вице-спикера Госдумы нового созыва Александра Жукова, сообщил новоизбранный глава фракции ЕР Владимир Васильев.Решение было принято депутатами единогласно. Жуков был первым вице-спикером и в прошлом созыве Госдумы.
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политика, единая россия, госдума рф, владимир васильев, александр жуков
17:53 07.10.2021 (обновлено: 18:56 07.10.2021)
 
"Единая Россия" предложила Жукова на пост первого вице-спикера Госдумы

"Единая Россия" выдвинула Жукова на пост первого вице-спикера Госдумы нового созыва

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков выступает на пленарном заседании Госдумы РФ
Первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков выступает на пленарном заседании Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Фракция "Единая Россия" выдвинула на пост первого вице-спикера Госдумы нового созыва Александра Жукова, сообщил новоизбранный глава фракции ЕР Владимир Васильев.
"Бюро высшего совета и генеральный совет партии внесли предложение о выдвижении кандидатуры депутата Госдумы, члена фракции Жукова Александра Дмитриевича для избрания на должность первого заместителя председателя Госдумы", - сказал Васильев на первом заседании сформированной по итогам выборов в Госдуму нового созыва фракции единороссов.
Решение было принято депутатами единогласно. Жуков был первым вице-спикером и в прошлом созыве Госдумы.
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время интервью МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
Вчера, 10:01
Кандидатуру Кузнецовой предложили на пост вице-спикера Госдумы
 
ПолитикаЕдиная РоссияГосдума РФВладимир ВасильевАлександр Жуков
 
 
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