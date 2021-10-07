Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211007/gidrosamolet-1753474799.html
Возвращение летающей лодки: реставрация уникального гидросамолета
Возвращение летающей лодки: реставрация уникального гидросамолета - РИА Новости, 07.10.2021
Возвращение летающей лодки: реставрация уникального гидросамолета
В Мурманской области восстанавливают единственный в своем роде отечественный гидросамолет-памятник Бе-6 ПЛО. Как идут работы, смотрите в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T13:34
2021-10-07T14:55
фото
мурманская область
кольский залив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753471673_0:213:3074:1942_1920x0_80_0_0_d0dbcfd960126f48544865c88f6221f5.jpg
В Мурманской области восстанавливают единственный в своем роде отечественный гидросамолет-памятник Бе-6 ПЛО. Как идут работы, смотрите в фотоленте Ria.ru.
мурманская область
кольский залив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753471673_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_a1c6576317f280b034bb18653a62fb3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фото, фото, мурманская область, кольский залив
13:34 07.10.2021 (обновлено: 14:55 07.10.2021)
 

Возвращение летающей лодки: реставрация уникального гидросамолета

Читать ria.ru в
В Мурманской области восстанавливают единственный в своем роде отечественный гидросамолет-памятник Бе-6 ПЛО. Как идут работы, смотрите в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Последний оставшийся в России экземпляр летающей лодки Бе-6 ПЛО сейчас находится острове Большой Грязный в Кольском заливе.

Временная мастерская, где проводится реставрация гидросамолета Бе-6 ПЛО, на острове Большой Грязный в Кольском заливе Мурманской области
1 из 10

Последний оставшийся в России экземпляр летающей лодки Бе-6 ПЛО сейчас находится острове Большой Грязный в Кольском заливе.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Для реставрации гидросамолета создали временную мастерскую.

Реставрация гидросамолета Бе-6 ПЛО на острове Большой Грязный в Кольском заливе Мурманской области
2 из 10

Для реставрации гидросамолета создали временную мастерскую.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Необходимость в тяжелых гидросамолетах была особенно острой для авиации флота во время Великой Отечественной войны, и в начале 1944 года ОКБ Бериева создало эскизный проект и макет летающей лодки Бе-6.

Реставрация гидросамолета Бе-6 ПЛО на острове Большой Грязный в Кольском заливе Мурманской области
3 из 10

Необходимость в тяжелых гидросамолетах была особенно острой для авиации флота во время Великой Отечественной войны, и в начале 1944 года ОКБ Бериева создало эскизный проект и макет летающей лодки Бе-6.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Гидросамолет приняли на государственные контрольные испытания в 1951-м, а еще через некоторое время запустили в производство.

Реставрация гидросамолета Бе-6 ПЛО на острове Большой Грязный в Кольском заливе Мурманской области
4 из 10

Гидросамолет приняли на государственные контрольные испытания в 1951-м, а еще через некоторое время запустили в производство.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

По летно-техническим данным и мореходным качествам машина значительно превосходила находящуюся на вооружении американскую "Каталину".

Временная мастерская, где проводится реставрация гидросамолета Бе-6 ПЛО, на острове Большой Грязный в Кольском заливе Мурманской области
5 из 10

По летно-техническим данным и мореходным качествам машина значительно превосходила находящуюся на вооружении американскую "Каталину".

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Бе-6 мог работать при полутораметровых волнах и ветре до 20 метров в секунду, что позволяло использовать его на Северном и Тихом океанах.

Реставрация гидросамолета Бе-6 ПЛО на острове Большой Грязный в Кольском заливе Мурманской области
6 из 10

Бе-6 мог работать при полутораметровых волнах и ветре до 20 метров в секунду, что позволяло использовать его на Северном и Тихом океанах.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Машину применяли для дальней морской разведки, патрулирования побережий, бомбометания, сброса торпед и десанта, установки минных заграждений и перевозки грузов.

Реставрация гидросамолета Бе-6 ПЛО на острове Большой Грязный в Кольском заливе Мурманской области
7 из 10

Машину применяли для дальней морской разведки, патрулирования побережий, бомбометания, сброса торпед и десанта, установки минных заграждений и перевозки грузов.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Всего с 1952 по 1957 год было произведено 123 летающие лодки Бе-6.

Реставрация гидросамолета Бе-6 ПЛО на острове Большой Грязный в Кольском заливе Мурманской области
8 из 10

Всего с 1952 по 1957 год было произведено 123 летающие лодки Бе-6.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Бе-6ПЛО стал противолодочной модификацией гидросамолета.

Реставрация гидросамолета Бе-6 ПЛО на острове Большой Грязный в Кольском заливе Мурманской области
9 из 10

Бе-6ПЛО стал противолодочной модификацией гидросамолета.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

В конце 1960-х годов Бе-6 ПЛО установили на постамент в Мурманской области как памятник первым авиаторам.

Временная мастерская, где проводится реставрация гидросамолета Бе-6 ПЛО, на острове Большой Грязный в Кольском заливе Мурманской области
10 из 10

В конце 1960-х годов Бе-6 ПЛО установили на постамент в Мурманской области как памятник первым авиаторам.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
 
ФотоМурманская областьКольский залив
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:06Раскрыты слова, выдающие телефонных мошенников
04:34СМИ назвало товары с максимальным ростом цен к концу года
04:29На Амурском ГПЗ произошел взрыв газа с возгоранием
04:15Нужно ли выключать геолокацию в своем смартфоне? Эксперт дал четкий ответ
04:11Число пострадавших при землетрясении в Японии возросло до 32 человек
04:07В Польше рассказали, как "удар по Москве" обогатит россиян
03:42Сенат США принял законопроект о повышении потолка госдолга
03:35Экологи узнали, каких отходов больше всего на полигонах в России
03:35Россиянам посоветовали продукт для восстановления работы кишечника
03:27Врач рассказал, как укрепить иммунитет без БАДов
03:16Аналитик спрогнозировала, что будет с рублем к Новому году
03:06Россия приступила к модернизации космической системы наведения
03:02Выполнен первый в истории чартерный рейс из Владивостока в Египет
03:00Агроном предупредил об опасности комнатных растений для детей
02:49Мать дагестанца, напавшего на пассажира метро, раскрыла свою версию драки
02:40Диетолог рассказала, что будет, если есть йогурт каждый день
02:38В Европе раскрыли причину газового кризиса
02:36Защита топ-менеджера "Новатэка" потребовала закрыть его дело
02:15Экономист предупредил о грядущем подорожании картофеля
02:15Врач рассказала, с чем связана высокая смертность от COVID-19
Лента новостейМолния