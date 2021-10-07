Возвращение летающей лодки: реставрация уникального гидросамолета
Последний оставшийся в России экземпляр летающей лодки Бе-6 ПЛО сейчас находится острове Большой Грязный в Кольском заливе.
Последний оставшийся в России экземпляр летающей лодки Бе-6 ПЛО сейчас находится острове Большой Грязный в Кольском заливе.
Для реставрации гидросамолета создали временную мастерскую.
Для реставрации гидросамолета создали временную мастерскую.
Необходимость в тяжелых гидросамолетах была особенно острой для авиации флота во время Великой Отечественной войны, и в начале 1944 года ОКБ Бериева создало эскизный проект и макет летающей лодки Бе-6.
Необходимость в тяжелых гидросамолетах была особенно острой для авиации флота во время Великой Отечественной войны, и в начале 1944 года ОКБ Бериева создало эскизный проект и макет летающей лодки Бе-6.
Гидросамолет приняли на государственные контрольные испытания в 1951-м, а еще через некоторое время запустили в производство.
Гидросамолет приняли на государственные контрольные испытания в 1951-м, а еще через некоторое время запустили в производство.
По летно-техническим данным и мореходным качествам машина значительно превосходила находящуюся на вооружении американскую "Каталину".
По летно-техническим данным и мореходным качествам машина значительно превосходила находящуюся на вооружении американскую "Каталину".
Бе-6 мог работать при полутораметровых волнах и ветре до 20 метров в секунду, что позволяло использовать его на Северном и Тихом океанах.
Бе-6 мог работать при полутораметровых волнах и ветре до 20 метров в секунду, что позволяло использовать его на Северном и Тихом океанах.
Машину применяли для дальней морской разведки, патрулирования побережий, бомбометания, сброса торпед и десанта, установки минных заграждений и перевозки грузов.
Машину применяли для дальней морской разведки, патрулирования побережий, бомбометания, сброса торпед и десанта, установки минных заграждений и перевозки грузов.
Всего с 1952 по 1957 год было произведено 123 летающие лодки Бе-6.
Всего с 1952 по 1957 год было произведено 123 летающие лодки Бе-6.
Бе-6ПЛО стал противолодочной модификацией гидросамолета.
Бе-6ПЛО стал противолодочной модификацией гидросамолета.
В конце 1960-х годов Бе-6 ПЛО установили на постамент в Мурманской области как памятник первым авиаторам.
В конце 1960-х годов Бе-6 ПЛО установили на постамент в Мурманской области как памятник первым авиаторам.