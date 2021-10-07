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https://ria.ru/20211007/gebbels-1753553214.html
Власти Потсдама разъяснили ситуацию с "почетным гражданином" Геббельсом
Власти Потсдама разъяснили ситуацию с "почетным гражданином" Геббельсом - РИА Новости, 07.10.2021
Власти Потсдама разъяснили ситуацию с "почетным гражданином" Геббельсом
Министр пропаганды нацистской Германии Йозеф Геббельс (1897-1945) не является почетным гражданином немецкого Потсдама (федеральная земля Бранденбург), однако... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T17:34
2021-10-07T17:34
в мире
германия
йозеф геббельс
вторая мировая война (1939-1945)
потсдам
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БЕРЛИН, 7 окт - РИА Новости. Министр пропаганды нацистской Германии Йозеф Геббельс (1897-1945) не является почетным гражданином немецкого Потсдама (федеральная земля Бранденбург), однако ему было ранее присвоено звание почетного гражданина немецкого Бабельсберга, который позже вошел в состав Потсдама, и в настоящее время обсуждается вопрос о формальном лишении приближенного Гитлера этого звания, пояснили РИА Новости в городской администрации.Ранее агентство Dpa сообщило, что Геббельс до сих пор числится почетным гражданином Потсдама, это звание в 1938 году присвоил Геббельсу город Бабельсберг, который позже стал частью Потсдама. На сайте городской администрации Потсдама указано, что в списке почетных граждан города когда-то значились нацистский диктатор Адольф Гитлер, рейхсмаршал Герман Геринг и министр внутренних дел Третьего рейха Вильгельм Фрик, однако они были лишены этих званий в 1990 году. О присвоении аналогичного звания Геббельсу информации нет."В Потсдаме в настоящее время есть два почетных гражданина, поскольку почетное гражданство как сугубо личное право истекает со смертью. Все остальные люди, удостоенные этого звания, уже скончались. Таким образом, Йозеф Геббельс не является почетным гражданином города Потсдам. В ходе публикации исторического списка почетных граждан были исследованы данные о ранее удостоенных звания лицах и обстоятельствах награждения. Было обнаружено, что тогдашний город Бабельсберг предоставил Йозефу Геббельсу почетное гражданство в 1938 году - до того, как он был включен в состав Потсдама. Этот факт ранее был неизвестен, так как никогда не был зафиксирован в списке почетных граждан Потсдама", - пояснили в пресс-службе бургомистра Потсдама.По словам собеседницы агентства, комитет по культуре Потсдама намерен "в ближайшее время" рассмотреть этот вопрос и принять решение о посмертном отзыве у Геббельса звания почетного гражданина. Подчеркивается, что эта процедура не является "формально необходимой", так как звание почетного гражданина Потсдама не является посмертным. Однако в администрации указали на обстоятельства лишения званий почетных граждан "в разбирательствах с собственной городской историей"&nbsp; у Гитлера, Геринга, Фрика."Это (лишение званий почетных граждан нацистских преступников - ред.) следует рассматривать как декларативный акт, который должен прояснить, что мы сейчас дистанцируемся от него с точки зрения содержания", - подчеркнули в пресс-службе городской администрации.Ранее ряд городов Германии заявил о лишении звания почетных граждан нацистских преступников, полученных во времена Третьего рейха.
https://ria.ru/20210923/oberlender-1751493312.html
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в мире, германия, йозеф геббельс, вторая мировая война (1939-1945), потсдам
17:34 07.10.2021
 
Власти Потсдама разъяснили ситуацию с "почетным гражданином" Геббельсом

Власти Потсдама объяснили, почему Геббельс не является почетным гражданином города

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкБронзовая чаша на Советском военном кладбище в Потсдаме
Бронзовая чаша на Советском военном кладбище в Потсдаме - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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БЕРЛИН, 7 окт - РИА Новости. Министр пропаганды нацистской Германии Йозеф Геббельс (1897-1945) не является почетным гражданином немецкого Потсдама (федеральная земля Бранденбург), однако ему было ранее присвоено звание почетного гражданина немецкого Бабельсберга, который позже вошел в состав Потсдама, и в настоящее время обсуждается вопрос о формальном лишении приближенного Гитлера этого звания, пояснили РИА Новости в городской администрации.
Ранее агентство Dpa сообщило, что Геббельс до сих пор числится почетным гражданином Потсдама, это звание в 1938 году присвоил Геббельсу город Бабельсберг, который позже стал частью Потсдама. На сайте городской администрации Потсдама указано, что в списке почетных граждан города когда-то значились нацистский диктатор Адольф Гитлер, рейхсмаршал Герман Геринг и министр внутренних дел Третьего рейха Вильгельм Фрик, однако они были лишены этих званий в 1990 году. О присвоении аналогичного звания Геббельсу информации нет.
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"В Потсдаме в настоящее время есть два почетных гражданина, поскольку почетное гражданство как сугубо личное право истекает со смертью. Все остальные люди, удостоенные этого звания, уже скончались. Таким образом, Йозеф Геббельс не является почетным гражданином города Потсдам. В ходе публикации исторического списка почетных граждан были исследованы данные о ранее удостоенных звания лицах и обстоятельствах награждения. Было обнаружено, что тогдашний город Бабельсберг предоставил Йозефу Геббельсу почетное гражданство в 1938 году - до того, как он был включен в состав Потсдама. Этот факт ранее был неизвестен, так как никогда не был зафиксирован в списке почетных граждан Потсдама", - пояснили в пресс-службе бургомистра Потсдама.
По словам собеседницы агентства, комитет по культуре Потсдама намерен "в ближайшее время" рассмотреть этот вопрос и принять решение о посмертном отзыве у Геббельса звания почетного гражданина. Подчеркивается, что эта процедура не является "формально необходимой", так как звание почетного гражданина Потсдама не является посмертным. Однако в администрации указали на обстоятельства лишения званий почетных граждан "в разбирательствах с собственной городской историей"  у Гитлера, Геринга, Фрика.
"Это (лишение званий почетных граждан нацистских преступников - ред.) следует рассматривать как декларативный акт, который должен прояснить, что мы сейчас дистанцируемся от него с точки зрения содержания", - подчеркнули в пресс-службе городской администрации.
Ранее ряд городов Германии заявил о лишении звания почетных граждан нацистских преступников, полученных во времена Третьего рейха.
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