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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20211007/gaz-1753547615.html
В ЯНАО предложили создать программу по добыче сложных запасов газа
В ЯНАО предложили создать программу по добыче сложных запасов газа - РИА Новости, 07.10.2021
В ЯНАО предложили создать программу по добыче сложных запасов газа
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов предложил президенту РФ Владимиру Путину создать программу по вовлечению в добычу... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T17:05
2021-10-07T17:05
ямало-ненецкий автономный округ
экономика
владимир путин
ямал
ямал спг
дмитрий артюхов
цены на нефть
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 окт – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов предложил президенту РФ Владимиру Путину создать программу по вовлечению в добычу трудноизвлекаемых запасов газа, сообщает в четверг пресс-служба губернатора региона.Президент России Владимир Путин в среду в режиме видеоконференции провел совещание по вопросам развития энергетики. Участие в нем приняли помощники главы государства, члены правительства России, руководители энергетических компаний, главы регионов. Губернатор Ямала поднял вопрос о необходимости вовлечения в разработку трудноизвлекаемых запасов ямальского газа. Это важно для продолжения добычи в Надым-Пур-Тазовском регионе, где сейчас добывается 70% российского газа. В первую очередь речь идет о разработке Ачимовских залежей."Владимир Владимирович, вы в 2009 году проводили совещание по развитию полуострова Ямал, на котором поставили очень важные задачи. Сегодня они все выполнены – Бованенковский кластер запущен, "Ямал-СПГ" заработал даже с опережением. Сегодня перед нами стоит такая же важная задача по созданию комплексной программы по разработке сложных запасов газа Ямала. Это мощнейший заказ для промышленности, огромные налоговые поступления и, что самое важное, – поддержка баланса добычи газа", – приводятся в сообщении слова Артюхова.Он отметил, что для эффективного вовлечения трудноизвлекаемых запасов требуется целый комплекс мер – создание нормативной базы, технологические решения, экономическое и налоговое стимулирование проектов."Нам не нужно забывать о месторождениях, которые десятилетиями эксплуатируются. Нужно предпринять необходимые действия для того, чтобы добыча была сбалансирована. Мы это отметим в сегодняшнем решении", – цитирует Путина пресс-служба главы региона.Комментируя итоги совещания, Дмитрий Артюхов поблагодарил президента за поддержку и отметил, что кроме экономического роста это даст Ямалу большой социальный эффект. По словам губернатора, важная задача – создавать новые рабочие места рядом с городами, где уже живут сотни тысяч людей и сформированы целые династии работников ТЭК, которые имеют уникальный опыт.
https://ria.ru/20211007/yamal-1753544668.html
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экономика, владимир путин, ямал, ямал спг, дмитрий артюхов, цены на нефть, россия
17:05 07.10.2021
 
В ЯНАО предложили создать программу по добыче сложных запасов газа

Губернатор ЯНАО предложил создать программу по добыче трудноизвлекаемых запасов газа

© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкСовременная жилая застройка в Салехарде
Современная жилая застройка в Салехарде - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Мария Плотникова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 окт – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов предложил президенту РФ Владимиру Путину создать программу по вовлечению в добычу трудноизвлекаемых запасов газа, сообщает в четверг пресс-служба губернатора региона.
Президент России Владимир Путин в среду в режиме видеоконференции провел совещание по вопросам развития энергетики. Участие в нем приняли помощники главы государства, члены правительства России, руководители энергетических компаний, главы регионов. Губернатор Ямала поднял вопрос о необходимости вовлечения в разработку трудноизвлекаемых запасов ямальского газа. Это важно для продолжения добычи в Надым-Пур-Тазовском регионе, где сейчас добывается 70% российского газа. В первую очередь речь идет о разработке Ачимовских залежей.
Салехард - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
Вчера, 16:56Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямал стал одним из лидеров цифровой трансформации по итогам сентября
"Владимир Владимирович, вы в 2009 году проводили совещание по развитию полуострова Ямал, на котором поставили очень важные задачи. Сегодня они все выполнены – Бованенковский кластер запущен, "Ямал-СПГ" заработал даже с опережением. Сегодня перед нами стоит такая же важная задача по созданию комплексной программы по разработке сложных запасов газа Ямала. Это мощнейший заказ для промышленности, огромные налоговые поступления и, что самое важное, – поддержка баланса добычи газа", – приводятся в сообщении слова Артюхова.
Он отметил, что для эффективного вовлечения трудноизвлекаемых запасов требуется целый комплекс мер – создание нормативной базы, технологические решения, экономическое и налоговое стимулирование проектов.
"Нам не нужно забывать о месторождениях, которые десятилетиями эксплуатируются. Нужно предпринять необходимые действия для того, чтобы добыча была сбалансирована. Мы это отметим в сегодняшнем решении", – цитирует Путина пресс-служба главы региона.
Комментируя итоги совещания, Дмитрий Артюхов поблагодарил президента за поддержку и отметил, что кроме экономического роста это даст Ямалу большой социальный эффект. По словам губернатора, важная задача – создавать новые рабочие места рядом с городами, где уже живут сотни тысяч людей и сформированы целые династии работников ТЭК, которые имеют уникальный опыт.
Объекты газопровода Ямал – Европа в Польше - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
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Ямало-Ненецкий автономный округЭкономикаВладимир ПутинЯмалЯмал СПГДмитрий АртюховЦены на нефтьРоссия
 
 
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