https://ria.ru/20211007/gaz-1753547615.html

В ЯНАО предложили создать программу по добыче сложных запасов газа

В ЯНАО предложили создать программу по добыче сложных запасов газа - РИА Новости, 07.10.2021

В ЯНАО предложили создать программу по добыче сложных запасов газа

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов предложил президенту РФ Владимиру Путину создать программу по вовлечению в добычу... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T17:05

2021-10-07T17:05

2021-10-07T17:05

ямало-ненецкий автономный округ

экономика

владимир путин

ямал

ямал спг

дмитрий артюхов

цены на нефть

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 окт – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов предложил президенту РФ Владимиру Путину создать программу по вовлечению в добычу трудноизвлекаемых запасов газа, сообщает в четверг пресс-служба губернатора региона.Президент России Владимир Путин в среду в режиме видеоконференции провел совещание по вопросам развития энергетики. Участие в нем приняли помощники главы государства, члены правительства России, руководители энергетических компаний, главы регионов. Губернатор Ямала поднял вопрос о необходимости вовлечения в разработку трудноизвлекаемых запасов ямальского газа. Это важно для продолжения добычи в Надым-Пур-Тазовском регионе, где сейчас добывается 70% российского газа. В первую очередь речь идет о разработке Ачимовских залежей."Владимир Владимирович, вы в 2009 году проводили совещание по развитию полуострова Ямал, на котором поставили очень важные задачи. Сегодня они все выполнены – Бованенковский кластер запущен, "Ямал-СПГ" заработал даже с опережением. Сегодня перед нами стоит такая же важная задача по созданию комплексной программы по разработке сложных запасов газа Ямала. Это мощнейший заказ для промышленности, огромные налоговые поступления и, что самое важное, – поддержка баланса добычи газа", – приводятся в сообщении слова Артюхова.Он отметил, что для эффективного вовлечения трудноизвлекаемых запасов требуется целый комплекс мер – создание нормативной базы, технологические решения, экономическое и налоговое стимулирование проектов."Нам не нужно забывать о месторождениях, которые десятилетиями эксплуатируются. Нужно предпринять необходимые действия для того, чтобы добыча была сбалансирована. Мы это отметим в сегодняшнем решении", – цитирует Путина пресс-служба главы региона.Комментируя итоги совещания, Дмитрий Артюхов поблагодарил президента за поддержку и отметил, что кроме экономического роста это даст Ямалу большой социальный эффект. По словам губернатора, важная задача – создавать новые рабочие места рядом с городами, где уже живут сотни тысяч людей и сформированы целые династии работников ТЭК, которые имеют уникальный опыт.

https://ria.ru/20211007/yamal-1753544668.html

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экономика, владимир путин, ямал, ямал спг, дмитрий артюхов, цены на нефть, россия