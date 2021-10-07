В ЯНАО предложили создать программу по добыче сложных запасов газа
Губернатор ЯНАО предложил создать программу по добыче трудноизвлекаемых запасов газа
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 окт – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов предложил президенту РФ Владимиру Путину создать программу по вовлечению в добычу трудноизвлекаемых запасов газа, сообщает в четверг пресс-служба губернатора региона.
Президент России Владимир Путин в среду в режиме видеоконференции провел совещание по вопросам развития энергетики. Участие в нем приняли помощники главы государства, члены правительства России, руководители энергетических компаний, главы регионов. Губернатор Ямала поднял вопрос о необходимости вовлечения в разработку трудноизвлекаемых запасов ямальского газа. Это важно для продолжения добычи в Надым-Пур-Тазовском регионе, где сейчас добывается 70% российского газа. В первую очередь речь идет о разработке Ачимовских залежей.
"Владимир Владимирович, вы в 2009 году проводили совещание по развитию полуострова Ямал, на котором поставили очень важные задачи. Сегодня они все выполнены – Бованенковский кластер запущен, "Ямал-СПГ" заработал даже с опережением. Сегодня перед нами стоит такая же важная задача по созданию комплексной программы по разработке сложных запасов газа Ямала. Это мощнейший заказ для промышленности, огромные налоговые поступления и, что самое важное, – поддержка баланса добычи газа", – приводятся в сообщении слова Артюхова.
Он отметил, что для эффективного вовлечения трудноизвлекаемых запасов требуется целый комплекс мер – создание нормативной базы, технологические решения, экономическое и налоговое стимулирование проектов.
"Нам не нужно забывать о месторождениях, которые десятилетиями эксплуатируются. Нужно предпринять необходимые действия для того, чтобы добыча была сбалансирована. Мы это отметим в сегодняшнем решении", – цитирует Путина пресс-служба главы региона.
Комментируя итоги совещания, Дмитрий Артюхов поблагодарил президента за поддержку и отметил, что кроме экономического роста это даст Ямалу большой социальный эффект. По словам губернатора, важная задача – создавать новые рабочие места рядом с городами, где уже живут сотни тысяч людей и сформированы целые династии работников ТЭК, которые имеют уникальный опыт.