https://ria.ru/20211007/gaz-1753538360.html

Во Франции призвали Россию и Украину соблюдать договор по транзиту газа

Во Франции призвали Россию и Украину соблюдать договор по транзиту газа - РИА Новости, 07.10.2021

Во Франции призвали Россию и Украину соблюдать договор по транзиту газа

Россия и Украина должны соблюдать условия договора по транзиту газа, заявил представитель МИД Франции. РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T16:33

2021-10-07T16:33

2021-10-07T16:40

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газпром

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ПАРИЖ, 7 окт – РИА Новости. Россия и Украина должны соблюдать условия договора по транзиту газа, заявил представитель МИД Франции.Руководство Газпрома считает, что компании выгоднее заплатить штраф Украине и нарастить объемы подачи газа в Европу по новым системам, но так делать не нужно, заявил ранее президент РФ Владимир Путин."Мы приняли это заявление к сведению", - заявил представитель МИД Франции на брифинге в четверг, отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать слова российского лидера."Между компанией "Газпром" и Украиной существует договор о транзите газа. Стороны должны соблюдать его условия", - отметил представитель ведомства.

https://ria.ru/20211006/merkel-1753418118.html

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украина, мид франции‎, россия, экономика, газпром