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Во Франции призвали Россию и Украину соблюдать договор по транзиту газа
Во Франции призвали Россию и Украину соблюдать договор по транзиту газа - РИА Новости, 07.10.2021
Во Франции призвали Россию и Украину соблюдать договор по транзиту газа
Россия и Украина должны соблюдать условия договора по транзиту газа, заявил представитель МИД Франции. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T16:33
2021-10-07T16:40
украина
мид франции‎
россия
экономика
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ПАРИЖ, 7 окт – РИА Новости. Россия и Украина должны соблюдать условия договора по транзиту газа, заявил представитель МИД Франции.Руководство Газпрома считает, что компании выгоднее заплатить штраф Украине и нарастить объемы подачи газа в Европу по новым системам, но так делать не нужно, заявил ранее президент РФ Владимир Путин."Мы приняли это заявление к сведению", - заявил представитель МИД Франции на брифинге в четверг, отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать слова российского лидера."Между компанией "Газпром" и Украиной существует договор о транзите газа. Стороны должны соблюдать его условия", - отметил представитель ведомства.
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украина, мид франции‎, россия, экономика, газпром
16:33 07.10.2021 (обновлено: 16:40 07.10.2021)
 
Во Франции призвали Россию и Украину соблюдать договор по транзиту газа

МИД Франции: Россия и Украина должны соблюдать условия договора по транзиту газа

CC BY 2.0 / Guilhem Vellut / Здание МИД Франции
Здание МИД Франции - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
CC BY 2.0 / Guilhem Vellut /
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 7 окт – РИА Новости. Россия и Украина должны соблюдать условия договора по транзиту газа, заявил представитель МИД Франции.
Руководство Газпрома считает, что компании выгоднее заплатить штраф Украине и нарастить объемы подачи газа в Европу по новым системам, но так делать не нужно, заявил ранее президент РФ Владимир Путин.
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
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Меркель заявила, что Европа делает недостаточно заказов на газ из России
"Мы приняли это заявление к сведению", - заявил представитель МИД Франции на брифинге в четверг, отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать слова российского лидера.
"Между компанией "Газпром" и Украиной существует договор о транзите газа. Стороны должны соблюдать его условия", - отметил представитель ведомства.
 
УкраинаМИД Франции‎РоссияЭкономикаГазпром
 
 
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