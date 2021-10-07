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Во Франции призвали Россию и Украину соблюдать договор по транзиту газа
Во Франции призвали Россию и Украину соблюдать договор по транзиту газа - РИА Новости, 07.10.2021
Во Франции призвали Россию и Украину соблюдать договор по транзиту газа
Россия и Украина должны соблюдать условия договора по транзиту газа, заявил представитель МИД Франции. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T16:33
2021-10-07T16:33
2021-10-07T16:40
украина
мид франции
россия
экономика
газпром
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ПАРИЖ, 7 окт – РИА Новости. Россия и Украина должны соблюдать условия договора по транзиту газа, заявил представитель МИД Франции.Руководство Газпрома считает, что компании выгоднее заплатить штраф Украине и нарастить объемы подачи газа в Европу по новым системам, но так делать не нужно, заявил ранее президент РФ Владимир Путин."Мы приняли это заявление к сведению", - заявил представитель МИД Франции на брифинге в четверг, отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать слова российского лидера."Между компанией "Газпром" и Украиной существует договор о транзите газа. Стороны должны соблюдать его условия", - отметил представитель ведомства.
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украина, мид франции, россия, экономика, газпром
16:33 07.10.2021 (обновлено: 16:40 07.10.2021)
Во Франции призвали Россию и Украину соблюдать договор по транзиту газа
МИД Франции: Россия и Украина должны соблюдать условия договора по транзиту газа