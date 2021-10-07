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https://ria.ru/20211007/gaz-1753524945.html
Европа пригрозила ответом на издевательства России
В Британии пожаловались на "издевательства России" - РИА Новости, 07.10.2021
Европа пригрозила ответом на издевательства России
Ситуация с поставками российского газа в Европу выглядит как "издевательство" над Евросоюзом, заявил в комментарии Daily Mail бывший лидер британской... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T15:31
2021-10-07T16:11
великобритания
владимир путин
евросоюз
газпром
восточная европа
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Ситуация с поставками российского газа в Европу выглядит как "издевательство" над Евросоюзом, заявил в комментарии Daily Mail бывший лидер британской Консервативной партии Иан Дункан Смит."Россия играет в игры с европейцами. Москва намерена открыть "Северный поток — 2". Это позволит обойти ей Восточную Европу", — сказал политик.По его мнению, запуск российского трубопровода позволит Москве "запугивать всех, начиная с Украины", так как она сможет "перекрыть газ Восточной Европе, не перекрывая его остальным европейцам"."Европейская комиссия подвела восточноевропейские страны", — добавил Дункан Смит.Консерватор также отметил, что ЕС и Великобритания должны иметь газовый резерв, чтобы оставаться независимыми от таких стран-импортеров, как Россия. Он предложил Лондону перейти на сланцевый газ, чтобы "полностью избавиться от какой-либо зависимости".В Кремле неоднократно подчеркивали, что "Северный поток — 2" — исключительно экономический проект. Кроме того, накануне Владимир Путин на совещании по развитию энергетики подчеркнул, что Россия сохранит все контрактные обязательства по транзиту газа в Европу через Украину. По словам главы государства, в "Газпроме" пришли к выводу, что компании выгоднее заплатить Киеву штраф за снижение объемов, но увеличить прокачку по новым трубопроводным системам, которые не проходят по территории Украины. Однако российский лидер попросил этого не делать и не ставить партнеров в трудное положение.
https://ria.ru/20211006/gaz-1753373661.html
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великобритания
восточная европа
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великобритания, владимир путин, евросоюз, газпром, восточная европа, северный поток — 2, россия
15:31 07.10.2021 (обновлено: 16:11 07.10.2021)
 
В Британии пожаловались на "издевательства России"

Британский политик Дункан Смит: Россия может перекрыть транзит газа через Восточную Европу

© AP Photo / Parliamentary Recording Unit via Associated PressЗаседание парламента в Лондоне, Великобритания
Заседание парламента в Лондоне, Великобритания - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© AP Photo / Parliamentary Recording Unit via Associated Press
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Ситуация с поставками российского газа в Европу выглядит как "издевательство" над Евросоюзом, заявил в комментарии Daily Mail бывший лидер британской Консервативной партии Иан Дункан Смит.
"Россия играет в игры с европейцами. Москва намерена открыть "Северный поток — 2". Это позволит обойти ей Восточную Европу", — сказал политик.
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По его мнению, запуск российского трубопровода позволит Москве "запугивать всех, начиная с Украины", так как она сможет "перекрыть газ Восточной Европе, не перекрывая его остальным европейцам".
"Европейская комиссия подвела восточноевропейские страны", — добавил Дункан Смит.
Консерватор также отметил, что ЕС и Великобритания должны иметь газовый резерв, чтобы оставаться независимыми от таких стран-импортеров, как Россия. Он предложил Лондону перейти на сланцевый газ, чтобы "полностью избавиться от какой-либо зависимости".
В Кремле неоднократно подчеркивали, что "Северный поток — 2" — исключительно экономический проект. Кроме того, накануне Владимир Путин на совещании по развитию энергетики подчеркнул, что Россия сохранит все контрактные обязательства по транзиту газа в Европу через Украину. По словам главы государства, в "Газпроме" пришли к выводу, что компании выгоднее заплатить Киеву штраф за снижение объемов, но увеличить прокачку по новым трубопроводным системам, которые не проходят по территории Украины. Однако российский лидер попросил этого не делать и не ставить партнеров в трудное положение.
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ВеликобританияВладимир ПутинЕвросоюзГазпромВосточная ЕвропаСеверный поток — 2Россия
 
 
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