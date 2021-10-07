https://ria.ru/20211007/gaz-1753524945.html

Европа пригрозила ответом на издевательства России

В Британии пожаловались на "издевательства России" - РИА Новости, 07.10.2021

Европа пригрозила ответом на издевательства России

Ситуация с поставками российского газа в Европу выглядит как "издевательство" над Евросоюзом, заявил в комментарии Daily Mail бывший лидер британской... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T15:31

2021-10-07T15:31

2021-10-07T16:11

великобритания

владимир путин

евросоюз

газпром

восточная европа

северный поток — 2

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102708/62/1027086235_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_339897f257dadad9ba50ed1dcdcadb1d.jpg

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Ситуация с поставками российского газа в Европу выглядит как "издевательство" над Евросоюзом, заявил в комментарии Daily Mail бывший лидер британской Консервативной партии Иан Дункан Смит."Россия играет в игры с европейцами. Москва намерена открыть "Северный поток — 2". Это позволит обойти ей Восточную Европу", — сказал политик.По его мнению, запуск российского трубопровода позволит Москве "запугивать всех, начиная с Украины", так как она сможет "перекрыть газ Восточной Европе, не перекрывая его остальным европейцам"."Европейская комиссия подвела восточноевропейские страны", — добавил Дункан Смит.Консерватор также отметил, что ЕС и Великобритания должны иметь газовый резерв, чтобы оставаться независимыми от таких стран-импортеров, как Россия. Он предложил Лондону перейти на сланцевый газ, чтобы "полностью избавиться от какой-либо зависимости".В Кремле неоднократно подчеркивали, что "Северный поток — 2" — исключительно экономический проект. Кроме того, накануне Владимир Путин на совещании по развитию энергетики подчеркнул, что Россия сохранит все контрактные обязательства по транзиту газа в Европу через Украину. По словам главы государства, в "Газпроме" пришли к выводу, что компании выгоднее заплатить Киеву штраф за снижение объемов, но увеличить прокачку по новым трубопроводным системам, которые не проходят по территории Украины. Однако российский лидер попросил этого не делать и не ставить партнеров в трудное положение.

https://ria.ru/20211006/gaz-1753373661.html

https://ria.ru/20211006/tranzit-1753337937.html

великобритания

восточная европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великобритания, владимир путин, евросоюз, газпром, восточная европа, северный поток — 2, россия