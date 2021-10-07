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В Кремле прокомментировали дело о пытках заключенных в Саратовской области
В Кремле прокомментировали дело о пытках заключенных в Саратовской области - РИА Новости, 07.10.2021
В Кремле прокомментировали дело о пытках заключенных в Саратовской области
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему не известно о поступлении в администрацию документов на увольнение начальника УФСИН России по... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T13:48
2021-10-07T13:48
происшествия
саратовская область
дмитрий песков
генеральная прокуратура рф
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
пытки
россия
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему не известно о поступлении в администрацию документов на увольнение начальника УФСИН России по Саратовской области полковника внутренней службы Алексея Федотова, и призвал дождаться результатов проверок."Мне пока не известно о том, что документы поступали", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, поступили ли в администрацию президента документы на увольнение Федотова."Вы знаете, что там идет следствие. Это очень важно. И была реакция Следственного комитета, была реакция самого ФСИНа, была реакция Генпрокуратуры. Поэтому сейчас нужно дождаться результатов проверок, понять, будут ли возбуждаться какие-то дела, как и когда", - добавил Песков.Ранее в YouTube было опубликовано видео с кадрами сексуального насилия и пыток осужденных. Как поясняется в Telegram-канале "Gulagu.net", на этих кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов насильственных действий и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждается в сообщении, происходили в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области.СК возбудил ряд дел – о сексуальном насилии и превышении полномочий. ФСИН сообщила об увольнении начальника тюремной больницы, еще трех сотрудников регионального управления ведомства, а также направила документы на увольнение начальника УФСИН России по Саратовской области полковника внутренней службы Алексея Федотова.
https://ria.ru/20211007/saratov-1753470375.html
https://ria.ru/20211006/izdevatelstva-1753358667.html
саратовская область
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происшествия, саратовская область, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), пытки, россия
13:48 07.10.2021
 
В Кремле прокомментировали дело о пытках заключенных в Саратовской области

Песков о пытках заключенных в Саратовской области: надо дождаться результатов проверок

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на Покровский собор (храм Василия Блаженного) и Московский Кремль с реки
Вид на Покровский собор (храм Василия Блаженного) и Московский Кремль с реки - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему не известно о поступлении в администрацию документов на увольнение начальника УФСИН России по Саратовской области полковника внутренней службы Алексея Федотова, и призвал дождаться результатов проверок.
"Мне пока не известно о том, что документы поступали", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, поступили ли в администрацию президента документы на увольнение Федотова.
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"Вы знаете, что там идет следствие. Это очень важно. И была реакция Следственного комитета, была реакция самого ФСИНа, была реакция Генпрокуратуры. Поэтому сейчас нужно дождаться результатов проверок, понять, будут ли возбуждаться какие-то дела, как и когда", - добавил Песков.
Ранее в YouTube было опубликовано видео с кадрами сексуального насилия и пыток осужденных. Как поясняется в Telegram-канале "Gulagu.net", на этих кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов насильственных действий и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждается в сообщении, происходили в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области.
СК возбудил ряд дел – о сексуальном насилии и превышении полномочий. ФСИН сообщила об увольнении начальника тюремной больницы, еще трех сотрудников регионального управления ведомства, а также направила документы на увольнение начальника УФСИН России по Саратовской области полковника внутренней службы Алексея Федотова.
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ПроисшествияСаратовская областьДмитрий ПесковГенеральная прокуратура РФСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)пыткиРоссия
 
 
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