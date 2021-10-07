https://ria.ru/20211007/fsin-1753502687.html
В Кремле прокомментировали дело о пытках заключенных в Саратовской области
В Кремле прокомментировали дело о пытках заключенных в Саратовской области - РИА Новости, 07.10.2021
В Кремле прокомментировали дело о пытках заключенных в Саратовской области
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему не известно о поступлении в администрацию документов на увольнение начальника УФСИН России по... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T13:48
2021-10-07T13:48
2021-10-07T13:48
происшествия
саратовская область
дмитрий песков
генеральная прокуратура рф
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
пытки
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/18/1729762409_0:131:3177:1918_1920x0_80_0_0_da1b41137f4cfa195744b03018e4ce01.jpg
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему не известно о поступлении в администрацию документов на увольнение начальника УФСИН России по Саратовской области полковника внутренней службы Алексея Федотова, и призвал дождаться результатов проверок."Мне пока не известно о том, что документы поступали", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, поступили ли в администрацию президента документы на увольнение Федотова."Вы знаете, что там идет следствие. Это очень важно. И была реакция Следственного комитета, была реакция самого ФСИНа, была реакция Генпрокуратуры. Поэтому сейчас нужно дождаться результатов проверок, понять, будут ли возбуждаться какие-то дела, как и когда", - добавил Песков.Ранее в YouTube было опубликовано видео с кадрами сексуального насилия и пыток осужденных. Как поясняется в Telegram-канале "Gulagu.net", на этих кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов насильственных действий и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждается в сообщении, происходили в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области.СК возбудил ряд дел – о сексуальном насилии и превышении полномочий. ФСИН сообщила об увольнении начальника тюремной больницы, еще трех сотрудников регионального управления ведомства, а также направила документы на увольнение начальника УФСИН России по Саратовской области полковника внутренней службы Алексея Федотова.
https://ria.ru/20211007/saratov-1753470375.html
https://ria.ru/20211006/izdevatelstva-1753358667.html
саратовская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/18/1729762409_300:0:3031:2048_1920x0_80_0_0_684075c85c3af605771f4dfb370c7886.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратовская область, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), пытки, россия
В Кремле прокомментировали дело о пытках заключенных в Саратовской области
Песков о пытках заключенных в Саратовской области: надо дождаться результатов проверок