https://ria.ru/20211007/fsin-1753502687.html

В Кремле прокомментировали дело о пытках заключенных в Саратовской области

В Кремле прокомментировали дело о пытках заключенных в Саратовской области - РИА Новости, 07.10.2021

В Кремле прокомментировали дело о пытках заключенных в Саратовской области

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему не известно о поступлении в администрацию документов на увольнение начальника УФСИН России по... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T13:48

2021-10-07T13:48

2021-10-07T13:48

происшествия

саратовская область

дмитрий песков

генеральная прокуратура рф

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

пытки

россия

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему не известно о поступлении в администрацию документов на увольнение начальника УФСИН России по Саратовской области полковника внутренней службы Алексея Федотова, и призвал дождаться результатов проверок."Мне пока не известно о том, что документы поступали", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, поступили ли в администрацию президента документы на увольнение Федотова."Вы знаете, что там идет следствие. Это очень важно. И была реакция Следственного комитета, была реакция самого ФСИНа, была реакция Генпрокуратуры. Поэтому сейчас нужно дождаться результатов проверок, понять, будут ли возбуждаться какие-то дела, как и когда", - добавил Песков.Ранее в YouTube было опубликовано видео с кадрами сексуального насилия и пыток осужденных. Как поясняется в Telegram-канале "Gulagu.net", на этих кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов насильственных действий и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждается в сообщении, происходили в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области.СК возбудил ряд дел – о сексуальном насилии и превышении полномочий. ФСИН сообщила об увольнении начальника тюремной больницы, еще трех сотрудников регионального управления ведомства, а также направила документы на увольнение начальника УФСИН России по Саратовской области полковника внутренней службы Алексея Федотова.

https://ria.ru/20211007/saratov-1753470375.html

https://ria.ru/20211006/izdevatelstva-1753358667.html

саратовская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, саратовская область, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), пытки, россия