Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211007/festival-1753489813.html
Несоветский Бетховен. В Москве открывается музыкальный фестиваль Ars Longa
Несоветский Бетховен. В Москве открывается музыкальный фестиваль Ars Longa - РИА Новости, 07.10.2021
Несоветский Бетховен. В Москве открывается музыкальный фестиваль Ars Longa
В столице открывается музыкальный фестиваль Ars Longa, основными площадками которого станут Большой зал консерватории и концертный зал "Зарядье". В этом году... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T13:16
2021-10-07T13:20
интервью
москва
культпоход
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753477006_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_acde53d822e2b681e7c798c651fbf344.jpg
В столице открывается музыкальный фестиваль Ars Longa, основными площадками которого станут Большой зал консерватории и концертный зал "Зарядье". В этом году фестиваль, который проходит с 7 октября по 14 ноября, посвящен музыке Бетховена и Чайковского. О том, почему был сделан такой выбор и как классика сегодня зазвучит по-новому, в интервью РИА Новости рассказал автор проекта, пианист, дирижер и художественный руководителя Московского государственного симфонического оркестра Иван Рудин. — Почему вы выбрали в этом году Бетховена и Чайковского? Это связано с круглыми датами 2020 года: 250 лет со дня рождения Бетховена и 180 лет Чайковскому?— Мы на фестивале стараемся не привязываться к круглым датам. Такие большие марафоны начались у нас несколько лет назад с того, что мы отмечали 333 года Баху. Можно, конечно, сказать, что это круглая дата – но все-таки нет. И наше соприкосновение с Чайковским и Бетховеном в этом году никак не связано с юбилеями.Бетховен – один из моих любимейших композиторов. Любовь к нему сформировалась еще во время учебы в Гнесинской школе в классе моего первого педагога. Началась она с безусловно с сонат, со знакомства с различными редакциями и исполнениями.И для меня было абсолютно естественным в прошлом году воспользоваться его четверть-тысячелетним юбилеем и предложить большому количеству музыкантов поучаствовать в нашем проекте, который назывался BEETHOVEN-Crazy-WEEKEND.Мы за два с половиной дня сыграли значительное количество камерных сочинений этого композитора и все фортепианные концерты, Тройной концерт для скрипки, виолончели и фортепиано и Концерт для скрипки с оркестром. И уже тогда я знал, что следующее, что мы сделаем – это исполним все девять симфоний Бетховена. Но я никому об этом не говорил до поры до времени.— С чем это было связано?— Это – вызов. Иногда такие простые идеи спрятаны под многолетней паутиной или листвой, которые их закрывают. Оказалось, что в Москве все девять симфоний Бетховена подряд в исполнении российских коллективов, если и звучали, то очень давно, 30 лет назад. Почему-то этот великолепный цикл не привлекал внимание своей целостностью.Спустя столько лет он может заставлять улыбнуться музыкантов оркестра, молодых людей, которые искушены огромным количеством и выбором развлечений. У этого композитора как ни у кого другого можно найти светлый сарказм.— С годами ваше понимание Бетховена менялось?— Конечно. И то, как было принято исполнять его 30-40 лет назад – немного не то, что мы хотим продемонстрировать московской публике сегодня. Наше исполнение будет ближе к так называемому европейскому стилю.— То есть без нажима и напора?— Да, без тяжелых трактовок и тяжелого звука. Это будет, прежде всего, праздник музыки и жизни, неиссякаемый талант и идеи, которые он разбросал на каждой странице своей симфонии.Нужно сказать, что этот композитор фактически сформировал современное симфоническое дело. До него не только не существовала партитура в современном виде. Именно Бетховен ввел новые инструменты в состав оркестра – отдельные партии получили контрабасы, появились тромбоны, контрфагот и многое другое. Я уже не говорю про Девятую симфонию, новаторское произведение.Нам ли в наше время не знать, как быстро устаревают новации. Проходит пять-семь лет, спрос меняется и то, что было популярно недавно, уже пылится в наших шкафчиках. А композитор-новатор Бетховен звучит современного и актуально сегодня. И мне кажется, что наш исполнительский подход делает эту музыку еще острее и пронзительнее.— Как вы считаете, ушло время "тяжеловесного" Бетховена?— Оно точно еще не ушло в России. Бетховен – один из самых исполняемых композиторов в Европе. В России его, конечно, прекрасно знают и много играют, но хотелось бы чаще слышать симфонические произведения. Из-за некоторого недостатка исполнений к трактовкам относятся не очень внимательно, в отличие от российских пианистов, которые значительно изменили свой подход к 32 сонатам. Вы уже не услышите такого исполнения знаковых сонат Бетховена, как пятьдесят лет назад, когда это был "советский" Бетховен. И симфоническому делу ещё предстоит "подтянуться" за солистами.— Вы на фестивале девять симфоний делите с другими дирижерами, даете им возможность показать свои трактовки. С чем это связано?— Наше приглашение дирижеров очень точечное. Мы понимаем, кого мы хотели пригласить, и кто готов работать в рамках нашей концепции – то есть по определенной редакции, с определенными требованиями.— У вас был проект-преамбула Ad Libitum, в рамках которого вы исполнили эти девять симфоний в университете МИСиС для педагогов и студентов. Почему именно там?— Мы хотели сыграть для интеллектуально искушенной публики, но не профессиональной. Зачастую с такой публикой комфортнее, приятнее, интереснее и полезнее говорить о музыке, чем с профессионалами. Мы выступали в течение четырех вечеров. И молодые люди были настолько заинтересованы, что собирались полные залы.Мне кажется, это заблуждение, что молодежь не интересуется классической музыкой и что ей нужен только развлекательный контент. Если идея и концепция "упакована" в понятную форму, это вызывает неподдельный интерес.— Завершаете вы фестиваль марафоном музыки Чайковского. Как здесь вы выбрали программу?— Мы играем все его концерты: скрипичный, Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром, три фортепианных и Концертную фантазию для фортепиано с оркестром. То есть все, что написано Чайковским для солирующих инструментов, мы все исполним.— Чайковский и Бетховен для вас как-то рифмуются?— Хорошая музыка всегда замечательно рифмуется. Знаете, как это можно проверить? В прошлом году, когда у нас был бетховенский уикенд, я все время находился я в зале, играл или слушал. И мое стороннее наблюдение такое: от этой музыки не устаешь.Он бесконечно разный, у него много масок, это калейдоскоп. И Чайковского тоже можно долго слушать, это композитор, который буквально побирается в нервные окончания до кончиков пальцев, до макушки головы. Так что наша фестивальная публика сможет дополнить свои слуховые впечатления, послушав сначала Бетховена, а потом Чайковского.
https://ria.ru/20211001/kontserty-1752621644.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753477006_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_11d27a8571898886075269958ab79903.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
интервью, москва, культпоход
13:16 07.10.2021 (обновлено: 13:20 07.10.2021)
 

Несоветский Бетховен. В Москве открывается музыкальный фестиваль Ars Longa

© Фото : Предоставлено пресс-службой фестиваля Ars Longa Пианист и дирижер Иван Рудин
Пианист и дирижер Иван Рудин - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© Фото : Предоставлено пресс-службой фестиваля Ars Longa
Читать ria.ru в
В столице открывается музыкальный фестиваль Ars Longa, основными площадками которого станут Большой зал консерватории и концертный зал "Зарядье". В этом году фестиваль, который проходит с 7 октября по 14 ноября, посвящен музыке Бетховена и Чайковского. О том, почему был сделан такой выбор и как классика сегодня зазвучит по-новому, в интервью РИА Новости рассказал автор проекта, пианист, дирижер и художественный руководителя Московского государственного симфонического оркестра Иван Рудин.
Почему вы выбрали в этом году Бетховена и Чайковского? Это связано с круглыми датами 2020 года: 250 лет со дня рождения Бетховена и 180 лет Чайковскому?
— Мы на фестивале стараемся не привязываться к круглым датам. Такие большие марафоны начались у нас несколько лет назад с того, что мы отмечали 333 года Баху. Можно, конечно, сказать, что это круглая дата – но все-таки нет. И наше соприкосновение с Чайковским и Бетховеном в этом году никак не связано с юбилеями.
Бетховен – один из моих любимейших композиторов. Любовь к нему сформировалась еще во время учебы в Гнесинской школе в классе моего первого педагога. Началась она с безусловно с сонат, со знакомства с различными редакциями и исполнениями.
И для меня было абсолютно естественным в прошлом году воспользоваться его четверть-тысячелетним юбилеем и предложить большому количеству музыкантов поучаствовать в нашем проекте, который назывался BEETHOVEN-Crazy-WEEKEND.
Мы за два с половиной дня сыграли значительное количество камерных сочинений этого композитора и все фортепианные концерты, Тройной концерт для скрипки, виолончели и фортепиано и Концерт для скрипки с оркестром. И уже тогда я знал, что следующее, что мы сделаем – это исполним все девять симфоний Бетховена. Но я никому об этом не говорил до поры до времени.
© Фото : Предоставлено пресс-службой фестиваля Ars Longa Пианист и дирижер Иван Рудин
Пианист и дирижер Иван Рудин - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© Фото : Предоставлено пресс-службой фестиваля Ars Longa
Пианист и дирижер Иван Рудин
С чем это было связано?
— Это – вызов. Иногда такие простые идеи спрятаны под многолетней паутиной или листвой, которые их закрывают. Оказалось, что в Москве все девять симфоний Бетховена подряд в исполнении российских коллективов, если и звучали, то очень давно, 30 лет назад. Почему-то этот великолепный цикл не привлекал внимание своей целостностью.
Наряду с большими энергозатратами на подготовку, испытываешь огромное счастье и радость от соприкосновения с гением Бетховена.
Спустя столько лет он может заставлять улыбнуться музыкантов оркестра, молодых людей, которые искушены огромным количеством и выбором развлечений. У этого композитора как ни у кого другого можно найти светлый сарказм.
С годами ваше понимание Бетховена менялось?
— Конечно. И то, как было принято исполнять его 30-40 лет назад – немного не то, что мы хотим продемонстрировать московской публике сегодня. Наше исполнение будет ближе к так называемому европейскому стилю.
То есть без нажима и напора?
— Да, без тяжелых трактовок и тяжелого звука. Это будет, прежде всего, праздник музыки и жизни, неиссякаемый талант и идеи, которые он разбросал на каждой странице своей симфонии.
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкБетховен-марафон в "Зарядье"
Бетховен-марафон в Зарядье - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Бетховен-марафон в "Зарядье"
Нужно сказать, что этот композитор фактически сформировал современное симфоническое дело. До него не только не существовала партитура в современном виде. Именно Бетховен ввел новые инструменты в состав оркестра – отдельные партии получили контрабасы, появились тромбоны, контрфагот и многое другое. Я уже не говорю про Девятую симфонию, новаторское произведение.
Нам ли в наше время не знать, как быстро устаревают новации. Проходит пять-семь лет, спрос меняется и то, что было популярно недавно, уже пылится в наших шкафчиках. А композитор-новатор Бетховен звучит современного и актуально сегодня. И мне кажется, что наш исполнительский подход делает эту музыку еще острее и пронзительнее.
Как вы считаете, ушло время "тяжеловесного" Бетховена?
— Оно точно еще не ушло в России. Бетховен – один из самых исполняемых композиторов в Европе. В России его, конечно, прекрасно знают и много играют, но хотелось бы чаще слышать симфонические произведения. Из-за некоторого недостатка исполнений к трактовкам относятся не очень внимательно, в отличие от российских пианистов, которые значительно изменили свой подход к 32 сонатам. Вы уже не услышите такого исполнения знаковых сонат Бетховена, как пятьдесят лет назад, когда это был "советский" Бетховен. И симфоническому делу ещё предстоит "подтянуться" за солистами.
Дирижер Владимир Федосеев
1 октября, 11:18
При чем тут кино? Пять событий концертного зала "Зарядье" в октябре
Вы на фестивале девять симфоний делите с другими дирижерами, даете им возможность показать свои трактовки. С чем это связано?
— Наше приглашение дирижеров очень точечное. Мы понимаем, кого мы хотели пригласить, и кто готов работать в рамках нашей концепции – то есть по определенной редакции, с определенными требованиями.
И дирижеры, принимающие участие в этом проекте – это единомышленники, хотя у каждого безусловно свой подход. И каждый раз они по-новому прикасаются к симфониям, находят что-то свое.
У вас был проект-преамбула Ad Libitum, в рамках которого вы исполнили эти девять симфоний в университете МИСиС для педагогов и студентов. Почему именно там?
— Мы хотели сыграть для интеллектуально искушенной публики, но не профессиональной. Зачастую с такой публикой комфортнее, приятнее, интереснее и полезнее говорить о музыке, чем с профессионалами. Мы выступали в течение четырех вечеров. И молодые люди были настолько заинтересованы, что собирались полные залы.
Мне кажется, это заблуждение, что молодежь не интересуется классической музыкой и что ей нужен только развлекательный контент. Если идея и концепция "упакована" в понятную форму, это вызывает неподдельный интерес.
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Пианист Иван Рудин и Московский государственный симфонический оркестр

Бетховен-марафон в Зарядье
1 из 2

Пианист Иван Рудин и Московский государственный симфонический оркестр

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСкрипачи Московского государственного симфонического оркестра во время концерта
Бетховен-марафон в Зарядье
2 из 2
Скрипачи Московского государственного симфонического оркестра во время концерта
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
1 из 2

Пианист Иван Рудин и Московский государственный симфонический оркестр

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
2 из 2
Скрипачи Московского государственного симфонического оркестра во время концерта
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Завершаете вы фестиваль марафоном музыки Чайковского. Как здесь вы выбрали программу?
— Мы играем все его концерты: скрипичный, Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром, три фортепианных и Концертную фантазию для фортепиано с оркестром. То есть все, что написано Чайковским для солирующих инструментов, мы все исполним.
Чайковский и Бетховен для вас как-то рифмуются?
— Хорошая музыка всегда замечательно рифмуется. Знаете, как это можно проверить? В прошлом году, когда у нас был бетховенский уикенд, я все время находился я в зале, играл или слушал. И мое стороннее наблюдение такое: от этой музыки не устаешь.

Есть композиторы, которых просто не сможешь слушать так долго. А Бетховен не такой.

Он бесконечно разный, у него много масок, это калейдоскоп. И Чайковского тоже можно долго слушать, это композитор, который буквально побирается в нервные окончания до кончиков пальцев, до макушки головы. Так что наша фестивальная публика сможет дополнить свои слуховые впечатления, послушав сначала Бетховена, а потом Чайковского.
 
ИнтервьюМоскваКультпоход
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:06Раскрыты слова, выдающие телефонных мошенников
04:34СМИ назвало товары с максимальным ростом цен к концу года
04:29На Амурском ГПЗ произошел взрыв газа с возгоранием
04:15Нужно ли выключать геолокацию в своем смартфоне? Эксперт дал четкий ответ
04:11Число пострадавших при землетрясении в Японии возросло до 32 человек
04:07В Польше рассказали, как "удар по Москве" обогатит россиян
03:42Сенат США принял законопроект о повышении потолка госдолга
03:35Экологи узнали, каких отходов больше всего на полигонах в России
03:35Россиянам посоветовали продукт для восстановления работы кишечника
03:27Врач рассказал, как укрепить иммунитет без БАДов
03:16Аналитик спрогнозировала, что будет с рублем к Новому году
03:06Россия приступила к модернизации космической системы наведения
03:02Выполнен первый в истории чартерный рейс из Владивостока в Египет
03:00Агроном предупредил об опасности комнатных растений для детей
02:49Мать дагестанца, напавшего на пассажира метро, раскрыла свою версию драки
02:40Диетолог рассказала, что будет, если есть йогурт каждый день
02:38В Европе раскрыли причину газового кризиса
02:36Защита топ-менеджера "Новатэка" потребовала закрыть его дело
02:15Экономист предупредил о грядущем подорожании картофеля
02:15Врач рассказала, с чем связана высокая смертность от COVID-19
Лента новостейМолния