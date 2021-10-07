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Несоветский Бетховен. В Москве открывается музыкальный фестиваль Ars Longa

Несоветский Бетховен. В Москве открывается музыкальный фестиваль Ars Longa - РИА Новости, 07.10.2021

Несоветский Бетховен. В Москве открывается музыкальный фестиваль Ars Longa

В столице открывается музыкальный фестиваль Ars Longa, основными площадками которого станут Большой зал консерватории и концертный зал "Зарядье". В этом году... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T13:16

2021-10-07T13:16

2021-10-07T13:20

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В столице открывается музыкальный фестиваль Ars Longa, основными площадками которого станут Большой зал консерватории и концертный зал "Зарядье". В этом году фестиваль, который проходит с 7 октября по 14 ноября, посвящен музыке Бетховена и Чайковского. О том, почему был сделан такой выбор и как классика сегодня зазвучит по-новому, в интервью РИА Новости рассказал автор проекта, пианист, дирижер и художественный руководителя Московского государственного симфонического оркестра Иван Рудин. — Почему вы выбрали в этом году Бетховена и Чайковского? Это связано с круглыми датами 2020 года: 250 лет со дня рождения Бетховена и 180 лет Чайковскому?— Мы на фестивале стараемся не привязываться к круглым датам. Такие большие марафоны начались у нас несколько лет назад с того, что мы отмечали 333 года Баху. Можно, конечно, сказать, что это круглая дата – но все-таки нет. И наше соприкосновение с Чайковским и Бетховеном в этом году никак не связано с юбилеями.Бетховен – один из моих любимейших композиторов. Любовь к нему сформировалась еще во время учебы в Гнесинской школе в классе моего первого педагога. Началась она с безусловно с сонат, со знакомства с различными редакциями и исполнениями.И для меня было абсолютно естественным в прошлом году воспользоваться его четверть-тысячелетним юбилеем и предложить большому количеству музыкантов поучаствовать в нашем проекте, который назывался BEETHOVEN-Crazy-WEEKEND.Мы за два с половиной дня сыграли значительное количество камерных сочинений этого композитора и все фортепианные концерты, Тройной концерт для скрипки, виолончели и фортепиано и Концерт для скрипки с оркестром. И уже тогда я знал, что следующее, что мы сделаем – это исполним все девять симфоний Бетховена. Но я никому об этом не говорил до поры до времени.— С чем это было связано?— Это – вызов. Иногда такие простые идеи спрятаны под многолетней паутиной или листвой, которые их закрывают. Оказалось, что в Москве все девять симфоний Бетховена подряд в исполнении российских коллективов, если и звучали, то очень давно, 30 лет назад. Почему-то этот великолепный цикл не привлекал внимание своей целостностью.Спустя столько лет он может заставлять улыбнуться музыкантов оркестра, молодых людей, которые искушены огромным количеством и выбором развлечений. У этого композитора как ни у кого другого можно найти светлый сарказм.— С годами ваше понимание Бетховена менялось?— Конечно. И то, как было принято исполнять его 30-40 лет назад – немного не то, что мы хотим продемонстрировать московской публике сегодня. Наше исполнение будет ближе к так называемому европейскому стилю.— То есть без нажима и напора?— Да, без тяжелых трактовок и тяжелого звука. Это будет, прежде всего, праздник музыки и жизни, неиссякаемый талант и идеи, которые он разбросал на каждой странице своей симфонии.Нужно сказать, что этот композитор фактически сформировал современное симфоническое дело. До него не только не существовала партитура в современном виде. Именно Бетховен ввел новые инструменты в состав оркестра – отдельные партии получили контрабасы, появились тромбоны, контрфагот и многое другое. Я уже не говорю про Девятую симфонию, новаторское произведение.Нам ли в наше время не знать, как быстро устаревают новации. Проходит пять-семь лет, спрос меняется и то, что было популярно недавно, уже пылится в наших шкафчиках. А композитор-новатор Бетховен звучит современного и актуально сегодня. И мне кажется, что наш исполнительский подход делает эту музыку еще острее и пронзительнее.— Как вы считаете, ушло время "тяжеловесного" Бетховена?— Оно точно еще не ушло в России. Бетховен – один из самых исполняемых композиторов в Европе. В России его, конечно, прекрасно знают и много играют, но хотелось бы чаще слышать симфонические произведения. Из-за некоторого недостатка исполнений к трактовкам относятся не очень внимательно, в отличие от российских пианистов, которые значительно изменили свой подход к 32 сонатам. Вы уже не услышите такого исполнения знаковых сонат Бетховена, как пятьдесят лет назад, когда это был "советский" Бетховен. И симфоническому делу ещё предстоит "подтянуться" за солистами.— Вы на фестивале девять симфоний делите с другими дирижерами, даете им возможность показать свои трактовки. С чем это связано?— Наше приглашение дирижеров очень точечное. Мы понимаем, кого мы хотели пригласить, и кто готов работать в рамках нашей концепции – то есть по определенной редакции, с определенными требованиями.— У вас был проект-преамбула Ad Libitum, в рамках которого вы исполнили эти девять симфоний в университете МИСиС для педагогов и студентов. Почему именно там?— Мы хотели сыграть для интеллектуально искушенной публики, но не профессиональной. Зачастую с такой публикой комфортнее, приятнее, интереснее и полезнее говорить о музыке, чем с профессионалами. Мы выступали в течение четырех вечеров. И молодые люди были настолько заинтересованы, что собирались полные залы.Мне кажется, это заблуждение, что молодежь не интересуется классической музыкой и что ей нужен только развлекательный контент. Если идея и концепция "упакована" в понятную форму, это вызывает неподдельный интерес.— Завершаете вы фестиваль марафоном музыки Чайковского. Как здесь вы выбрали программу?— Мы играем все его концерты: скрипичный, Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром, три фортепианных и Концертную фантазию для фортепиано с оркестром. То есть все, что написано Чайковским для солирующих инструментов, мы все исполним.— Чайковский и Бетховен для вас как-то рифмуются?— Хорошая музыка всегда замечательно рифмуется. Знаете, как это можно проверить? В прошлом году, когда у нас был бетховенский уикенд, я все время находился я в зале, играл или слушал. И мое стороннее наблюдение такое: от этой музыки не устаешь.Он бесконечно разный, у него много масок, это калейдоскоп. И Чайковского тоже можно долго слушать, это композитор, который буквально побирается в нервные окончания до кончиков пальцев, до макушки головы. Так что наша фестивальная публика сможет дополнить свои слуховые впечатления, послушав сначала Бетховена, а потом Чайковского.

https://ria.ru/20211001/kontserty-1752621644.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью, москва, культпоход