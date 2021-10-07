https://ria.ru/20211007/epivakkorona-1753443431.html

В "Векторе" рассказали об особенности вакцины "ЭпиВакКорона"

В "Векторе" рассказали об особенности вакцины "ЭпиВакКорона" - РИА Новости, 07.10.2021

В "Векторе" рассказали об особенности вакцины "ЭпиВакКорона"

Вакцина "ЭпиВакКорона" тренирует клеточный противовирусный иммунитет, который защищает от развития неблагоприятных осложнений коронавируса, заявил РИА Новости... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T03:37

2021-10-07T03:37

2021-10-07T03:37

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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вакцина "эпиваккорона"

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Вакцина "ЭпиВакКорона" тренирует клеточный противовирусный иммунитет, который защищает от развития неблагоприятных осложнений коронавируса, заявил РИА Новости руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов.Он отметил что в борьбе с вирусами участвуют два варианта иммунного ответа - антитела и клеточный иммунитет. Первыми остановить вирус стараются антитела, но если клетки человека уже инфицированы, то организм посылает к ним Т-лимфоцит, который убивает зараженную вирусом клетку, и вирус уже не может размножаться, пояснил Семенов.По его словам, для успешной борьбы с коронавирусом важно качество антител. Принцип действия вакцин "ЭпиВакКорона" и "Спутник V" основан на выработке клеточного и гуморального иммунитета к S-белку, уточнил Семенов."Антитела к S-белку коронавируса SARS-CoV-2 действительно работают и защищают. На этом основано действие российских вакцин "ЭпиВакКорона" и "Спутник V", оно направлено на выработку клеточного и гуморального иммунного ответа именно к S-белку и именно к той части, которая связывается с рецепторами клетки. Поэтому вакцина помогает организму вырабатывать эти важные антитела",- подчеркнул Семенов.

https://ria.ru/20211007/koronavirus-1753438617.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье, александр семенов, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "эпиваккорона"