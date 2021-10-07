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https://ria.ru/20211007/epivakkorona-1753443431.html
В "Векторе" рассказали об особенности вакцины "ЭпиВакКорона"
В "Векторе" рассказали об особенности вакцины "ЭпиВакКорона" - РИА Новости, 07.10.2021
В "Векторе" рассказали об особенности вакцины "ЭпиВакКорона"
Вакцина "ЭпиВакКорона" тренирует клеточный противовирусный иммунитет, который защищает от развития неблагоприятных осложнений коронавируса, заявил РИА Новости... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T03:37
2021-10-07T03:37
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье
александр семенов
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцина "эпиваккорона"
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Вакцина "ЭпиВакКорона" тренирует клеточный противовирусный иммунитет, который защищает от развития неблагоприятных осложнений коронавируса, заявил РИА Новости руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов.Он отметил что в борьбе с вирусами участвуют два варианта иммунного ответа - антитела и клеточный иммунитет. Первыми остановить вирус стараются антитела, но если клетки человека уже инфицированы, то организм посылает к ним Т-лимфоцит, который убивает зараженную вирусом клетку, и вирус уже не может размножаться, пояснил Семенов.По его словам, для успешной борьбы с коронавирусом важно качество антител. Принцип действия вакцин "ЭпиВакКорона" и "Спутник V" основан на выработке клеточного и гуморального иммунитета к S-белку, уточнил Семенов."Антитела к S-белку коронавируса SARS-CoV-2 действительно работают и защищают. На этом основано действие российских вакцин "ЭпиВакКорона" и "Спутник V", оно направлено на выработку клеточного и гуморального иммунного ответа именно к S-белку и именно к той части, которая связывается с рецепторами клетки. Поэтому вакцина помогает организму вырабатывать эти важные антитела",- подчеркнул Семенов.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье, александр семенов, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "эпиваккорона"
03:37 07.10.2021
 
В "Векторе" рассказали об особенности вакцины "ЭпиВакКорона"

Глава филиала "Вектора" Семенов: "ЭпиВакКорона" тренирует клеточный иммунитет для COVID-19

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВакцина от COVID-19 "ЭпиВакКорона"
Вакцина от COVID-19 ЭпиВакКорона - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Вакцина "ЭпиВакКорона" тренирует клеточный противовирусный иммунитет, который защищает от развития неблагоприятных осложнений коронавируса, заявил РИА Новости руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов.
"Особенность вакцины "ЭпиВакКорона" как раз заключается в том, что основной эффект пептидной вакцины ("ЭпиВакКорона" является пептидной вакциной) — это воспитание специфических Т-клеток. Основа противовирусного иммунитета — это именно Т-клетки. Вакцина "ЭпиВакКорона" как раз тренирует клеточный противовирусный иммунитет",- сказал Семенов.
Он отметил что в борьбе с вирусами участвуют два варианта иммунного ответа - антитела и клеточный иммунитет. Первыми остановить вирус стараются антитела, но если клетки человека уже инфицированы, то организм посылает к ним Т-лимфоцит, который убивает зараженную вирусом клетку, и вирус уже не может размножаться, пояснил Семенов.
По его словам, для успешной борьбы с коронавирусом важно качество антител. Принцип действия вакцин "ЭпиВакКорона" и "Спутник V" основан на выработке клеточного и гуморального иммунитета к S-белку, уточнил Семенов.
"Антитела к S-белку коронавируса SARS-CoV-2 действительно работают и защищают. На этом основано действие российских вакцин "ЭпиВакКорона" и "Спутник V", оно направлено на выработку клеточного и гуморального иммунного ответа именно к S-белку и именно к той части, которая связывается с рецепторами клетки. Поэтому вакцина помогает организму вырабатывать эти важные антитела",- подчеркнул Семенов.
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Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ЗдоровьеАлександр СеменовКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцина "ЭпиВакКорона"
 
 
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