В "Векторе" рассказали об особенности вакцины "ЭпиВакКорона"
Глава филиала "Вектора" Семенов: "ЭпиВакКорона" тренирует клеточный иммунитет для COVID-19
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Вакцина "ЭпиВакКорона" тренирует клеточный противовирусный иммунитет, который защищает от развития неблагоприятных осложнений коронавируса, заявил РИА Новости руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов.
"Особенность вакцины "ЭпиВакКорона" как раз заключается в том, что основной эффект пептидной вакцины ("ЭпиВакКорона" является пептидной вакциной) — это воспитание специфических Т-клеток. Основа противовирусного иммунитета — это именно Т-клетки. Вакцина "ЭпиВакКорона" как раз тренирует клеточный противовирусный иммунитет",- сказал Семенов.
Он отметил что в борьбе с вирусами участвуют два варианта иммунного ответа - антитела и клеточный иммунитет. Первыми остановить вирус стараются антитела, но если клетки человека уже инфицированы, то организм посылает к ним Т-лимфоцит, который убивает зараженную вирусом клетку, и вирус уже не может размножаться, пояснил Семенов.
По его словам, для успешной борьбы с коронавирусом важно качество антител. Принцип действия вакцин "ЭпиВакКорона" и "Спутник V" основан на выработке клеточного и гуморального иммунитета к S-белку, уточнил Семенов.
"Антитела к S-белку коронавируса SARS-CoV-2 действительно работают и защищают. На этом основано действие российских вакцин "ЭпиВакКорона" и "Спутник V", оно направлено на выработку клеточного и гуморального иммунного ответа именно к S-белку и именно к той части, которая связывается с рецепторами клетки. Поэтому вакцина помогает организму вырабатывать эти важные антитела",- подчеркнул Семенов.