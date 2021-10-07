https://ria.ru/20211007/dron-1753458045.html

В России впервые протестировали систему запуска большегрузных дронов

В России впервые протестировали систему запуска большегрузных дронов - РИА Новости, 07.10.2021

В России впервые протестировали систему запуска большегрузных дронов

Систему запуска большегрузных дронов протестировали в Томской области перед введением в регионе экспериментальной зоны для беспилотников, в рамках которой... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T10:18

2021-10-07T10:18

2021-10-07T10:18

экономика

технологии

александр нерадько

томская область

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

сергей жвачкин

фонд перспективных исследований

россия

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Систему запуска большегрузных дронов протестировали в Томской области перед введением в регионе экспериментальной зоны для беспилотников, в рамках которой планируется отменить ряд норм Воздушного кодекса, сообщает Фонд перспективных исследований ФПИ.В мероприятии участвовали губернатор Томской области Сергей Жвачкин, заместитель министра экономического развития РФ Владислав Федулов и руководитель Росавиации Александр Нерадько.Полеты прошли на авиационной площадке имени Чкалова компании "Сибаэрокрафт". Беспилотники различных компаний, включая принадлежащий ФПИ, поднимали в воздух контейнеры с грузами."Эксперимент по запуску большегрузных дронов в Томской области — новый этап в развитии отечественной логистики. Для России, с нашими расстояниями и отдаленными поселениями, это особенно важно. В те районы, куда часто зимой не добраться по земле, с воздуха мы сможем доставлять продукты, лекарства, стройматериалы. Поднять беспилотник в небо значительно дешевле и быстрее, чем вертолет с пилотом", - приводятся в сообщении слова Федулова.Как пояснили в ФПИ, действующее авиационное законодательство не позволяет бизнесу широко использовать беспилотники для грузоперевозок. Проект экспериментального правового режима предусматривает применение в Томской области специального регулирования - некоторые требования Воздушного кодекса могут быть изменены или исключены для на срок действия эксперимента в регионе, то есть на 3 года. В Томской области планируется применять беспилотники весом более 30 килограммов для доставки тяжеловесных грузов, аэрофотосъемки и сельскохозяйственных работ.Проект соответствующего постановления правительства РФ, регламентирующего тестовое применение беспилотных летательных аппаратов, проходит межведомственные согласования."Беспилотники должны стать важным звеном развития отраслей народного хозяйства. Их применение безгранично: аэрофотосъемка, доставка грузов и многое другое. Томская область участвует в этом инновационном проекте, который определит будущее авиации", - сказал Нерадько.

https://ria.ru/20211001/gretsiya-1752685025.html

https://ria.ru/20210928/merlin-1752097857.html

томская область

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экономика, технологии, александр нерадько, томская область, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), сергей жвачкин, фонд перспективных исследований, россия