В России впервые протестировали систему запуска большегрузных дронов
В Томской области впервые протестировали систему запуска большегрузных дронов
© Фото : Министерство экономического развития Российской Федерации Демонстрационный запуск грузовых дронов в Томской области
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Систему запуска большегрузных дронов протестировали в Томской области перед введением в регионе экспериментальной зоны для беспилотников, в рамках которой планируется отменить ряд норм Воздушного кодекса, сообщает Фонд перспективных исследований ФПИ.
В мероприятии участвовали губернатор Томской области Сергей Жвачкин, заместитель министра экономического развития РФ Владислав Федулов и руководитель Росавиации Александр Нерадько.
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Полеты прошли на авиационной площадке имени Чкалова компании "Сибаэрокрафт". Беспилотники различных компаний, включая принадлежащий ФПИ, поднимали в воздух контейнеры с грузами.
"Эксперимент по запуску большегрузных дронов в Томской области — новый этап в развитии отечественной логистики. Для России, с нашими расстояниями и отдаленными поселениями, это особенно важно. В те районы, куда часто зимой не добраться по земле, с воздуха мы сможем доставлять продукты, лекарства, стройматериалы. Поднять беспилотник в небо значительно дешевле и быстрее, чем вертолет с пилотом", - приводятся в сообщении слова Федулова.
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Как пояснили в ФПИ, действующее авиационное законодательство не позволяет бизнесу широко использовать беспилотники для грузоперевозок. Проект экспериментального правового режима предусматривает применение в Томской области специального регулирования - некоторые требования Воздушного кодекса могут быть изменены или исключены для на срок действия эксперимента в регионе, то есть на 3 года. В Томской области планируется применять беспилотники весом более 30 килограммов для доставки тяжеловесных грузов, аэрофотосъемки и сельскохозяйственных работ.
Проект соответствующего постановления правительства РФ, регламентирующего тестовое применение беспилотных летательных аппаратов, проходит межведомственные согласования.
"Беспилотники должны стать важным звеном развития отраслей народного хозяйства. Их применение безгранично: аэрофотосъемка, доставка грузов и многое другое. Томская область участвует в этом инновационном проекте, который определит будущее авиации", - сказал Нерадько.