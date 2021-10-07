https://ria.ru/20211007/diplomaty-1753403943.html

Выгнать сотни россиян. Москву и Вашингтон хотят окончательно рассорить

Выгнать сотни россиян. Москву и Вашингтон хотят окончательно рассорить - РИА Новости, 07.10.2021

Выгнать сотни россиян. Москву и Вашингтон хотят окончательно рассорить

Посольство США в Москве могут закрыть — предупреждение прозвучало после требования американских сенаторов выслать триста российских дипломатов. И хотя ни Джо... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T08:00

2021-10-07T08:00

2021-10-07T11:06

сша

оон

чехия

узбекистан

джо байден

анатолий антонов

конгресс сша

российский совет по международным делам

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737359020_0:0:2975:1674_1920x0_80_0_0_7284404adff8cc44f042805d6fabbaf5.jpg

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Посольство США в Москве могут закрыть — предупреждение прозвучало после требования американских сенаторов выслать триста российских дипломатов. И хотя ни Джо Байден, ни Госдеп пока не ответили на призыв, конгрессмены настаивают на своем. Чем обернется новый виток "посольских войн", разбиралось РИА Новости.Заложники дипломатииФигуристы сборной России, заявленные на американский гран-при в Лас-Вегасе, едва не пропустили соревнования. Посольство США в России с мая отказывает в визах, если речь не о дипломатах или эмигрантах. Исключений нет даже для спортсменов. За разрешением на выезд обратились в посольство Америки в Узбекистане. Документы выдали, но фигуристкам и тренерам пришлось понервничать.Легкоатлеткам Марии Ласицкене и Анжелике Сидоровой повезло меньше. Они пропустили августовский этап Бриллиантовой лиги из-за проблем с получением американских виз. Обе спортсменки — лидеры сборной России. На Олимпиаде в Токио Ласицкене завоевала золотую награду, Сидорова — серебряную.Официально в документах отказывают из-за нехватки сотрудников. Раньше приемом и обработкой занимались местные специалисты. Но в апреле посольствам государств, "совершающих недружественные действия" (США и Чехия), запретили нанимать в штат иностранцев. Почти двести человек, работавших в американском посольстве, уволили.Неверные подсчетыИ на этом фоне новый виток обострения: сенат США потребовал от Джо Байдена выслать из страны триста российских дипломатов. В обращении конгрессмены утверждают, что в американском посольстве в Москве осталось сто сотрудников. В Америке же работает четыреста россиян."Должен быть паритет. Москве следует выдать необходимое количество виз нашим дипломатам. Запрет нанимать на работу россиян ставит под угрозу повседневную деятельность представительства. Мы должны ответить соразмерно", — призывают американские сенаторы.Белый дом и Госдепартамент пока молчат. Но отреагировал российский МИД: "Конгрессмены обсчитались. Такого количества российских дипломатов (300 человек. — Прим. ред.) в Вашингтоне нет", — заявили в ведомстве.В представительствах России в Америке действительно работают около четырехсот сотрудников. Но не все связаны с посольством. Например, 150 человек, занятых при ООН, направили не по российско-американской линии, а на основе международного права. Соответственно, американцы не могут в одностороннем порядке высылать этих специалистов.Сотрудники посольства России в США — это еще и технический персонал. Российские диппредставительства за рубежом обычно не нанимают иностранцев. Поэтому непосредственно дипломатов в США намного меньше трехсот."Кто предлагает подобные шаги, видимо, добивается закрытия американских загранучреждений в России", — предположили на Смоленской площади.На уборку и готовку в Россию"Посольские войны" Россия и США ведут с 2016-го. Начал их Барак Обама. Перед тем как покинуть пост, он обвинил Москву во вмешательстве в американские выборы и выслал 35 российских дипломатов. На несколько объектов российской собственности наложили арест. Москва ответила зеркально.Пять лет высылали послов, закрывали диппредставительства и арестовывали недвижимость. Это осложнило работу дипломатов.А в марте Джо Байден выступил с резким выпадом в адрес российского президента. Москва отозвала посла в Вашингтона Анатолия Антонова. Домой вернулся и его американский коллега в России Джон Салливан.После июньской встречи Владимира Путина и Джо Байдена появилась надежда, что изгнания дипломатов прекратятся. Российский президент предложил отменить все ограничения и вернуться к ситуации декабря 2016-го. Вашингтон обещал подумать, но так и не определился.В 2017-м Россия установила квоту для сотрудников американского посольства и генконсульств: их число не может превышать 455 человек. Но пока американцев, желающих работать в посольстве поварами, уборщиками и водителями в посольстве, не так много.Борьба за внешнюю политикуПрограммный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев в беседе советует не делать поспешных выводов из-за письма сената США. Политолог обращает внимание, что ни Белый дом, ни Госдепартамент не отреагировали на требование конгрессменов."Письма президенту, жалобы в разные ведомства, требования и угрозы — рутинная работа сената. Конечно, нет гарантий того, что призывы не услышат наверху. Но чаще президент их игнорирует. Например, американские законодатели требуют дополнительных санкций против "Северного потока — 2", ужесточения антироссийских мер по "закону Магницкого". Но Белый дом не всегда отзывается", — объясняет Тимофеев.Специалист напоминает и о многолетней конкуренции между конгрессом США и исполнительной властью за право вести внешнюю политику. Пока преимущество на стороне президента, отмечает он.Старший научный сотрудник Института США и Канады Павел Кошкин связывает требование сенаторов с внутренними проблемами в Соединенных Штатах."Письмо писали люди, которые не погружены в российско-американскую повестку. Они едва ли понимают, что после саммита Путина и Байдана в Женеве ситуация хотя бы по дипломатам сдвинулась с мертвой точки. Вряд ли, например, авторы письма вникали в то, что Москва не запрещает нанимать в посольство США американских граждан. Им кажется, что если Россия ввела запрет найма иностранцев, то альтернатив нет и надо зеркально ответить", — рассуждает Кошкин.Политолог не исключает, что требование сенаторов — попытка отвлечь внимание американцев от проблем госдолга и угрозы шатдауна (прекращение работы всех правительственных учреждений. — Прим. ред.)."Конгрессмены торгуются с Байденом по поводу потолка госдолга. Республиканцы не хотят его поднимать и манипулируют с другой стороны — российской. Отсюда призывы выслать дипломатов, а значит, сорвать едва наметившееся продвижение президента по российскому треку", — полагает он. Эксперт считает, что письмо сенаторов останется без ответа. При этом возвращение дипломатов в Россию и США он ожидает после того, как завершатся склоки в американском конгрессе.

https://ria.ru/20210529/diplomats-1734602889.html

сша

чехия

узбекистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, оон, чехия, узбекистан, джо байден, анатолий антонов, конгресс сша, российский совет по международным делам, сенат сша, анжелика сидорова, джозеф "бо" байден, джон салливан, мария ласицкене, россия