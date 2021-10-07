https://ria.ru/20211007/davlenie-1753492879.html

В Москве зафиксировали новый рекорд атмосферного давления

В Москве зафиксировали новый рекорд атмосферного давления - РИА Новости, 07.10.2021

В Москве зафиксировали новый рекорд атмосферного давления

Шестой подряд рекорд атмосферного давления побит в Москве в четверг, высока вероятность, что он обновится и в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T13:07

2021-10-07T13:07

2021-10-07T13:07

общество

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Шестой подряд рекорд атмосферного давления побит в Москве в четверг, высока вероятность, что он обновится и в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, 11-й день подряд в Центральной России благодаря влиянию антициклона наблюдается повышенный фон атмосферного давления, шесть дней он держится на рекордном уровне.При этом он отметил, что пик атмосферного давления в четверг утром уже пройден, показания барометров с каждым днем будут падать и вернутся в норму к середине следующей недели.

https://ria.ru/20211006/davlenie-1753311521.html

москва

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2021

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общество, москва, евгений тишковец