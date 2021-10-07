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В Москве зафиксировали новый рекорд атмосферного давления
В Москве зафиксировали новый рекорд атмосферного давления - РИА Новости, 07.10.2021
В Москве зафиксировали новый рекорд атмосферного давления
Шестой подряд рекорд атмосферного давления побит в Москве в четверг, высока вероятность, что он обновится и в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T13:07
2021-10-07T13:07
общество
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Шестой подряд рекорд атмосферного давления побит в Москве в четверг, высока вероятность, что он обновится и в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, 11-й день подряд в Центральной России благодаря влиянию антициклона наблюдается повышенный фон атмосферного давления, шесть дней он держится на рекордном уровне.При этом он отметил, что пик атмосферного давления в четверг утром уже пройден, показания барометров с каждым днем будут падать и вернутся в норму к середине следующей недели.
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общество, москва, евгений тишковец
13:07 07.10.2021
 
В Москве зафиксировали новый рекорд атмосферного давления

Москва шестой день подряд бьет рекорды атмосферного давления

© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкБеседка-ротонда на Пушкинской набережной в Парке Горького
Беседка-ротонда на Пушкинской набережной в Парке Горького - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Владимир Баранов
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Шестой подряд рекорд атмосферного давления побит в Москве в четверг, высока вероятность, что он обновится и в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, 11-й день подряд в Центральной России благодаря влиянию антициклона наблюдается повышенный фон атмосферного давления, шесть дней он держится на рекордном уровне.
"Сегодня, 7 октября, в Москве был обновлен очередной рекорд – атмосферное давление на метеостанции ВДНХ достигло отметки в 769,6 миллиметров ртутного столба, что заметно выше прежнего достижения этого дня, установленного в 2014 году и составлявшего 767,2 миллиметров ртутного столба. Высока вероятность того, что рекордная серия продлится и в пятницу", - сказал Тишковец.
При этом он отметил, что пик атмосферного давления в четверг утром уже пройден, показания барометров с каждым днем будут падать и вернутся в норму к середине следующей недели.
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ОбществоМоскваЕвгений Тишковец
 
 
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