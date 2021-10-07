В Москве зафиксировали новый рекорд атмосферного давления
Москва шестой день подряд бьет рекорды атмосферного давления
© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкБеседка-ротонда на Пушкинской набережной в Парке Горького
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Шестой подряд рекорд атмосферного давления побит в Москве в четверг, высока вероятность, что он обновится и в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, 11-й день подряд в Центральной России благодаря влиянию антициклона наблюдается повышенный фон атмосферного давления, шесть дней он держится на рекордном уровне.
"Сегодня, 7 октября, в Москве был обновлен очередной рекорд – атмосферное давление на метеостанции ВДНХ достигло отметки в 769,6 миллиметров ртутного столба, что заметно выше прежнего достижения этого дня, установленного в 2014 году и составлявшего 767,2 миллиметров ртутного столба. Высока вероятность того, что рекордная серия продлится и в пятницу", - сказал Тишковец.
При этом он отметил, что пик атмосферного давления в четверг утром уже пройден, показания барометров с каждым днем будут падать и вернутся в норму к середине следующей недели.