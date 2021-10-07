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В Болгарии задержали россиянина по подозрению в шпионаже
В Болгарии задержали россиянина по подозрению в шпионаже - РИА Новости, 07.10.2021
В Болгарии задержали россиянина по подозрению в шпионаже
Гражданин РФ и два литовца, работавшие на военном заводе "Арсенал", задержаны в Болгарии по подозрению в передаче конфиденциальных данных, сообщается в релизе... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T13:58
2021-10-07T15:00
в мире
болгария
россия
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Гражданин РФ и два литовца, работавшие на военном заводе "Арсенал", задержаны в Болгарии по подозрению в передаче конфиденциальных данных, сообщается в релизе МВД страны.Как сообщается, речь идет о 24-летнем и 59-летнем гражданах Литвы и 60-летнем гражданине РФ, которые работали на заводе по трудовому договору. Их деятельность была связана с инновационными технологиями. По данным МВД, они находились в неоплачиваемом отпуске до 17 сентября 2021 года, после чего не вышли на работу.Расследование было начато после того, как на заводе заметили пропажу продуктов завода и связанных с ними документов конфиденциального характера, которые представляли интерес для болгарских и иностранных конкурентов."Пятого октября трое иностранцев и их машины были замечены на КПП Кулата (на границе в Грецией) и ... были задержаны на срок до 24 часов", - сообщается в релизе.Болгарские власти пока не уведомляли посольство РФ о задержании россиянина по подозрению в промышленном шпионаже, сообщили РИА Новости в дипмиссии."Нет, нам ничего не известно", - ответили РИА Новости в посольстве на соответствующий вопрос.Оружейный завод "Арсенал" является крупным производителем и экспортером огнестрельного оружия и боеприпасов. На заводе, в частности, производятся различные виды стрелкового оружия, гранатометы, артиллерийские и зенитные орудия.Весной прошлого года на заводе "Арсенал" вблизи города Казанлык в центральной Болгарии произошел взрыв, два человека пострадали.В конце апреля Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на прокуратуру сообщило, что шестеро граждан России подозреваются во взрывах на заводах и военных складах в Болгарии, троим из них предъявлены обвинения в покушении на болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева. 29 апреля Болгария объявила персоной нон грата помощника военного атташе России. В МИД Болгарии заявили об "обстоятельном и серьезном" разговоре с послом РФ в Софии в свете подозрений в адрес России. Как сказал на это глава российского МИД Сергей Лавров, София такими заявлениями решила перещеголять Прагу, где в середине апреля 2021 года обвинили спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Как отмечала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, бездоказательные обвинения в адрес России по Болгарии и Чехии - часть широкомасштабной кампании, развернутой Западом против Москвы.
https://ria.ru/20211001/direktor-1752734832.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210915/shpion-1750190364.html
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в мире, болгария, россия
13:58 07.10.2021 (обновлено: 15:00 07.10.2021)
 
В Болгарии задержали россиянина по подозрению в шпионаже

В Болгарии задержали россиянина по подозрению в передаче конфиденциальных данных

© Fotolia / Kristina AfanasyevaФлаг Болгарии. Архивное фото
Флаг Болгарии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© Fotolia / Kristina Afanasyeva
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Гражданин РФ и два литовца, работавшие на военном заводе "Арсенал", задержаны в Болгарии по подозрению в передаче конфиденциальных данных, сообщается в релизе МВД страны.
Как сообщается, речь идет о 24-летнем и 59-летнем гражданах Литвы и 60-летнем гражданине РФ, которые работали на заводе по трудовому договору. Их деятельность была связана с инновационными технологиями. По данным МВД, они находились в неоплачиваемом отпуске до 17 сентября 2021 года, после чего не вышли на работу.
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Расследование было начато после того, как на заводе заметили пропажу продуктов завода и связанных с ними документов конфиденциального характера, которые представляли интерес для болгарских и иностранных конкурентов.
"Пятого октября трое иностранцев и их машины были замечены на КПП Кулата (на границе в Грецией) и ... были задержаны на срок до 24 часов", - сообщается в релизе.
Болгарские власти пока не уведомляли посольство РФ о задержании россиянина по подозрению в промышленном шпионаже, сообщили РИА Новости в дипмиссии.
"Нет, нам ничего не известно", - ответили РИА Новости в посольстве на соответствующий вопрос.
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Оружейный завод "Арсенал" является крупным производителем и экспортером огнестрельного оружия и боеприпасов. На заводе, в частности, производятся различные виды стрелкового оружия, гранатометы, артиллерийские и зенитные орудия.
Весной прошлого года на заводе "Арсенал" вблизи города Казанлык в центральной Болгарии произошел взрыв, два человека пострадали.
В конце апреля Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на прокуратуру сообщило, что шестеро граждан России подозреваются во взрывах на заводах и военных складах в Болгарии, троим из них предъявлены обвинения в покушении на болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева. 29 апреля Болгария объявила персоной нон грата помощника военного атташе России. В МИД Болгарии заявили об "обстоятельном и серьезном" разговоре с послом РФ в Софии в свете подозрений в адрес России. Как сказал на это глава российского МИД Сергей Лавров, София такими заявлениями решила перещеголять Прагу, где в середине апреля 2021 года обвинили спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Как отмечала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, бездоказательные обвинения в адрес России по Болгарии и Чехии - часть широкомасштабной кампании, развернутой Западом против Москвы.
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