https://ria.ru/20211007/bolgariya-1753505627.html

В Болгарии задержали россиянина по подозрению в шпионаже

В Болгарии задержали россиянина по подозрению в шпионаже - РИА Новости, 07.10.2021

В Болгарии задержали россиянина по подозрению в шпионаже

Гражданин РФ и два литовца, работавшие на военном заводе "Арсенал", задержаны в Болгарии по подозрению в передаче конфиденциальных данных, сообщается в релизе... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T13:58

2021-10-07T13:58

2021-10-07T15:00

в мире

болгария

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/93789/02/937890236_0:208:3984:2449_1920x0_80_0_0_67ad5b6da8b831c3706c2f83c69cc627.jpg

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Гражданин РФ и два литовца, работавшие на военном заводе "Арсенал", задержаны в Болгарии по подозрению в передаче конфиденциальных данных, сообщается в релизе МВД страны.Как сообщается, речь идет о 24-летнем и 59-летнем гражданах Литвы и 60-летнем гражданине РФ, которые работали на заводе по трудовому договору. Их деятельность была связана с инновационными технологиями. По данным МВД, они находились в неоплачиваемом отпуске до 17 сентября 2021 года, после чего не вышли на работу.Расследование было начато после того, как на заводе заметили пропажу продуктов завода и связанных с ними документов конфиденциального характера, которые представляли интерес для болгарских и иностранных конкурентов."Пятого октября трое иностранцев и их машины были замечены на КПП Кулата (на границе в Грецией) и ... были задержаны на срок до 24 часов", - сообщается в релизе.Болгарские власти пока не уведомляли посольство РФ о задержании россиянина по подозрению в промышленном шпионаже, сообщили РИА Новости в дипмиссии."Нет, нам ничего не известно", - ответили РИА Новости в посольстве на соответствующий вопрос.Оружейный завод "Арсенал" является крупным производителем и экспортером огнестрельного оружия и боеприпасов. На заводе, в частности, производятся различные виды стрелкового оружия, гранатометы, артиллерийские и зенитные орудия.Весной прошлого года на заводе "Арсенал" вблизи города Казанлык в центральной Болгарии произошел взрыв, два человека пострадали.В конце апреля Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на прокуратуру сообщило, что шестеро граждан России подозреваются во взрывах на заводах и военных складах в Болгарии, троим из них предъявлены обвинения в покушении на болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева. 29 апреля Болгария объявила персоной нон грата помощника военного атташе России. В МИД Болгарии заявили об "обстоятельном и серьезном" разговоре с послом РФ в Софии в свете подозрений в адрес России. Как сказал на это глава российского МИД Сергей Лавров, София такими заявлениями решила перещеголять Прагу, где в середине апреля 2021 года обвинили спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Как отмечала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, бездоказательные обвинения в адрес России по Болгарии и Чехии - часть широкомасштабной кампании, развернутой Западом против Москвы.

https://ria.ru/20211001/direktor-1752734832.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210915/shpion-1750190364.html

https://ria.ru/20210621/shpionazh-1737871393.html

болгария

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, болгария, россия