https://ria.ru/20211007/biznes-konferentsiya-1753542773.html

Ежегодная бизнес-конференция "День бренда" пройдет 12 октября

Ежегодная бизнес-конференция "День бренда" пройдет 12 октября - РИА Новости, 07.10.2021

Ежегодная бизнес-конференция "День бренда" пройдет 12 октября

Осенняя сессия конференции "День бренда" состоится 12 октября в конгресс-центре Grand Ballroom и соберет более 800 представителей крупнейших компаний. В деловой РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T16:56

2021-10-07T16:56

2021-10-07T16:56

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МОСКВА, 7 окт - Пресс-служба AdIndex. Осенняя сессия конференции "День бренда" состоится 12 октября в конгресс-центре Grand Ballroom и соберет более 800 представителей крупнейших компаний. В деловой программе примут участие спикеры из числа маркетологов крупнейших брендов и рекламных топ-менеджеров таких компаний, как "Яндекс", МТС, Unilever, Mars, WWF России, Dirol, "Джонсон & Джонсон" и другие.В 2021 году материальные ценности уходят на второй план. На их место приходят эмпатия и пассионарность. Маркетологи перестают относиться к человеку как просто к "консьюмеру", а прибыль измерять только в продажах.Сегодня в формуле успешного бренда появляются новые переменные: чуткость по отношению к окружающей среде, четкое выражение позиции в социально значимых вопросах, открытость ко всему новому и умение слушать.О том, каким будет альтернатива "обществу потребления" и как сегодня бренды ищут точки опоры для новой маркетинговой парадигмы, обсудят маркетологи и рекламщики на конференции "День Бренда 2021". Мероприятие проходит в закрытом формате."День Бренда" — ежегодная профессиональная бизнес-конференция, посвященная актуальным и инновационным темам в сфере брендинга, маркетинга и рекламы. Это профессиональный диалог ведущих компаний-производителей товаров широкого спроса, рекламодателей, рекламных агентств, медиа и представителей диджитал-индустрии.Все подробности на официальном сайте конференции.Дата проведения: 12 октября 2021 годаМесто проведения: г. Москва, Шлюзовая наб., 2/1, стр. 1, Москва (Конгресс-центр Grand Ballroom)По вопросам аккредитации СМИПо вопросам участия в мероприятииПо вопросам спонсорских и партнерских интеграцийТел.: +7 (495) 737-08-45Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы