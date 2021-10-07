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Ежегодная бизнес-конференция "День бренда" пройдет 12 октября
Ежегодная бизнес-конференция "День бренда" пройдет 12 октября - РИА Новости, 07.10.2021
Ежегодная бизнес-конференция "День бренда" пройдет 12 октября
Осенняя сессия конференции "День бренда" состоится 12 октября в конгресс-центре Grand Ballroom и соберет более 800 представителей крупнейших компаний. В деловой РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T16:56
2021-10-07T16:56
пресс-релизы
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МОСКВА, 7 окт - Пресс-служба AdIndex. Осенняя сессия конференции "День бренда" состоится 12 октября в конгресс-центре Grand Ballroom и соберет более 800 представителей крупнейших компаний. В деловой программе примут участие спикеры из числа маркетологов крупнейших брендов и рекламных топ-менеджеров таких компаний, как "Яндекс", МТС, Unilever, Mars, WWF России, Dirol, "Джонсон &amp; Джонсон" и другие.В 2021 году материальные ценности уходят на второй план. На их место приходят эмпатия и пассионарность. Маркетологи перестают относиться к человеку как просто к "консьюмеру", а прибыль измерять только в продажах.Сегодня в формуле успешного бренда появляются новые переменные: чуткость по отношению к окружающей среде, четкое выражение позиции в социально значимых вопросах, открытость ко всему новому и умение слушать.О том, каким будет альтернатива "обществу потребления" и как сегодня бренды ищут точки опоры для новой маркетинговой парадигмы, обсудят маркетологи и рекламщики на конференции "День Бренда 2021". Мероприятие проходит в закрытом формате."День Бренда" — ежегодная профессиональная бизнес-конференция, посвященная актуальным и инновационным темам в сфере брендинга, маркетинга и рекламы. Это профессиональный диалог ведущих компаний-производителей товаров широкого спроса, рекламодателей, рекламных агентств, медиа и представителей диджитал-индустрии.Все подробности на официальном сайте конференции.Дата проведения: 12 октября 2021 годаМесто проведения: г. Москва, Шлюзовая наб., 2/1, стр. 1, Москва (Конгресс-центр Grand Ballroom)По вопросам аккредитации СМИПо вопросам участия в мероприятииПо вопросам спонсорских и партнерских интеграцийТел.: +7 (495) 737-08-45Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
16:56 07.10.2021
 

Ежегодная бизнес-конференция "День бренда" пройдет 12 октября

© Depositphotos / kastoПроведение конференции
Проведение конференции - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© Depositphotos / kasto
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - Пресс-служба AdIndex. Осенняя сессия конференции "День бренда" состоится 12 октября в конгресс-центре Grand Ballroom и соберет более 800 представителей крупнейших компаний. В деловой программе примут участие спикеры из числа маркетологов крупнейших брендов и рекламных топ-менеджеров таких компаний, как "Яндекс", МТС, Unilever, Mars, WWF России, Dirol, "Джонсон & Джонсон" и другие.
В 2021 году материальные ценности уходят на второй план. На их место приходят эмпатия и пассионарность. Маркетологи перестают относиться к человеку как просто к "консьюмеру", а прибыль измерять только в продажах.
Сегодня в формуле успешного бренда появляются новые переменные: чуткость по отношению к окружающей среде, четкое выражение позиции в социально значимых вопросах, открытость ко всему новому и умение слушать.
О том, каким будет альтернатива "обществу потребления" и как сегодня бренды ищут точки опоры для новой маркетинговой парадигмы, обсудят маркетологи и рекламщики на конференции "День Бренда 2021". Мероприятие проходит в закрытом формате.
"День Бренда" — ежегодная профессиональная бизнес-конференция, посвященная актуальным и инновационным темам в сфере брендинга, маркетинга и рекламы. Это профессиональный диалог ведущих компаний-производителей товаров широкого спроса, рекламодателей, рекламных агентств, медиа и представителей диджитал-индустрии.
Все подробности на официальном сайте конференции.
Дата проведения: 12 октября 2021 года
Место проведения: г. Москва, Шлюзовая наб., 2/1, стр. 1, Москва (Конгресс-центр Grand Ballroom)
По вопросам аккредитации СМИ
По вопросам участия в мероприятии
По вопросам спонсорских и партнерских интеграций
Тел.: +7 (495) 737-08-45
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
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