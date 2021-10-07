Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ФОН проекта Сохрани друга - РИА Новости, 1920
Сохрани друга
https://ria.ru/20211007/belanovskaya-1753357269.html
Алиса Белановская
Алиса Белановская - РИА Новости, 07.10.2021
Алиса Белановская
Честно говоря, к теме вакцинации от ковида относилась я приблизительно никак. Никогда в жизни не вакцинировалась ни от каких болезней (кажется, даже в детстве), РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T11:55
2021-10-07T11:47
сохрани друга
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753356191_0:195:2048:1347_1920x0_80_0_0_2a6ac69df2bcfd6e780b457a797b214a.jpg
Честно говоря, к теме вакцинации от ковида относилась я приблизительно никак. Никогда в жизни не вакцинировалась ни от каких болезней (кажется, даже в детстве), привыкла чувствовать себя здоровым человеком с отменным иммунитетом. Была уверена, что болезнь либо обойдет стороной, либо я оперативно поборю ее. Не обошла – заболела я одной и первых в коллективе и в семье. Поборола действительно быстро, но последствия в виде поломанных запахов до сих пор со мной. После ухода одного из членов семьи от ковида стала глубже изучать тему и поняла, что вакцинация хоть и не 100% защищает от болезни, но как минимум защищает от летальных последствий. Обсудила с родителями и близкими, сделав акцент на том, что это вакцина от смерти, а не от болезни. Сложно было только с одним из членов семьи, которую доброжелатели закидывали историями про теории заговора и светящиеся пальцы на рамках в аэропортах у вакцинированных. Но смогли побороть логикой и эту позицию! Прививки сделаны, последствия от них минимальны. Папа переболел уже в привитом состоянии, находясь на гастролях. Жив и вполне себе здоров. Пусть так и будет!
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753356191_0:3:2048:1539_1920x0_80_0_0_26a975f62e00d140f391cbff26040f18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
11:55 07.10.2021
 

Алиса Белановская

© Фото : Алиса БелановскаяФото Белановская
Фото Белановская - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© Фото : Алиса Белановская
Читать ria.ru в
Честно говоря, к теме вакцинации от ковида относилась я приблизительно никак. Никогда в жизни не вакцинировалась ни от каких болезней (кажется, даже в детстве), привыкла чувствовать себя здоровым человеком с отменным иммунитетом. Была уверена, что болезнь либо обойдет стороной, либо я оперативно поборю ее. Не обошла – заболела я одной и первых в коллективе и в семье. Поборола действительно быстро, но последствия в виде поломанных запахов до сих пор со мной. После ухода одного из членов семьи от ковида стала глубже изучать тему и поняла, что вакцинация хоть и не 100% защищает от болезни, но как минимум защищает от летальных последствий. Обсудила с родителями и близкими, сделав акцент на том, что это вакцина от смерти, а не от болезни. Сложно было только с одним из членов семьи, которую доброжелатели закидывали историями про теории заговора и светящиеся пальцы на рамках в аэропортах у вакцинированных. Но смогли побороть логикой и эту позицию! Прививки сделаны, последствия от них минимальны. Папа переболел уже в привитом состоянии, находясь на гастролях. Жив и вполне себе здоров. Пусть так и будет!
Сохрани друга
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:07В Москве зафиксировали новый рекорд атмосферного давления
13:03Песков ответил на вопрос о письме матери Сачкова Путину
13:03В Кремле заявили об отсутствии иллюзий по возобновлению диалога с НАТО
13:01Мужчина, которого избили в московском метро, дал интервью
13:00В России не обнаружили штаммы коронавируса "лямбда" и "мю"
12:59Новый смартфон Samsung фиксирует падения для отказа в ремонте
12:58Песков рассказал, как Путин проводит день рождения
12:57В Петербурге раскрыли заказное убийство, совершенное в 2000 году
12:56Путин проведет совещание с членами Совбеза
12:56Ученые оценили риск заражения COVID-19 в офисах и школах
12:56В Кремле призвали россиян вакцинироваться от COVID-19
12:54В Кремле рассказали, от чего зависит участие Путина в саммите G20
12:53Мишустин поздравил Путина с днем рождения
12:52В Кремле не подтвердили обращение Можейко за гражданством России
12:51Песков ответил на вопрос о кандидатуре нового главы МЧС
12:49МИД сообщил об отсутствии напряженности на таджикско-афганской границе
12:49В Кремле оценили потенциал для увеличения поставок газа в Европу
12:49В Кремле ответили на вопрос о мерах по стимуляции населения к вакцинации
12:48В Кремле рассказали о контактах с офисом президента Украины
12:47В Кремле оценили возможность продления следствия по делу Политковской
Лента новостейМолния