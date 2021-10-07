https://ria.ru/20211007/belanovskaya-1753357269.html

Алиса Белановская

Алиса Белановская - РИА Новости, 07.10.2021

Алиса Белановская

Честно говоря, к теме вакцинации от ковида относилась я приблизительно никак. Никогда в жизни не вакцинировалась ни от каких болезней (кажется, даже в детстве), РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T11:55

2021-10-07T11:55

2021-10-07T11:47

сохрани друга

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Честно говоря, к теме вакцинации от ковида относилась я приблизительно никак. Никогда в жизни не вакцинировалась ни от каких болезней (кажется, даже в детстве), привыкла чувствовать себя здоровым человеком с отменным иммунитетом. Была уверена, что болезнь либо обойдет стороной, либо я оперативно поборю ее. Не обошла – заболела я одной и первых в коллективе и в семье. Поборола действительно быстро, но последствия в виде поломанных запахов до сих пор со мной. После ухода одного из членов семьи от ковида стала глубже изучать тему и поняла, что вакцинация хоть и не 100% защищает от болезни, но как минимум защищает от летальных последствий. Обсудила с родителями и близкими, сделав акцент на том, что это вакцина от смерти, а не от болезни. Сложно было только с одним из членов семьи, которую доброжелатели закидывали историями про теории заговора и светящиеся пальцы на рамках в аэропортах у вакцинированных. Но смогли побороть логикой и эту позицию! Прививки сделаны, последствия от них минимальны. Папа переболел уже в привитом состоянии, находясь на гастролях. Жив и вполне себе здоров. Пусть так и будет!

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60