https://ria.ru/20211007/bastrykin-1753585225.html

Бастрыкину доложат о ходе дела о смерти ребенка на детской площадке в ЯНАО

Бастрыкину доложат о ходе дела о смерти ребенка на детской площадке в ЯНАО - РИА Новости, 07.10.2021

Бастрыкину доложат о ходе дела о смерти ребенка на детской площадке в ЯНАО

Главе СК РФ Александру Бастрыкину доложат о ходе проверки по факту смертельного травмирования четырехлетней девочки на детской площадке в Ямало-Ненецком... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T20:32

2021-10-07T20:32

2021-10-07T23:56

происшествия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Главе СК РФ Александру Бастрыкину доложат о ходе проверки по факту смертельного травмирования четырехлетней девочки на детской площадке в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.Ранее СУСК по региону сообщал, что 26 сентября на девочку упали незакрепленные качели. Она получила закрытую черепно-мозговую травму, из-за которой скончалась в больнице."Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу Егорову А.Н. доложить о проведенных следственных действиях по уголовному делу по факту смертельного травмирования ребенка на детской площадке", - говорится в сообщении.Добавляется, что возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью. Ход исполнения поручений поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

https://ria.ru/20210913/bastrykin-1749926878.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия