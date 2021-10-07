https://ria.ru/20211007/bastrykin-1753585225.html
Бастрыкину доложат о ходе дела о смерти ребенка на детской площадке в ЯНАО
Бастрыкину доложат о ходе дела о смерти ребенка на детской площадке в ЯНАО - РИА Новости, 07.10.2021
Бастрыкину доложат о ходе дела о смерти ребенка на детской площадке в ЯНАО
Главе СК РФ Александру Бастрыкину доложат о ходе проверки по факту смертельного травмирования четырехлетней девочки на детской площадке в Ямало-Ненецком... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T20:32
2021-10-07T20:32
2021-10-07T23:56
происшествия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Главе СК РФ Александру Бастрыкину доложат о ходе проверки по факту смертельного травмирования четырехлетней девочки на детской площадке в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.Ранее СУСК по региону сообщал, что 26 сентября на девочку упали незакрепленные качели. Она получила закрытую черепно-мозговую травму, из-за которой скончалась в больнице."Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу Егорову А.Н. доложить о проведенных следственных действиях по уголовному делу по факту смертельного травмирования ребенка на детской площадке", - говорится в сообщении.Добавляется, что возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью. Ход исполнения поручений поставлен на контроль в центральном аппарате СК.
https://ria.ru/20210913/bastrykin-1749926878.html
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РИА Новости
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происшествия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
20:32 07.10.2021 (обновлено: 23:56 07.10.2021)
Бастрыкину доложат о ходе дела о смерти ребенка на детской площадке в ЯНАО
Бастрыкину доложат о ходе проверки по факту смерти ребенка на детской площадке в ЯНАО
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.
Главе СК РФ Александру Бастрыкину
доложат о ходе проверки по факту смертельного травмирования четырехлетней девочки на детской площадке в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщается на сайте
Следственного комитета РФ.
Ранее СУСК по региону сообщал, что 26 сентября на девочку упали незакрепленные качели. Она получила закрытую черепно-мозговую травму, из-за которой скончалась в больнице.
"Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу Егорову А.Н. доложить о проведенных следственных действиях по уголовному делу по факту смертельного травмирования ребенка на детской площадке", - говорится в сообщении.
Добавляется, что возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью. Ход исполнения поручений поставлен на контроль в центральном аппарате СК.