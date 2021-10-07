https://ria.ru/20211007/bank-1753533252.html
Альфа-Банк открывает набор студентов на программу Alfa Factory
Альфа-Банк открывает набор студентов на программу Alfa Factory - РИА Новости, 07.10.2021
Альфа-Банк открывает набор студентов на программу Alfa Factory
Альфа-Банк открывает набор на бесплатную образовательную программу Alfa Factory. Она позволяет всего за три месяца получить профессию IT-архитектора, сообщает... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T16:10
2021-10-07T16:10
2021-10-07T16:10
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Альфа-Банк открывает набор на бесплатную образовательную программу Alfa Factory. Она позволяет всего за три месяца получить профессию IT-архитектора, сообщает пресс-служба банка.В рамках программы эксперты Альфа-Банка поделятся опытом: как автоматизировать процессы, внедрять новые практики и искать простые решения сложных задач на BPM-платформе Pega.Лучшие участники смогут построить карьеру в крупнейшем частном банке России. По итогам 2020 года 18 студентов Alfa Factory уже устроились на работу в Альфа-Банк."Эта программа научит тому, как изменить работу компании изнутри — чтобы получить революционные изменения снаружи. Мы в Альфа-Банке точно знаем, где найти применение таким навыкам. Высокооплачиваемая профессия за 3 месяца и оффер от IT-подразделения банка - это реально! Главное - сделать первый шаг", - прокомментировал директор по персоналу Альфа-Банка Марат Исмагулов.Чтобы попасть на программу Alfa Factory, нужно подать заявку, пройти олимпиаду и собеседование. Старт курса запланирован на конец ноября.Альфа-Банк входит в TOP-5 рейтинга "Лучшие работодатели России" по версии HeadHunterв категории "Крупнейшие компании", отмечает пресс-служба.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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альфа-банк, банки, россия
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Альфа-Банк открывает набор на бесплатную образовательную программу Alfa Factory. Она позволяет всего за три месяца получить профессию IT-архитектора, сообщает пресс-служба банка.
В рамках программы эксперты Альфа-Банка поделятся опытом: как автоматизировать процессы, внедрять новые практики и искать простые решения сложных задач на BPM-платформе Pega.
Лучшие участники смогут построить карьеру в крупнейшем частном банке России. По итогам 2020 года 18 студентов Alfa Factory уже устроились на работу в Альфа-Банк.
"Эта программа научит тому, как изменить работу компании изнутри — чтобы получить революционные изменения снаружи. Мы в Альфа-Банке точно знаем, где найти применение таким навыкам. Высокооплачиваемая профессия за 3 месяца и оффер от IT-подразделения банка - это реально! Главное - сделать первый шаг", - прокомментировал директор по персоналу Альфа-Банка Марат Исмагулов.
Чтобы попасть на программу Alfa Factory, нужно подать заявку, пройти олимпиаду и собеседование. Старт курса запланирован на конец ноября.
Альфа-Банк входит в TOP-5 рейтинга "Лучшие работодатели России" по версии HeadHunterв категории "Крупнейшие компании", отмечает пресс-служба.