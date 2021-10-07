https://ria.ru/20211007/bali-1753341787.html

Туроператоры рассказали, во сколько обойдется путешествие на Бали

Туроператоры рассказали, во сколько обойдется путешествие на Бали - РИА Новости, 07.10.2021

Туроператоры рассказали, во сколько обойдется путешествие на Бали

Туроператоры рассказали, в какую сумму обойдется путешествие на Бали, международный аэропорт которого открывается 14 октября, сообщает АТОР. РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T11:38

2021-10-07T11:38

2021-10-07T11:38

туризм

индонезия

дубай (город)

оаэ

стамбул

турция

катар

доха

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Туроператоры рассказали, в какую сумму обойдется путешествие на Бали, международный аэропорт которого открывается 14 октября, сообщает АТОР.Власти Индонезии пока готовы принимать только самолеты из Китая, Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Катара и ОАЭ. Россиянам из этого списка интересны прежде всего рейсы из Катара и Эмитратов, поскольку с этими странами у РФ возобновлено авиасообщение, они пускают туристов, а значит, возможны и стыковочные рейсы.Однако официальной информации о том, смогут ли именно граждане РФ воспользоваться такими перелетами или же Бали будет доступен только для путешественников из перечисленных стран, нет.Представители местного турбизнеса рассказали экспертам ассоциации, что такая возможность, скорее всего, у россиян будет. Но эти сведения нуждаются в официальном подтверждении.Сейчас Индонезию могут посетить только вакцинированные "Спутником V" россияне, имеющие бизнес-визу. Туристические не выдаются.По прилете в Джакарту и только после прохождения там обязательного восьмидневного карантина в отеле из специального списка путешественники смогут отправиться на другие острова Индонезии, в том числе и на Бали. Гостиница должна быть заранее забронирована, без ваучера на проживание гостю будет отказано во въезде в страну.Помимо сертификата вакцинации, необходимо будет иметь при себе ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до прилета. Во время карантина потребуется пройти тестирование еще дважды — на первый и седьмой день пребывания. Стоимость анализов гостиницы включают в сумму за проживание.Если тест на коронавирус будет положительный, гостя переведут в другое учреждение на срок от 14 до 32 дней, оплата — за свой счет. Эти процедуры строго соблюдаются.Стоимость восьмидневного пребывания на изоляции в отеле в Джакарте — от 80 тысяч рублей на туриста. За эти деньги ему предоставят трехразовое питание, проведут два ПЦР-теста, обеспечат трансфер из аэропорта и стирку пяти предметов одежды ежедневно.Билет на самолет до Джакарты из Москвы с пересадкой в катарской Дохе можно купить за 32 тысячи рублей в одну сторону. Через Стамбул — за 39 тысяч рублей.Условия прилета на Бали будут такими же, как и для Джакарты — сертификат вакцинации, бронирование отеля, ПЦР-тест до вылета и два – во время карантина. Эксперты отмечают, что тарифы на карантинные отели на Бали существенно выше, чем в Джакарте.Перелет на Бали с пересадкой в Дубае обойдется в 44 тысячи рублей в одну сторону. Через Доху и Стамбул дешевле — от 38 тысяч рублей, но дорога займет 25 часов вместо 18.

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https://ria.ru/20200115/1563380588.html

https://ria.ru/20211007/abu-dabi-1753378740.html

https://ria.ru/20181014/1530216713.html

индонезия

дубай (город)

оаэ

стамбул

турция

катар

доха

бали (остров)

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