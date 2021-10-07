https://ria.ru/20211007/bali-1753341787.html
Туроператоры рассказали, во сколько обойдется путешествие на Бали
Туроператоры рассказали, во сколько обойдется путешествие на Бали - РИА Новости, 07.10.2021
Туроператоры рассказали, во сколько обойдется путешествие на Бали
Туроператоры рассказали, в какую сумму обойдется путешествие на Бали, международный аэропорт которого открывается 14 октября, сообщает АТОР. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T11:38
2021-10-07T11:38
2021-10-07T11:38
туризм
индонезия
дубай (город)
оаэ
стамбул
турция
катар
доха
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Туроператоры рассказали, в какую сумму обойдется путешествие на Бали, международный аэропорт которого открывается 14 октября, сообщает АТОР.Власти Индонезии пока готовы принимать только самолеты из Китая, Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Катара и ОАЭ. Россиянам из этого списка интересны прежде всего рейсы из Катара и Эмитратов, поскольку с этими странами у РФ возобновлено авиасообщение, они пускают туристов, а значит, возможны и стыковочные рейсы.Однако официальной информации о том, смогут ли именно граждане РФ воспользоваться такими перелетами или же Бали будет доступен только для путешественников из перечисленных стран, нет.Представители местного турбизнеса рассказали экспертам ассоциации, что такая возможность, скорее всего, у россиян будет. Но эти сведения нуждаются в официальном подтверждении.Сейчас Индонезию могут посетить только вакцинированные "Спутником V" россияне, имеющие бизнес-визу. Туристические не выдаются.По прилете в Джакарту и только после прохождения там обязательного восьмидневного карантина в отеле из специального списка путешественники смогут отправиться на другие острова Индонезии, в том числе и на Бали. Гостиница должна быть заранее забронирована, без ваучера на проживание гостю будет отказано во въезде в страну.Помимо сертификата вакцинации, необходимо будет иметь при себе ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до прилета. Во время карантина потребуется пройти тестирование еще дважды — на первый и седьмой день пребывания. Стоимость анализов гостиницы включают в сумму за проживание.Если тест на коронавирус будет положительный, гостя переведут в другое учреждение на срок от 14 до 32 дней, оплата — за свой счет. Эти процедуры строго соблюдаются.Стоимость восьмидневного пребывания на изоляции в отеле в Джакарте — от 80 тысяч рублей на туриста. За эти деньги ему предоставят трехразовое питание, проведут два ПЦР-теста, обеспечат трансфер из аэропорта и стирку пяти предметов одежды ежедневно.Билет на самолет до Джакарты из Москвы с пересадкой в катарской Дохе можно купить за 32 тысячи рублей в одну сторону. Через Стамбул — за 39 тысяч рублей.Условия прилета на Бали будут такими же, как и для Джакарты — сертификат вакцинации, бронирование отеля, ПЦР-тест до вылета и два – во время карантина. Эксперты отмечают, что тарифы на карантинные отели на Бали существенно выше, чем в Джакарте.Перелет на Бали с пересадкой в Дубае обойдется в 44 тысячи рублей в одну сторону. Через Доху и Стамбул дешевле — от 38 тысяч рублей, но дорога займет 25 часов вместо 18.
https://ria.ru/20211006/shri-lanka-1752952101.html
https://ria.ru/20200115/1563380588.html
https://ria.ru/20211007/abu-dabi-1753378740.html
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индонезия, дубай (город), оаэ, стамбул, турция, катар, доха, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), бали (остров), туризм, россия, коронавирус covid-19
Туроператоры рассказали, во сколько обойдется путешествие на Бали
Туроператоры рассказали, сколько стоит перелет и пребывание на карантине на Бали
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.
Туроператоры рассказали, в какую сумму обойдется путешествие на Бали, международный аэропорт которого открывается 14 октября, сообщает
АТОР.
Власти Индонезии пока готовы принимать только самолеты из Китая, Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Катара и ОАЭ. Россиянам из этого списка интересны прежде всего рейсы из Катара и Эмитратов, поскольку с этими странами у РФ возобновлено авиасообщение, они пускают туристов, а значит, возможны и стыковочные рейсы.
Однако официальной информации о том, смогут ли именно граждане РФ воспользоваться такими перелетами или же Бали будет доступен только для путешественников из перечисленных стран, нет.
Представители местного турбизнеса рассказали экспертам ассоциации, что такая возможность, скорее всего, у россиян будет. Но эти сведения нуждаются в официальном подтверждении.
Сейчас Индонезию могут посетить только вакцинированные "Спутником V" россияне, имеющие бизнес-визу. Туристические не выдаются.
По прилете в Джакарту и только после прохождения там обязательного восьмидневного карантина в отеле из специального списка путешественники смогут отправиться на другие острова Индонезии, в том числе и на Бали. Гостиница должна быть заранее забронирована, без ваучера на проживание гостю будет отказано во въезде в страну.
Помимо сертификата вакцинации, необходимо будет иметь при себе ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до прилета. Во время карантина потребуется пройти тестирование еще дважды — на первый и седьмой день пребывания. Стоимость анализов гостиницы включают в сумму за проживание.
Если тест на коронавирус будет положительный, гостя переведут в другое учреждение на срок от 14 до 32 дней, оплата — за свой счет. Эти процедуры строго соблюдаются.
Стоимость восьмидневного пребывания на изоляции в отеле в Джакарте — от 80 тысяч рублей на туриста. За эти деньги ему предоставят трехразовое питание, проведут два ПЦР-теста, обеспечат трансфер из аэропорта и стирку пяти предметов одежды ежедневно.
Билет на самолет до Джакарты из Москвы с пересадкой в катарской Дохе можно купить за 32 тысячи рублей в одну сторону. Через Стамбул — за 39 тысяч рублей.
Условия прилета на Бали будут такими же, как и для Джакарты — сертификат вакцинации, бронирование отеля, ПЦР-тест до вылета и два – во время карантина. Эксперты отмечают, что тарифы на карантинные отели на Бали существенно выше, чем в Джакарте.
Перелет на Бали с пересадкой в Дубае обойдется в 44 тысячи рублей в одну сторону. Через Доху и Стамбул дешевле — от 38 тысяч рублей, но дорога займет 25 часов вместо 18.