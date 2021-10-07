https://ria.ru/20211007/avariya-1753462125.html

В Самарской области один человек погиб в ДТП с автобусом

В Самарской области один человек погиб в ДТП с автобусом - РИА Новости, 07.10.2021

В Самарской области один человек погиб в ДТП с автобусом

Автобус и легковой автомобиль столкнулись в четверг в Тольятти Самарской области, в результате один человек погиб, еще трое пострадали, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T10:44

2021-10-07T10:44

2021-10-07T10:44

происшествия

тольятти

самарская область

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САРАТОВ, 7 окт - РИА Новости. Автобус и легковой автомобиль столкнулись в четверг в Тольятти Самарской области, в результате один человек погиб, еще трое пострадали, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.ДТП произошло около 8.45 (7.45 мск) на Поволжском шоссе."По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Hyundai допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом. В результате ДТП на месте происшествия скончался водитель легкового автомобиля. Также медицинская помощь потребовалась трем пассажирам автобуса", - сказали в пресс-службе журналистам.Уточняется, что сотрудники ГИБДД оградили место аварии и обеспечили беспрепятственный проезд для других участников дорожного движения, помогли освободить проезжую часть от посторонних предметов, устанавливают и опрашивают очевидцев. Сотрудники полиции по факту ДТП проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20211006/dtp-1753366759.html

тольятти

самарская область

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происшествия, тольятти, самарская область