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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211007/arkheologiya-1753320015.html
В Норвегии археологи нашли во льду самые древние лыжи, им больше 1300 лет
В Норвегии археологи нашли во льду самые древние лыжи, им больше 1300 лет - РИА Новости, 07.10.2021
В Норвегии археологи нашли во льду самые древние лыжи, им больше 1300 лет
В национальном норвежском парке Райнхейен на горе Дигерварден археологи нашли 1300-летние лыжи, сообщает Daily Mail со ссылкой на Secrets of Ice program. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T04:15
2021-10-07T10:35
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В национальном норвежском парке Райнхейен на горе Дигерварден археологи нашли 1300-летние лыжи, сообщает Daily Mail со ссылкой на Secrets of Ice program.Одну лыжу исследователи обнаружили еще в 2014 году. Раздобыть другую у них получилось спустя семь лет: она была скована льдом, ученые ее разыскали только, когда участок достаточно оттаял. Вместе они составляют самую древнюю пару лыж из когда-либо найденных. Подъем на гору за второй лыжей был осуществлен 26 сентября. Археологи ориентировались на GPS-координаты и фотографии, сделанные во время первого визита. Лыжа еще была подо льдом. Чтобы добраться до нее, ученые раскалывали лед топором и поливали кипятком. Длина недавно найденной лыжи — 187 сантиметров, а ширина — 17 сантиметров. У второй, обнаруженной в 2014 году, другие размеры. Она на 17 сантиметров короче и на два сантиметра уже. По мнению ученых, они различаются, потому что изготавливались вручную. На лыже, раздобытой в 2021 году, также больше креплений. На ней есть следы ремонта, но при этом отсутствует задняя часть — возможно, она еще находится подо льдом. "Только после тщательного изучения края разлома мы сможем сказать, когда именно она сломалась — произошло ли это в тот момент, когда древний лыжник потерял ее, или она треснула, находясь внутри льда", — говорит археолог Ларс Хольгер Пилё, участвовавший в экспедиции.
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археология, новости культуры, стиль жизни, норвегия, новости - туризм
04:15 07.10.2021 (обновлено: 10:35 07.10.2021)
 
В Норвегии археологи нашли во льду самые древние лыжи, им больше 1300 лет

В Норвегии археологи нашли во льду самые древние лыжи, им больше 1,3 тысячи лет

© Фото : Espen Finstad, secretsoftheice.comЛыжа, найденная норвежскими археологам на горе Дигерварден в национальном парке Райнхейен
Лыжа, найденная норвежскими археологам на горе Дигерварден в национальном парке Райнхейен - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© Фото : Espen Finstad, secretsoftheice.com
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В национальном норвежском парке Райнхейен на горе Дигерварден археологи нашли 1300-летние лыжи, сообщает Daily Mail со ссылкой на Secrets of Ice program.
Одну лыжу исследователи обнаружили еще в 2014 году. Раздобыть другую у них получилось спустя семь лет: она была скована льдом, ученые ее разыскали только, когда участок достаточно оттаял. Вместе они составляют самую древнюю пару лыж из когда-либо найденных.
Подъем на гору за второй лыжей был осуществлен 26 сентября. Археологи ориентировались на GPS-координаты и фотографии, сделанные во время первого визита. Лыжа еще была подо льдом. Чтобы добраться до нее, ученые раскалывали лед топором и поливали кипятком.
Длина недавно найденной лыжи — 187 сантиметров, а ширина — 17 сантиметров. У второй, обнаруженной в 2014 году, другие размеры. Она на 17 сантиметров короче и на два сантиметра уже. По мнению ученых, они различаются, потому что изготавливались вручную.
На лыже, раздобытой в 2021 году, также больше креплений. На ней есть следы ремонта, но при этом отсутствует задняя часть — возможно, она еще находится подо льдом.
"Только после тщательного изучения края разлома мы сможем сказать, когда именно она сломалась — произошло ли это в тот момент, когда древний лыжник потерял ее, или она треснула, находясь внутри льда", — говорит археолог Ларс Хольгер Пилё, участвовавший в экспедиции.
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