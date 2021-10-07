https://ria.ru/20211007/arest-1753552142.html

В Казани арестовали следователя, обвиняемого в краже сейфа из управления СК

В Казани арестовали следователя, обвиняемого в краже сейфа из управления СК - РИА Новости, 07.10.2021

В Казани арестовали следователя, обвиняемого в краже сейфа из управления СК

Вахитовский районный суд Казани избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 4 декабря в отношении одного из обвиняемых в краже сейфа с 14,6 миллиона... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T17:29

2021-10-07T17:29

2021-10-07T17:29

происшествия

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следственный комитет россии (ск рф)

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КАЗАНЬ, 7 окт – РИА Новости. Вахитовский районный суд Казани избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 4 декабря в отношении одного из обвиняемых в краже сейфа с 14,6 миллиона рублей из здания следственного отдела в Казани – следователя-криминалиста СК Марата Шакирова, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в Следственном комитете РФ сообщали, что неизвестные похитили из управления СК в Казани сейф, в котором хранилось более 14,6 миллиона рублей, проходящих как вещдок, возбуждено уголовное дело, расследование находится на контроле в центральном аппарате ведомства. В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий были установлены и задержаны несколько подозреваемых в совершении преступления."Избрать обвиняемому Шакирову… меру пресечения в виде заключения под стражу с помещением в СИЗО-1 до 4 декабря", - сказал судья.По информации следователя, Шакиров был задержан 6 октября. Ему предъявлено обвинение в совершении кражи в особо крупном размере, он полностью признал вину в инкриминируемом преступлении.Шакиров и его адвокат просили суд избрать более мягкую меру пресечения.Ранее Вахитовский райсуд уже удовлетворил ходатайства следствия об аресте двух других обвиняемых по делу – нигде не работающих Руслана Нургалиева и Никиту Караваева. В ближайшее время будет рассмотрено ходатайство об аресте еще одного обвиняемого. Один из подозреваемых, по данным следствия, скрылся и объявлен в розыск.

https://ria.ru/20211001/murmansk-1752751387.html

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происшествия, казань, следственный комитет россии (ск рф), россия