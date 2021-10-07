В Казани арестовали следователя, обвиняемого в краже сейфа из управления СК
В Казани арестовали криминалиста, обвиняемого в краже сейфа с деньгами из управления СК
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
КАЗАНЬ, 7 окт – РИА Новости. Вахитовский районный суд Казани избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 4 декабря в отношении одного из обвиняемых в краже сейфа с 14,6 миллиона рублей из здания следственного отдела в Казани – следователя-криминалиста СК Марата Шакирова, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в Следственном комитете РФ сообщали, что неизвестные похитили из управления СК в Казани сейф, в котором хранилось более 14,6 миллиона рублей, проходящих как вещдок, возбуждено уголовное дело, расследование находится на контроле в центральном аппарате ведомства. В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий были установлены и задержаны несколько подозреваемых в совершении преступления.
"Избрать обвиняемому Шакирову… меру пресечения в виде заключения под стражу с помещением в СИЗО-1 до 4 декабря", - сказал судья.
По информации следователя, Шакиров был задержан 6 октября. Ему предъявлено обвинение в совершении кражи в особо крупном размере, он полностью признал вину в инкриминируемом преступлении.
Шакиров и его адвокат просили суд избрать более мягкую меру пресечения.
Ранее Вахитовский райсуд уже удовлетворил ходатайства следствия об аресте двух других обвиняемых по делу – нигде не работающих Руслана Нургалиева и Никиту Караваева. В ближайшее время будет рассмотрено ходатайство об аресте еще одного обвиняемого. Один из подозреваемых, по данным следствия, скрылся и объявлен в розыск.
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