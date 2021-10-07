https://ria.ru/20211007/alabama-1753594558.html
В Алабаме из-за наводнения погибли четыре человека
В Алабаме из-за наводнения погибли четыре человека - РИА Новости, 07.10.2021
В Алабаме из-за наводнения погибли четыре человека
Четыре человека погибли в американском штате Алабама из-за вызванных ливнями наводнений, сообщают местные власти. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T22:17
2021-10-07T22:17
2021-10-07T22:17
в мире
сша
алабама
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581261774_0:54:3332:1928_1920x0_80_0_0_ca66a0d2f84f38376a0798df6a4022ad.jpg
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Четыре человека погибли в американском штате Алабама из-за вызванных ливнями наводнений, сообщают местные власти.Офис коронера округа Маршалл сообщил о гибели четырехлетней девочки в районе города Араб. По данным местной прессы, поток воды унес ее прямо из автомобиля. Еще одной жертвой стихии стала 18-летняя девушка.В округе Гувер погибла молодая пара, автомобиль которой унесло наводнение, сообщили местные пожарные.В округе Пелам из затопленных домов были эвакуированы более 80 местных жителей, еще 15 человек спасены из заблокированных автомобилей, сообщил пожарный департамент округа.
https://ria.ru/20210902/navodneniya-1748443965.html
сша
алабама
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581261774_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_36fa3b51fdb2345b9d69fc218a779490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, алабама
В Алабаме из-за наводнения погибли четыре человека
В американском штате Алабаме из-за наводнения погибли четыре человека
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.
Четыре человека погибли в американском штате Алабама
из-за вызванных ливнями наводнений, сообщают местные власти.
Офис коронера округа Маршалл сообщил о гибели четырехлетней девочки в районе города Араб. По данным местной прессы, поток воды унес ее прямо из автомобиля. Еще одной жертвой стихии стала 18-летняя девушка.
В округе Гувер погибла молодая пара, автомобиль которой унесло наводнение, сообщили местные пожарные.
В округе Пелам из затопленных домов были эвакуированы более 80 местных жителей, еще 15 человек спасены из заблокированных автомобилей, сообщил пожарный департамент округа.