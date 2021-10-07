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В Алабаме из-за наводнения погибли четыре человека
В Алабаме из-за наводнения погибли четыре человека - РИА Новости, 07.10.2021
В Алабаме из-за наводнения погибли четыре человека
Четыре человека погибли в американском штате Алабама из-за вызванных ливнями наводнений, сообщают местные власти. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T22:17
2021-10-07T22:17
в мире
сша
алабама
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Четыре человека погибли в американском штате Алабама из-за вызванных ливнями наводнений, сообщают местные власти.Офис коронера округа Маршалл сообщил о гибели четырехлетней девочки в районе города Араб. По данным местной прессы, поток воды унес ее прямо из автомобиля. Еще одной жертвой стихии стала 18-летняя девушка.В округе Гувер погибла молодая пара, автомобиль которой унесло наводнение, сообщили местные пожарные.В округе Пелам из затопленных домов были эвакуированы более 80 местных жителей, еще 15 человек спасены из заблокированных автомобилей, сообщил пожарный департамент округа.
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в мире, сша, алабама
22:17 07.10.2021
 
В Алабаме из-за наводнения погибли четыре человека

В американском штате Алабаме из-за наводнения погибли четыре человека

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка
Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Четыре человека погибли в американском штате Алабама из-за вызванных ливнями наводнений, сообщают местные власти.
Офис коронера округа Маршалл сообщил о гибели четырехлетней девочки в районе города Араб. По данным местной прессы, поток воды унес ее прямо из автомобиля. Еще одной жертвой стихии стала 18-летняя девушка.
В округе Гувер погибла молодая пара, автомобиль которой унесло наводнение, сообщили местные пожарные.
В округе Пелам из затопленных домов были эвакуированы более 80 местных жителей, еще 15 человек спасены из заблокированных автомобилей, сообщил пожарный департамент округа.
Затопленная улица в Уильямсберге, Бруклин, Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
2 сентября, 23:39
СМИ сообщили о 29 погибших в результате наводнений на востоке США
 
В миреСШААлабама
 
 
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