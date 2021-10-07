https://ria.ru/20211007/alabama-1753594558.html

В Алабаме из-за наводнения погибли четыре человека

В Алабаме из-за наводнения погибли четыре человека - РИА Новости, 07.10.2021

В Алабаме из-за наводнения погибли четыре человека

Четыре человека погибли в американском штате Алабама из-за вызванных ливнями наводнений, сообщают местные власти. РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T22:17

2021-10-07T22:17

2021-10-07T22:17

в мире

сша

алабама

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Четыре человека погибли в американском штате Алабама из-за вызванных ливнями наводнений, сообщают местные власти.Офис коронера округа Маршалл сообщил о гибели четырехлетней девочки в районе города Араб. По данным местной прессы, поток воды унес ее прямо из автомобиля. Еще одной жертвой стихии стала 18-летняя девушка.В округе Гувер погибла молодая пара, автомобиль которой унесло наводнение, сообщили местные пожарные.В округе Пелам из затопленных домов были эвакуированы более 80 местных жителей, еще 15 человек спасены из заблокированных автомобилей, сообщил пожарный департамент округа.

https://ria.ru/20210902/navodneniya-1748443965.html

сша

алабама

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, алабама