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Генсек НАТО объяснил высылку российских дипломатов
Генсек НАТО объяснил высылку российских дипломатов - РИА Новости, 07.10.2021
Генсек НАТО объяснил высылку российских дипломатов
Отзыв аккредитации у сотрудников российской миссии при НАТО не связан с каким-либо происшествием, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T14:08
2021-10-07T17:15
в мире
йенс столтенберг
нато
россия
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БРЮССЕЛЬ, 7 окт — РИА Новости. Отзыв аккредитации у сотрудников российской миссии при НАТО не связан с каким-либо происшествием, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.В альянсе чувствуют, что дипломаты выполняли задачи, которые не соответствуют их статусу, подчеркнул генсек.Ранее НАТО приняла решение уменьшить общее число аккредитаций для России и выслать восемь дипломатов, которых считают необъявленными сотрудниками разведки, таким образом сократив миссию вдвое.Источник РИА Новости в организации назвал этот шаг последовательным, но отметил, что альянс все еще открыт к диалогу. Однако, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, такие действия не позволяют строить иллюзий о возможности нормализации отношений.
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в мире, йенс столтенберг, нато, россия
14:08 07.10.2021 (обновлено: 17:15 07.10.2021)
 
Генсек НАТО объяснил высылку российских дипломатов

Столтенберг объяснил высылку российских дипломатов бдительностью к разведдеятельности

© AP Photo / Francisco SecoГенсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на саммите НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на саммите НАТО - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© AP Photo / Francisco Seco
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БРЮССЕЛЬ, 7 окт — РИА Новости. Отзыв аккредитации у сотрудников российской миссии при НАТО не связан с каким-либо происшествием, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Мы констатируем рост активности России, должны проявлять бдительность, должны действовать", — сказал он.
В альянсе чувствуют, что дипломаты выполняли задачи, которые не соответствуют их статусу, подчеркнул генсек.
Ранее НАТО приняла решение уменьшить общее число аккредитаций для России и выслать восемь дипломатов, которых считают необъявленными сотрудниками разведки, таким образом сократив миссию вдвое.
Источник РИА Новости в организации назвал этот шаг последовательным, но отметил, что альянс все еще открыт к диалогу. Однако, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, такие действия не позволяют строить иллюзий о возможности нормализации отношений.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
6 октября, 21:38
МИД ответил на высылку российских дипломатов из НАТО
 
В миреЙенс СтолтенбергНАТОРоссия
 
 
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