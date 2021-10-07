https://ria.ru/20211007/akkreditatsiya-1753508237.html
Генсек НАТО объяснил высылку российских дипломатов
Генсек НАТО объяснил высылку российских дипломатов - РИА Новости, 07.10.2021
Генсек НАТО объяснил высылку российских дипломатов
Отзыв аккредитации у сотрудников российской миссии при НАТО не связан с каким-либо происшествием, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T14:08
2021-10-07T14:08
2021-10-07T17:15
в мире
йенс столтенберг
нато
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156192/40/1561924083_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_abbecbfefce1ee4bbeb98ac4a9b5b50e.jpg
БРЮССЕЛЬ, 7 окт — РИА Новости. Отзыв аккредитации у сотрудников российской миссии при НАТО не связан с каким-либо происшествием, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.В альянсе чувствуют, что дипломаты выполняли задачи, которые не соответствуют их статусу, подчеркнул генсек.Ранее НАТО приняла решение уменьшить общее число аккредитаций для России и выслать восемь дипломатов, которых считают необъявленными сотрудниками разведки, таким образом сократив миссию вдвое.Источник РИА Новости в организации назвал этот шаг последовательным, но отметил, что альянс все еще открыт к диалогу. Однако, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, такие действия не позволяют строить иллюзий о возможности нормализации отношений.
https://ria.ru/20211006/mid-1753426732.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156192/40/1561924083_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_301894bfd613d2f7064dc045697a3ff0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, йенс столтенберг, нато, россия
14:08 07.10.2021 (обновлено: 17:15 07.10.2021)
Генсек НАТО объяснил высылку российских дипломатов
Столтенберг объяснил высылку российских дипломатов бдительностью к разведдеятельности
БРЮССЕЛЬ, 7 окт — РИА Новости.
Отзыв аккредитации у сотрудников российской миссии при НАТО
не связан с каким-либо происшествием, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг
.
"Мы констатируем рост активности России
, должны проявлять бдительность, должны действовать", — сказал он.
В альянсе чувствуют, что дипломаты выполняли задачи, которые не соответствуют их статусу, подчеркнул генсек.
Ранее НАТО приняла решение уменьшить общее число аккредитаций для России и выслать восемь дипломатов, которых считают необъявленными сотрудниками разведки, таким образом сократив миссию вдвое.
Источник РИА Новости в организации назвал этот шаг последовательным, но отметил, что альянс все еще открыт к диалогу. Однако, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, такие действия не позволяют строить иллюзий о возможности нормализации отношений.