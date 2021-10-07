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Генсек НАТО объяснил высылку российских дипломатов

Генсек НАТО объяснил высылку российских дипломатов - РИА Новости, 07.10.2021

Генсек НАТО объяснил высылку российских дипломатов

Отзыв аккредитации у сотрудников российской миссии при НАТО не связан с каким-либо происшествием, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг. РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T14:08

2021-10-07T14:08

2021-10-07T17:15

в мире

йенс столтенберг

нато

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БРЮССЕЛЬ, 7 окт — РИА Новости. Отзыв аккредитации у сотрудников российской миссии при НАТО не связан с каким-либо происшествием, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.В альянсе чувствуют, что дипломаты выполняли задачи, которые не соответствуют их статусу, подчеркнул генсек.Ранее НАТО приняла решение уменьшить общее число аккредитаций для России и выслать восемь дипломатов, которых считают необъявленными сотрудниками разведки, таким образом сократив миссию вдвое.Источник РИА Новости в организации назвал этот шаг последовательным, но отметил, что альянс все еще открыт к диалогу. Однако, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, такие действия не позволяют строить иллюзий о возможности нормализации отношений.

https://ria.ru/20211006/mid-1753426732.html

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2021

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в мире, йенс столтенберг, нато, россия