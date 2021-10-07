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Республика Адыгея
https://ria.ru/20211007/agrarii-1753574741.html
Аграрии Адыгеи получили награды на сельхозвыставке "Золотая осень"
Аграрии Адыгеи получили награды на сельхозвыставке "Золотая осень" - РИА Новости, 07.10.2021
Аграрии Адыгеи получили награды на сельхозвыставке "Золотая осень"
Аграрии Адыгеи, получившие награды на агропромышленной выставке "Золотая осень", достигли значимых результатов во многом благодаря нацпроектам и госпрограммам,... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T19:10
2021-10-07T19:10
республика адыгея
экономика
республика адыгея
московская область (подмосковье)
красногвардейский район
золотая осень (выставка)
мурат кумпилов
россия
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КРАСНОДАР, 7 окт - РИА Новости. Аграрии Адыгеи, получившие награды на агропромышленной выставке "Золотая осень", достигли значимых результатов во многом благодаря нацпроектам и госпрограммам, заявил глава республики Мурат Кумпилов.Агропромышленная выставка "Золотая осень-2021" проходит в Подмосковье с 5 по 8 октября. Адыгею на ней представляют более 30 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, они привезли адыгейские сыры, молочную, мясную и рыбную продукцию, растительные масла, хлебобулочные изделия, овощи, адыгейский чай и мед, плоды и ягоды, говорится в сообщении.В номинации "Эффективный грантополучатель" фермеры из Адыгеи забрали золотую, серебряную и бронзовые медали. Также представителю республики удалось завоевать золото в номинации "Икра осетровых рыб", а за достижение высоких результатов в сфере комплексного развития территорий награждены власти Майкопского и Красногвардейского районов."Отрадно, что труд наших работников АПК был отмечен дипломами и медалями "Золотой осени". Во многом достижения наших производителей стали возможными благодаря нацпроектам и госпрограммам развития сельского хозяйства. Хочу поздравить всех наших тружеников с успешным завершением сельскохозяйственного года", - приводит слова Кумпилова его пресс-служба.
https://ria.ru/20211006/adygeya-1753331755.html
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экономика, республика адыгея, московская область (подмосковье), красногвардейский район, золотая осень (выставка), мурат кумпилов, россия
19:10 07.10.2021
 
Аграрии Адыгеи получили награды на сельхозвыставке "Золотая осень"

Кумпилов поздравил Аграриев Адыгеи с получением наград на сельхозвыставке "Золотая осень"

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкРисовые чеки в Тахтамукайском районе Республики Адыгея
Рисовые чеки в Тахтамукайском районе Республики Адыгея - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 7 окт - РИА Новости. Аграрии Адыгеи, получившие награды на агропромышленной выставке "Золотая осень", достигли значимых результатов во многом благодаря нацпроектам и госпрограммам, заявил глава республики Мурат Кумпилов.
Агропромышленная выставка "Золотая осень-2021" проходит в Подмосковье с 5 по 8 октября. Адыгею на ней представляют более 30 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, они привезли адыгейские сыры, молочную, мясную и рыбную продукцию, растительные масла, хлебобулочные изделия, овощи, адыгейский чай и мед, плоды и ягоды, говорится в сообщении.
В номинации "Эффективный грантополучатель" фермеры из Адыгеи забрали золотую, серебряную и бронзовые медали. Также представителю республики удалось завоевать золото в номинации "Икра осетровых рыб", а за достижение высоких результатов в сфере комплексного развития территорий награждены власти Майкопского и Красногвардейского районов.
"Отрадно, что труд наших работников АПК был отмечен дипломами и медалями "Золотой осени". Во многом достижения наших производителей стали возможными благодаря нацпроектам и госпрограммам развития сельского хозяйства. Хочу поздравить всех наших тружеников с успешным завершением сельскохозяйственного года", - приводит слова Кумпилова его пресс-служба.
Премьер-министр республики Адыгея Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
6 октября, 14:35Республика Адыгея
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Республика АдыгеяЭкономикаРеспублика АдыгеяМосковская область (Подмосковье)Красногвардейский районЗолотая осень (выставка)Мурат КумпиловРоссия
 
 
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