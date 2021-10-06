Онлайн-конференция к Всемирному дню борьбы с ожирением
11 октября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы с ожирением, который отмечается 11 октября.
Участники:
- член-корреспондент РАН, директор НМИЦ эндокринологии Министерства здравоохранения Российской Федерации Наталья МОКРЫШЕВА;
- член-корреспондент РАН, заместитель директора Центра – директор Института клинической эндокринологии НМИЦ эндокринологии Министерства здравоохранения Российской Федерации Екатерина ТРОШИНА;
- председатель Общероссийского общественного движения по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни населения "Стройная Россия" Ольга ВАНАТОВА;
- доцент кафедры диабетологии и диетологии Института высшего и дополнительного образования НМИЦ эндокринологии Министерства здравоохранения Российской Федерации Фатима ДЗГОЕВА;
- руководитель направления по неинфекционным заболеваниям Всероссийского союза пациентов Наталья БАБКОВА;
- сертифицированный тренер по скандинавской ходьбе международной федерации ONWF, призер всероссийских и международных соревнований Анна ГУРКОВА;
- международный консультант-эксперт по кондитерскому искусству, шеф-кондитер, блогер, преподаватель кондитерского направления в гастрономической академии Metro Stanfood Ольга ПЕНИОЗА.
Решение проблемы ожирения требует консолидации сил разных профессиональных сообществ. В ходе мероприятия эксперты обсудят причины роста заболеваемости ожирением среди взрослых и детей, а также действия, которые можно предпринять в границах собственной сферы ответственности. Будут представлены результаты опроса общественного мнения по отношению к проблеме.
Каковы основные причины роста уровня заболеваемости ожирением и увеличения массы тела у россиян? На кого ложится груз ответственности за пандемию ожирения? Каковы причины, последствия и способы решения проблемы детского ожирения? Диета для всех – какая она? Ключи к решению проблемы – осознанное питание, доступный спорт и мотивация человека?
Организатор мероприятия – Общероссийское общественное движение "Стройная Россия".
- член-корреспондент РАН, директор НМИЦ эндокринологии Министерства здравоохранения Российской Федерации Наталья МОКРЫШЕВА;
- член-корреспондент РАН, заместитель директора Центра – директор Института клинической эндокринологии НМИЦ эндокринологии Министерства здравоохранения Российской Федерации Екатерина ТРОШИНА;
- председатель Общероссийского общественного движения по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни населения "Стройная Россия" Ольга ВАНАТОВА;
- доцент кафедры диабетологии и диетологии Института высшего и дополнительного образования НМИЦ эндокринологии Министерства здравоохранения Российской Федерации Фатима ДЗГОЕВА;
- руководитель направления по неинфекционным заболеваниям Всероссийского союза пациентов Наталья БАБКОВА;
- сертифицированный тренер по скандинавской ходьбе международной федерации ONWF, призер всероссийских и международных соревнований Анна ГУРКОВА;
- международный консультант-эксперт по кондитерскому искусству, шеф-кондитер, блогер, преподаватель кондитерского направления в гастрономической академии Metro Stanfood Ольга ПЕНИОЗА.
Решение проблемы ожирения требует консолидации сил разных профессиональных сообществ. В ходе мероприятия эксперты обсудят причины роста заболеваемости ожирением среди взрослых и детей, а также действия, которые можно предпринять в границах собственной сферы ответственности. Будут представлены результаты опроса общественного мнения по отношению к проблеме.
Каковы основные причины роста уровня заболеваемости ожирением и увеличения массы тела у россиян? На кого ложится груз ответственности за пандемию ожирения? Каковы причины, последствия и способы решения проблемы детского ожирения? Диета для всех – какая она? Ключи к решению проблемы – осознанное питание, доступный спорт и мотивация человека?
Организатор мероприятия – Общероссийское общественное движение "Стройная Россия".
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