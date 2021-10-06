https://ria.ru/20211006/zdorove-1753351801.html

Онлайн-конференция к Всемирному дню борьбы с ожирением

Онлайн-конференция к Всемирному дню борьбы с ожирением - РИА Новости, 06.10.2021

Онлайн-конференция к Всемирному дню борьбы с ожирением

11 октября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы с ожирением, который отмечается 11 октября.

2021-10-06T15:47

2021-10-06T15:47

2021-10-06T15:47

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1753351801.jpg?1633524478

Задать вопросУчастники:- член-корреспондент РАН, директор НМИЦ эндокринологии Министерства здравоохранения Российской Федерации Наталья МОКРЫШЕВА;- член-корреспондент РАН, заместитель директора Центра – директор Института клинической эндокринологии НМИЦ эндокринологии Министерства здравоохранения Российской Федерации Екатерина ТРОШИНА;- председатель Общероссийского общественного движения по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни населения "Стройная Россия" Ольга ВАНАТОВА;- доцент кафедры диабетологии и диетологии Института высшего и дополнительного образования НМИЦ эндокринологии Министерства здравоохранения Российской Федерации Фатима ДЗГОЕВА;- руководитель направления по неинфекционным заболеваниям Всероссийского союза пациентов Наталья БАБКОВА;- сертифицированный тренер по скандинавской ходьбе международной федерации ONWF, призер всероссийских и международных соревнований Анна ГУРКОВА;- международный консультант-эксперт по кондитерскому искусству, шеф-кондитер, блогер, преподаватель кондитерского направления в гастрономической академии Metro Stanfood Ольга ПЕНИОЗА.Решение проблемы ожирения требует консолидации сил разных профессиональных сообществ. В ходе мероприятия эксперты обсудят причины роста заболеваемости ожирением среди взрослых и детей, а также действия, которые можно предпринять в границах собственной сферы ответственности. Будут представлены результаты опроса общественного мнения по отношению к проблеме.Каковы основные причины роста уровня заболеваемости ожирением и увеличения массы тела у россиян? На кого ложится груз ответственности за пандемию ожирения? Каковы причины, последствия и способы решения проблемы детского ожирения? Диета для всех – какая она? Ключи к решению проблемы – осознанное питание, доступный спорт и мотивация человека?Организатор мероприятия – Общероссийское общественное движение "Стройная Россия".Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы