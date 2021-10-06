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Песков переадресовал ФСБ вопрос о заявлении "Солдатских матерей"
Песков переадресовал ФСБ вопрос о заявлении "Солдатских матерей" - РИА Новости, 06.10.2021
Песков переадресовал ФСБ вопрос о заявлении "Солдатских матерей"
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что не знает о заявлении организации "Солдатские матери Санкт-Петербурга" о том, что она больше не РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T13:12
2021-10-06T13:12
2021-10-06T15:28
общество
дмитрий песков
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что не знает о заявлении организации "Солдатские матери Санкт-Петербурга" о том, что она больше не сможет помогать военнослужащим из-за приказа ФСБ об "иноагентах"."Мне неизвестно, что начинается правоприменительная практика. Не знаю о заявлении комитета "Солдатских матерей". Это не связано с практикой. Они не говорят ни о каких конкретных ситуациях, которые возникли в связи с правоприменительной практикой", — сказал он.Все разъяснения нужно получать непосредственно в ФСБ, подчеркнул пресс-секретарь.Речь идет о приказе ФСБ, опубликованном на прошлой неделе. В нем утверждается перечень сведений в области военной и военно-технической деятельности, которые не относятся к гостайне, но, будучи переданы другим государствам или иностранцам, могут использоваться против безопасности России. Всего в списке 60 пунктов, они, в частности, касаются оценок развития военно-политической и стратегической обстановки, информации о дислокации военных подразделений, о технологиях, применяемых при создании нового оружия, о морально-психологическом климате в российской армии и тому подобного. Тех, кто целенаправленно собирает такие данные для зарубежного заказчика, могут признать иностранными агентами.
https://ria.ru/20211003/nko-1752834059.html
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РИА Новости
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общество, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
13:12 06.10.2021 (обновлено: 15:28 06.10.2021)
Песков переадресовал ФСБ вопрос о заявлении "Солдатских матерей"
Песков переадресовал ФСБ вопрос о прекращении работы "Солдатских матерей" с военными
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
заявил журналистам, что не знает о заявлении организации "Солдатские матери Санкт-Петербурга" о том, что она больше не сможет помогать военнослужащим из-за приказа ФСБ об "иноагентах".
"Мне неизвестно, что начинается правоприменительная практика. Не знаю о заявлении комитета "Солдатских матерей". Это не связано с практикой. Они не говорят ни о каких конкретных ситуациях, которые возникли в связи с правоприменительной практикой", — сказал он.
Все разъяснения нужно получать непосредственно в ФСБ
, подчеркнул пресс-секретарь.
Речь идет о приказе ФСБ, опубликованном на прошлой неделе. В нем утверждается перечень сведений в области военной и военно-технической деятельности, которые не относятся к гостайне, но, будучи переданы другим государствам или иностранцам, могут использоваться против безопасности России. Всего в списке 60 пунктов, они, в частности, касаются оценок развития военно-политической и стратегической обстановки, информации о дислокации военных подразделений, о технологиях, применяемых при создании нового оружия, о морально-психологическом климате в российской армии и тому подобного. Тех, кто целенаправленно собирает такие данные для зарубежного заказчика, могут признать иностранными агентами.