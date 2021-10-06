Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211006/zaschita-1753263958.html
В России вступили в силу новые правила противопожарной защиты
В России вступили в силу новые правила противопожарной защиты - РИА Новости, 06.10.2021
В России вступили в силу новые правила противопожарной защиты
Новые правила проектирования и монтажа низковольтного электрооборудования систем противопожарной защиты (СПЗ) в строящихся и реконструируемых зданиях начали... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T00:16
2021-10-06T00:16
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728576106_0:0:3100:1743_1920x0_80_0_0_3e111c7a76495d2f31f2846c9c347a80.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Новые правила проектирования и монтажа низковольтного электрооборудования систем противопожарной защиты (СПЗ) в строящихся и реконструируемых зданиях начали действовать в России в среду, соответствующий приказ МЧС РФ вступил в силу.Новый свод правил СП 6.13130 "Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности" заменил действовавшие правила 2013 года.В частности, документ впервые определил высоту установки приборов электропитания СПЗ - от 0,8 до 1,8 метра от уровня пола.Новые правила также уточняют, как в зданиях, электроприемники которых отнесены ко второй и третьей категориям по надежности электроснабжения, обеспечить первую категорию надежности систем противопожарной защиты. Так, если электроприемники относятся к третьей категории, то резервное питание СПЗ будет осуществляться от автономного источника.В документе, кроме того, приведена методика расчета мощности аккумулятора, от которого при прекращении электроснабжения будет питаться система противопожарной защиты. По новым правилам, в режиме "пожар" система должна работать от аккумулятора минимум час, а в дежурном режиме - 24 часа.
https://ria.ru/20211004/oborona-1752655302.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728576106_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_1c2e1efec8d57d41e32f0cc41fd6d803.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
00:16 06.10.2021
 
В России вступили в силу новые правила противопожарной защиты

В России вступили в силу новые правила установки систем противопожарной защиты

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОгнетушитель
Огнетушитель - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Новые правила проектирования и монтажа низковольтного электрооборудования систем противопожарной защиты (СПЗ) в строящихся и реконструируемых зданиях начали действовать в России в среду, соответствующий приказ МЧС РФ вступил в силу.
Новый свод правил СП 6.13130 "Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности" заменил действовавшие правила 2013 года.
В частности, документ впервые определил высоту установки приборов электропитания СПЗ - от 0,8 до 1,8 метра от уровня пола.
Новые правила также уточняют, как в зданиях, электроприемники которых отнесены ко второй и третьей категориям по надежности электроснабжения, обеспечить первую категорию надежности систем противопожарной защиты. Так, если электроприемники относятся к третьей категории, то резервное питание СПЗ будет осуществляться от автономного источника.
В документе, кроме того, приведена методика расчета мощности аккумулятора, от которого при прекращении электроснабжения будет питаться система противопожарной защиты. По новым правилам, в режиме "пожар" система должна работать от аккумулятора минимум час, а в дежурном режиме - 24 часа.
Учения по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
4 октября, 01:15
День гражданской обороны России
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:10Эксперты подсчитали, на сколько в России подорожал фастфуд
05:05В Японии при землетрясении пострадали три человека
05:03Всемирный банк улучшил прогноз по росту российской экономики
04:55Посольство России в Вашингтоне призвало США уничтожить свое химоружие
04:44Источник: в Приморье члены ОПГ вымогали у водителей фур деньги
04:33Эксперт посоветовала не сдавать свои биометрические данные
04:09Семечки назвали угрозой иммунитету
03:50ЦБ пока не планирует снижать ключевую ставку
03:49Цукерберг опроверг обвинения в алчности Facebook
03:41Источник: "Адмирал Горшков" выполнит еще один пуск "Циркона" до конца года
03:35Россиян предупредили о неожиданной опасности влажных салфеток
03:26Врач рассказал, каким должен быть рацион питания зимой
03:23В СОМБ рассказали, как Россия помогла армии ЦАР победить террористов
03:22Посол Украины потребовал от Германии помочь со вступлением в НАТО и ЕС
03:18Россиянам объяснили, когда надо платить налог с прихода денег на карту
03:09Дипломат объяснил, что Россия не обязывалась защищать целостность Украины
03:04Европейский совет поручил продолжить работу над оборонной стратегией ЕС
03:00Ученые изучили мутации в генах сибиряков, ведущие к болезни Паркинсона
02:55Европейские лидеры договорились работать над уменьшением зависимости извне
02:53Россия призвала Украину заняться выполнением минских соглашений
Лента новостейМолния