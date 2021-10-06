https://ria.ru/20211006/zaschita-1753263958.html

В России вступили в силу новые правила противопожарной защиты

В России вступили в силу новые правила противопожарной защиты - РИА Новости, 06.10.2021

В России вступили в силу новые правила противопожарной защиты

Новые правила проектирования и монтажа низковольтного электрооборудования систем противопожарной защиты (СПЗ) в строящихся и реконструируемых зданиях начали... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T00:16

2021-10-06T00:16

2021-10-06T00:16

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Новые правила проектирования и монтажа низковольтного электрооборудования систем противопожарной защиты (СПЗ) в строящихся и реконструируемых зданиях начали действовать в России в среду, соответствующий приказ МЧС РФ вступил в силу.Новый свод правил СП 6.13130 "Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности" заменил действовавшие правила 2013 года.В частности, документ впервые определил высоту установки приборов электропитания СПЗ - от 0,8 до 1,8 метра от уровня пола.Новые правила также уточняют, как в зданиях, электроприемники которых отнесены ко второй и третьей категориям по надежности электроснабжения, обеспечить первую категорию надежности систем противопожарной защиты. Так, если электроприемники относятся к третьей категории, то резервное питание СПЗ будет осуществляться от автономного источника.В документе, кроме того, приведена методика расчета мощности аккумулятора, от которого при прекращении электроснабжения будет питаться система противопожарной защиты. По новым правилам, в режиме "пожар" система должна работать от аккумулятора минимум час, а в дежурном режиме - 24 часа.

https://ria.ru/20211004/oborona-1752655302.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия