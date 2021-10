Элайджа Вуд признался, что одну из масок орка сделали похожей на Вайнштейна

https://ria.ru/20211006/wood-1753194375.html

Элайджа Вуд признался, что одну из масок орка сделали похожей на продюсера Харви Вайнштейна. Об этом он рассказал в подкасте Armchair Expert. РИА Новости, 06.10.2021

культура

питер джексон

харви вайнштейн

новости культуры

кино и сериалы

властелин колец

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Элайджа Вуд признался, что одну из масок орка сделали похожей на продюсера Харви Вайнштейна. Об этом он рассказал в подкасте Armchair Expert. В 1990-е компания Вайнштейна Miramax купила права на экранизацию книг Джона Рональда Руэла Толкина и вложила несколько миллионов долларов в киноадаптацию, поясняется в The New York Post. К работе над проектом был привлечен Питер Джексон. Однако вскоре режиссер понял, что фильмы не будут сниматься так, как он того бы хотел. Поэтому Джексон спросил Вайнштейна, можно ли связаться с другими студиями.Miramax предоставила кинематографисту такую возможность, но на своих условиях. Во-первых, найти партнеров и подписать контракт нужно было всего за одни выходные. Во-вторых, все три фильма нужно было снять сразу. В итоге Джексону удалось подписать контракт с New Line Cinema. Судя по словам Вуда, съемочная команда не забыла о трудностях на начальном этапе работы. Премьера первого фильма трилогии "Властелин колец" состоялась в 2001 году. В 2003 вышла финальная часть. Элайджа Вуд в проекте сыграл хоббита по имени Фродо Бэггинс. Газета New York Timers в 2017 году опубликовала статью, которая осветила систематические выплаты денег жертвам сексуальных домогательств Вайнштейна. Статья произвела эффект взорвавшейся бомбы - после этого десятки актрис, среди которых такие звезды Голливуда, как Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд, обвинили голливудского продюсера в домогательствах. Обвинения против Вайнштейна легли в основу движения жертв сексуальных домогательств #MeToo.Вайнштейн на волне обвинений был уволен из собственной компании, а власти Нью-Йорка начали в его отношении расследование. Продюсер отрицал выдвинутые против него обвинения. По решению суда Вайнштейн был приговорен к 23 годам тюрьмы за преступления сексуального характера. Журналистки Тухи и Кантор, проводившие расследование, были впоследствии удостоены Пулитцеровской премии. В 2019 году они опубликовали книгу She said, посвященную ходу расследования и препятствиям, с которыми журналистки столкнулись при публикации отчетов.

