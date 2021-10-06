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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211006/wood-1753194375.html
Элайджа Вуд признался, что одну из масок орка сделали похожей на Вайнштейна
Элайджа Вуд признался, что одну из масок орка сделали похожей на Вайнштейна - РИА Новости, 06.10.2021
Элайджа Вуд признался, что одну из масок орка сделали похожей на Вайнштейна
Элайджа Вуд признался, что одну из масок орка сделали похожей на продюсера Харви Вайнштейна. Об этом он рассказал в подкасте Armchair Expert. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T01:47
2021-10-06T01:47
культура
питер джексон
харви вайнштейн
новости культуры
кино и сериалы
властелин колец
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Элайджа Вуд признался, что одну из масок орка сделали похожей на продюсера Харви Вайнштейна. Об этом он рассказал в подкасте Armchair Expert. В 1990-е компания Вайнштейна Miramax купила права на экранизацию книг Джона Рональда Руэла Толкина и вложила несколько миллионов долларов в киноадаптацию, поясняется в The New York Post. К работе над проектом был привлечен Питер Джексон. Однако вскоре режиссер понял, что фильмы не будут сниматься так, как он того бы хотел. Поэтому Джексон спросил Вайнштейна, можно ли связаться с другими студиями.Miramax предоставила кинематографисту такую возможность, но на своих условиях. Во-первых, найти партнеров и подписать контракт нужно было всего за одни выходные. Во-вторых, все три фильма нужно было снять сразу. В итоге Джексону удалось подписать контракт с New Line Cinema. Судя по словам Вуда, съемочная команда не забыла о трудностях на начальном этапе работы. Премьера первого фильма трилогии "Властелин колец" состоялась в 2001 году. В 2003 вышла финальная часть. Элайджа Вуд в проекте сыграл хоббита по имени Фродо Бэггинс. Газета New York Timers в 2017 году опубликовала статью, которая осветила систематические выплаты денег жертвам сексуальных домогательств Вайнштейна. Статья произвела эффект взорвавшейся бомбы - после этого десятки актрис, среди которых такие звезды Голливуда, как Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд, обвинили голливудского продюсера в домогательствах. Обвинения против Вайнштейна легли в основу движения жертв сексуальных домогательств #MeToo.Вайнштейн на волне обвинений был уволен из собственной компании, а власти Нью-Йорка начали в его отношении расследование. Продюсер отрицал выдвинутые против него обвинения. По решению суда Вайнштейн был приговорен к 23 годам тюрьмы за преступления сексуального характера. Журналистки Тухи и Кантор, проводившие расследование, были впоследствии удостоены Пулитцеровской премии. В 2019 году они опубликовали книгу She said, посвященную ходу расследования и препятствиям, с которыми журналистки столкнулись при публикации отчетов.
https://ria.ru/20210607/vaynshteyn-1736072099.html
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питер джексон, харви вайнштейн, новости культуры, кино и сериалы, властелин колец
01:47 06.10.2021
 
Элайджа Вуд признался, что одну из масок орка сделали похожей на Вайнштейна

Элайджа Вуд раскрыл, что одну из масок орка сделали похожей на Вайнштейна в отместку.

© New Line Cinema (2002)Кадр из фильма "Властелин колец: Две крепости"
Кадр из фильма Властелин колец: Две крепости
© New Line Cinema (2002)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Элайджа Вуд признался, что одну из масок орка сделали похожей на продюсера Харви Вайнштейна. Об этом он рассказал в подкасте Armchair Expert.
В 1990-е компания Вайнштейна Miramax купила права на экранизацию книг Джона Рональда Руэла Толкина и вложила несколько миллионов долларов в киноадаптацию, поясняется в The New York Post. К работе над проектом был привлечен Питер Джексон. Однако вскоре режиссер понял, что фильмы не будут сниматься так, как он того бы хотел. Поэтому Джексон спросил Вайнштейна, можно ли связаться с другими студиями.
Miramax предоставила кинематографисту такую возможность, но на своих условиях. Во-первых, найти партнеров и подписать контракт нужно было всего за одни выходные. Во-вторых, все три фильма нужно было снять сразу.
В итоге Джексону удалось подписать контракт с New Line Cinema.
Судя по словам Вуда, съемочная команда не забыла о трудностях на начальном этапе работы.
"Одна из масок орка — я это отчетливо помню — была создана похожей на Харви Вайнштейна. Таким образом мы говорили, что нам на него плевать", — уверяет актер.
Премьера первого фильма трилогии "Властелин колец" состоялась в 2001 году. В 2003 вышла финальная часть. Элайджа Вуд в проекте сыграл хоббита по имени Фродо Бэггинс.
Газета New York Timers в 2017 году опубликовала статью, которая осветила систематические выплаты денег жертвам сексуальных домогательств Вайнштейна. Статья произвела эффект взорвавшейся бомбы - после этого десятки актрис, среди которых такие звезды Голливуда, как Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд, обвинили голливудского продюсера в домогательствах. Обвинения против Вайнштейна легли в основу движения жертв сексуальных домогательств #MeToo.
Вайнштейн на волне обвинений был уволен из собственной компании, а власти Нью-Йорка начали в его отношении расследование. Продюсер отрицал выдвинутые против него обвинения. По решению суда Вайнштейн был приговорен к 23 годам тюрьмы за преступления сексуального характера. Журналистки Тухи и Кантор, проводившие расследование, были впоследствии удостоены Пулитцеровской премии. В 2019 году они опубликовали книгу She said, посвященную ходу расследования и препятствиям, с которыми журналистки столкнулись при публикации отчетов.
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КультураПитер ДжексонХарви ВайнштейнНовости культурыКино и сериалыВластелин колец
 
 
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