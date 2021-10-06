https://ria.ru/20211006/vysylka-1753397994.html
Постпредство при НАТО не стало комментировать данные о высылке дипломатов
Постпредство при НАТО не стало комментировать данные о высылке дипломатов - РИА Новости, 06.10.2021
Постпредство при НАТО не стало комментировать данные о высылке дипломатов
В представительстве России при НАТО не стали комментировать РИА Новости информацию о высылке дипломатов. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T18:45
2021-10-06T18:45
2021-10-06T19:00
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БРЮССЕЛЬ, 6 окт – РИА Новости. В представительстве России при НАТО не стали комментировать РИА Новости информацию о высылке дипломатов.Ранее в западных СМИ появилась информация о том, что НАТО приняла решение отозвать аккредитацию у восьми сотрудников российской миссии."Никаких комментариев не будет", - сказали по телефону в представительстве.
https://ria.ru/20211005/diplomaty-1753247001.html
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в мире, нато, россия
18:45 06.10.2021 (обновлено: 19:00 06.10.2021)
Постпредство при НАТО не стало комментировать данные о высылке дипломатов
Представительство России при НАТО не стало комментировать сообщения о высылке дипломатов