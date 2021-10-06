https://ria.ru/20211006/vysylka-1753397994.html

Постпредство при НАТО не стало комментировать данные о высылке дипломатов

Постпредство при НАТО не стало комментировать данные о высылке дипломатов - РИА Новости, 06.10.2021

Постпредство при НАТО не стало комментировать данные о высылке дипломатов

В представительстве России при НАТО не стали комментировать РИА Новости информацию о высылке дипломатов. РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T18:45

2021-10-06T18:45

2021-10-06T19:00

в мире

нато

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152075/35/1520753576_0:219:2863:1829_1920x0_80_0_0_9b14a30c8401804b9426a6f6512f29a3.jpg

БРЮССЕЛЬ, 6 окт – РИА Новости. В представительстве России при НАТО не стали комментировать РИА Новости информацию о высылке дипломатов.Ранее в западных СМИ появилась информация о том, что НАТО приняла решение отозвать аккредитацию у восьми сотрудников российской миссии."Никаких комментариев не будет", - сказали по телефону в представительстве.

https://ria.ru/20211005/diplomaty-1753247001.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, нато, россия