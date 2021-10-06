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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
https://ria.ru/20211006/vystavka-1753412602.html
Калужская область привлечет немецких туристов на выставке RED Germany 2021
Калужская область привлечет немецких туристов на выставке RED Germany 2021 - РИА Новости, 06.10.2021
Калужская область привлечет немецких туристов на выставке RED Germany 2021
Калужская область в числе десяти российских регионов представит свой туристический потенциал на онлайн-выставке Russian Expo Days Germany 2021 для... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T19:50
2021-10-06T19:50
калужская область
общество
калужская область
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
агентство стратегических инициатив (аси)
россия
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КАЛУГА, 6 окт – РИА Новости. Калужская область в числе десяти российских регионов представит свой туристический потенциал на онлайн-выставке Russian Expo Days Germany 2021 для профессионалов турбизнеса из Германии, Австрии и Швейцарии, сообщает правительство регионаОтмечается, что в RED Germany 2021 участвуют 10 российских регионов и известный горнолыжный курорт Роза Хутор. "Агентство по развитию туризма Калужской области подготовило стенд региона и презентацию туристического и инвестиционного потенциала для последующего эфира. В качестве соэкспонентов к выставке присоединились Интерактивный музей бумаги "Бузеон", парк-музей "ЭТНОМИР", арт-парк "Никола-Ленивец", Художественный музей мусора "МУ МУ", горнолыжный комплекс "Квань" и национальный парк "Угра", - говорится в сообщении.В рамках деловой программы выставки проводятся онлайн-презентации возможностей отдыха в российских регионах для туристов из Германии, Австрии и Швейцарии. Эфиры RED Germany проходят с синхронным переводом на немецкий язык. Презентация Калужской области назначена на 7 октября с 13.15 мск до 15.00 мск.Для заинтересовавшихся калужскими объектами туроператоров будет организован рекламно-информационный тур по Калужской области, как только снимутся въездные ограничения, вызванные распространением коронавирусной инфекции, говорится в сообщении.RED Germany 2021 проводит медиахолдинг для профессионалов туриндустрии Profi.Travel, информационную поддержку и участие в организации оказывают Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Агентство стратегических инициатив (АСИ), Российский союз туриндустрии, а также профильные медиа. Мероприятие проходит на немецком языке. Платформа выставки обеспечивает прямую коммуникацию российских регионов с заинтересованной аудиторией туроператоров и туристических компаний из Германии, Австрии и Швейцарии - счетчик сайта сообщает о свыше 300 участников.
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калужская область
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общество, калужская область, федеральное агентство по туризму (ростуризм), агентство стратегических инициатив (аси), россия
19:50 06.10.2021
 
Калужская область привлечет немецких туристов на выставке RED Germany 2021

Калужская область намерена привлечь немецких туристов на выставке RED Germany 2021

© РИА Новости / Светлана Тарасова / Перейти в фотобанкГорода России. Калуга
Города России. Калуга - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Светлана Тарасова
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КАЛУГА, 6 окт – РИА Новости. Калужская область в числе десяти российских регионов представит свой туристический потенциал на онлайн-выставке Russian Expo Days Germany 2021 для профессионалов турбизнеса из Германии, Австрии и Швейцарии, сообщает правительство региона
Отмечается, что в RED Germany 2021 участвуют 10 российских регионов и известный горнолыжный курорт Роза Хутор. "Агентство по развитию туризма Калужской области подготовило стенд региона и презентацию туристического и инвестиционного потенциала для последующего эфира. В качестве соэкспонентов к выставке присоединились Интерактивный музей бумаги "Бузеон", парк-музей "ЭТНОМИР", арт-парк "Никола-Ленивец", Художественный музей мусора "МУ МУ", горнолыжный комплекс "Квань" и национальный парк "Угра", - говорится в сообщении.
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В рамках деловой программы выставки проводятся онлайн-презентации возможностей отдыха в российских регионах для туристов из Германии, Австрии и Швейцарии. Эфиры RED Germany проходят с синхронным переводом на немецкий язык. Презентация Калужской области назначена на 7 октября с 13.15 мск до 15.00 мск.
Для заинтересовавшихся калужскими объектами туроператоров будет организован рекламно-информационный тур по Калужской области, как только снимутся въездные ограничения, вызванные распространением коронавирусной инфекции, говорится в сообщении.
RED Germany 2021 проводит медиахолдинг для профессионалов туриндустрии Profi.Travel, информационную поддержку и участие в организации оказывают Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Агентство стратегических инициатив (АСИ), Российский союз туриндустрии, а также профильные медиа. Мероприятие проходит на немецком языке. Платформа выставки обеспечивает прямую коммуникацию российских регионов с заинтересованной аудиторией туроператоров и туристических компаний из Германии, Австрии и Швейцарии - счетчик сайта сообщает о свыше 300 участников.
 
Калужская областьОбществоКалужская областьФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Агентство стратегических инициатив (АСИ)Россия
 
 
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