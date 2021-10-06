https://ria.ru/20211006/vystavka-1753412602.html
Калужская область привлечет немецких туристов на выставке RED Germany 2021
Калужская область привлечет немецких туристов на выставке RED Germany 2021 - РИА Новости, 06.10.2021
Калужская область привлечет немецких туристов на выставке RED Germany 2021
Калужская область в числе десяти российских регионов представит свой туристический потенциал на онлайн-выставке Russian Expo Days Germany 2021 для... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T19:50
2021-10-06T19:50
2021-10-06T19:50
калужская область
общество
калужская область
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
агентство стратегических инициатив (аси)
россия
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КАЛУГА, 6 окт – РИА Новости. Калужская область в числе десяти российских регионов представит свой туристический потенциал на онлайн-выставке Russian Expo Days Germany 2021 для профессионалов турбизнеса из Германии, Австрии и Швейцарии, сообщает правительство регионаОтмечается, что в RED Germany 2021 участвуют 10 российских регионов и известный горнолыжный курорт Роза Хутор. "Агентство по развитию туризма Калужской области подготовило стенд региона и презентацию туристического и инвестиционного потенциала для последующего эфира. В качестве соэкспонентов к выставке присоединились Интерактивный музей бумаги "Бузеон", парк-музей "ЭТНОМИР", арт-парк "Никола-Ленивец", Художественный музей мусора "МУ МУ", горнолыжный комплекс "Квань" и национальный парк "Угра", - говорится в сообщении.В рамках деловой программы выставки проводятся онлайн-презентации возможностей отдыха в российских регионах для туристов из Германии, Австрии и Швейцарии. Эфиры RED Germany проходят с синхронным переводом на немецкий язык. Презентация Калужской области назначена на 7 октября с 13.15 мск до 15.00 мск.Для заинтересовавшихся калужскими объектами туроператоров будет организован рекламно-информационный тур по Калужской области, как только снимутся въездные ограничения, вызванные распространением коронавирусной инфекции, говорится в сообщении.RED Germany 2021 проводит медиахолдинг для профессионалов туриндустрии Profi.Travel, информационную поддержку и участие в организации оказывают Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Агентство стратегических инициатив (АСИ), Российский союз туриндустрии, а также профильные медиа. Мероприятие проходит на немецком языке. Платформа выставки обеспечивает прямую коммуникацию российских регионов с заинтересованной аудиторией туроператоров и туристических компаний из Германии, Австрии и Швейцарии - счетчик сайта сообщает о свыше 300 участников.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, калужская область, федеральное агентство по туризму (ростуризм), агентство стратегических инициатив (аси), россия
Калужская область привлечет немецких туристов на выставке RED Germany 2021
Калужская область намерена привлечь немецких туристов на выставке RED Germany 2021
КАЛУГА, 6 окт – РИА Новости. Калужская область
в числе десяти российских регионов представит свой туристический потенциал на онлайн-выставке Russian Expo Days Germany 2021 для профессионалов турбизнеса из Германии, Австрии и Швейцарии, сообщает правительство региона
Отмечается, что в RED Germany 2021 участвуют 10 российских регионов и известный горнолыжный курорт Роза Хутор. "Агентство по развитию туризма Калужской области подготовило стенд региона и презентацию туристического и инвестиционного потенциала для последующего эфира. В качестве соэкспонентов к выставке присоединились Интерактивный музей бумаги "Бузеон", парк-музей "ЭТНОМИР", арт-парк "Никола-Ленивец", Художественный музей мусора "МУ МУ", горнолыжный комплекс "Квань" и национальный парк "Угра", - говорится в сообщении.
В рамках деловой программы выставки проводятся онлайн-презентации возможностей отдыха в российских регионах для туристов из Германии, Австрии и Швейцарии. Эфиры RED Germany проходят с синхронным переводом на немецкий язык. Презентация Калужской области назначена на 7 октября с 13.15 мск до 15.00 мск.
Для заинтересовавшихся калужскими объектами туроператоров будет организован рекламно-информационный тур по Калужской области, как только снимутся въездные ограничения, вызванные распространением коронавирусной инфекции, говорится в сообщении.
RED Germany 2021 проводит медиахолдинг для профессионалов туриндустрии Profi.Travel, информационную поддержку и участие в организации оказывают Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Агентство стратегических инициатив (АСИ)
, Российский союз туриндустрии, а также профильные медиа. Мероприятие проходит на немецком языке. Платформа выставки обеспечивает прямую коммуникацию российских регионов с заинтересованной аудиторией туроператоров и туристических компаний из Германии, Австрии и Швейцарии - счетчик сайта сообщает о свыше 300 участников.