Ярославская область подписала ряд соглашений на выставке "Золотая осень"
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Ряд соглашений, касающихся реализации в регионе новых инвестиционных проектов в сфере АПК, подписала Ярославская области в рамках проходящей в подмосковной Кубинке XXIII Российской агропромышленной выставки "Золотая осень".
В частности, достигнута договоренность с компаний "Грейнрус Агро", которая планирует выращивать зерновые культуры в Большесельском и Некоузском районах области на площади свыше сорока тысяч гектаров.
"Инвестиционная емкость проекта – более шести миллиардов рублей. По итогам его реализации будут созданы 186 рабочих мест. В Большесельском районе уже создается растениеводческое хозяйство для выращивания зерновых и масличных культур на площади 10,5 тысячи гектаров. Еще 30 тысяч гектаров будет введено в севооборот в Некоузском районе. Ожидается, что годовой объем производства к 2025 году составит более 124 тысяч тонн", - сообщил губернатор области Дмитрий Миронов.
Зерно будет поставляться на завод группы компаний в Рыбинском районе, а также на крупные птицефабрики региона – "Волжанин" и "Ярославский бройлер". Помимо этого, планируется организовать прямой экспорт в Прикаспийские государства.
"По результатам реализации инвестсоглашения налоговые отчисления составят около 85 миллионов рублей, в том числе в областной и местный бюджеты – почти 78 миллионов рублей", - сказал глава региона.
Второй значимый проект направлен на реконструкцию Ленинского рынка в Ярославле и строительство оптово-распределительного центра, куда сельхозтоваропроизводители области смогут поставлять свою продукцию для дальнейшей реализации в другие регионы и даже страны. Инвестиции составят более 800 миллионов рублей.
Регион также подписал соглашение с АО "Ярославский бройлер" о создании аквакультурного производства.
Компания "Нероферма" подтвердила на агровыставке "Золотая осень" намерение построить молочную ферму на тысячу голов в Ростовском районе. Сейчас в этой сфере в регионе реализуется семь инвестпроектов на общую сумму более девяти миллиардов рублей, а к 2027 году поголовье крупного рогатого скота в Ярославской области увеличится в итоге почти на 13 тысяч голов.