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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
https://ria.ru/20211006/vystavka-1753361275.html
Ярославская область подписала ряд соглашений на выставке "Золотая осень"
Ярославская область подписала ряд соглашений на выставке "Золотая осень" - РИА Новости, 06.10.2021
Ярославская область подписала ряд соглашений на выставке "Золотая осень"
Ряд соглашений, касающихся реализации в регионе новых инвестиционных проектов в сфере АПК, подписала Ярославская области в рамках проходящей в подмосковной... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T16:22
2021-10-06T16:22
ярославская область
кубинка
некоузский район
рыбинский район
золотая осень (выставка)
дмитрий миронов
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Ряд соглашений, касающихся реализации в регионе новых инвестиционных проектов в сфере АПК, подписала Ярославская области в рамках проходящей в подмосковной Кубинке XXIII Российской агропромышленной выставки "Золотая осень".В частности, достигнута договоренность с компаний "Грейнрус Агро", которая планирует выращивать зерновые культуры в Большесельском и Некоузском районах области на площади свыше сорока тысяч гектаров."Инвестиционная емкость проекта – более шести миллиардов рублей. По итогам его реализации будут созданы 186 рабочих мест. В Большесельском районе уже создается растениеводческое хозяйство для выращивания зерновых и масличных культур на площади 10,5 тысячи гектаров. Еще 30 тысяч гектаров будет введено в севооборот в Некоузском районе. Ожидается, что годовой объем производства к 2025 году составит более 124 тысяч тонн", - сообщил губернатор области Дмитрий Миронов.Зерно будет поставляться на завод группы компаний в Рыбинском районе, а также на крупные птицефабрики региона – "Волжанин" и "Ярославский бройлер". Помимо этого, планируется организовать прямой экспорт в Прикаспийские государства.Второй значимый проект направлен на реконструкцию Ленинского рынка в Ярославле и строительство оптово-распределительного центра, куда сельхозтоваропроизводители области смогут поставлять свою продукцию для дальнейшей реализации в другие регионы и даже страны. Инвестиции составят более 800 миллионов рублей.Регион также подписал соглашение с АО "Ярославский бройлер" о создании аквакультурного производства.Компания "Нероферма" подтвердила на агровыставке "Золотая осень" намерение построить молочную ферму на тысячу голов в Ростовском районе. Сейчас в этой сфере в регионе реализуется семь инвестпроектов на общую сумму более девяти миллиардов рублей, а к 2027 году поголовье крупного рогатого скота в Ярославской области увеличится в итоге почти на 13 тысяч голов.
https://ria.ru/20210908/obekty-1749232430.html
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кубинка, некоузский район, рыбинский район, золотая осень (выставка), дмитрий миронов
16:22 06.10.2021
 

Ярославская область подписала ряд соглашений на выставке "Золотая осень"

© Фото : правительство Ярославской областиСтенд Ярославской области на выставке "Золотая осень"
Стенд Ярославской области на выставке Золотая осень - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© Фото : правительство Ярославской области
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Ряд соглашений, касающихся реализации в регионе новых инвестиционных проектов в сфере АПК, подписала Ярославская области в рамках проходящей в подмосковной Кубинке XXIII Российской агропромышленной выставки "Золотая осень".
В частности, достигнута договоренность с компаний "Грейнрус Агро", которая планирует выращивать зерновые культуры в Большесельском и Некоузском районах области на площади свыше сорока тысяч гектаров.
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"Инвестиционная емкость проекта – более шести миллиардов рублей. По итогам его реализации будут созданы 186 рабочих мест. В Большесельском районе уже создается растениеводческое хозяйство для выращивания зерновых и масличных культур на площади 10,5 тысячи гектаров. Еще 30 тысяч гектаров будет введено в севооборот в Некоузском районе. Ожидается, что годовой объем производства к 2025 году составит более 124 тысяч тонн", - сообщил губернатор области Дмитрий Миронов.
Зерно будет поставляться на завод группы компаний в Рыбинском районе, а также на крупные птицефабрики региона – "Волжанин" и "Ярославский бройлер". Помимо этого, планируется организовать прямой экспорт в Прикаспийские государства.
"По результатам реализации инвестсоглашения налоговые отчисления составят около 85 миллионов рублей, в том числе в областной и местный бюджеты – почти 78 миллионов рублей", - сказал глава региона.
Второй значимый проект направлен на реконструкцию Ленинского рынка в Ярославле и строительство оптово-распределительного центра, куда сельхозтоваропроизводители области смогут поставлять свою продукцию для дальнейшей реализации в другие регионы и даже страны. Инвестиции составят более 800 миллионов рублей.
Регион также подписал соглашение с АО "Ярославский бройлер" о создании аквакультурного производства.
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Компания "Нероферма" подтвердила на агровыставке "Золотая осень" намерение построить молочную ферму на тысячу голов в Ростовском районе. Сейчас в этой сфере в регионе реализуется семь инвестпроектов на общую сумму более девяти миллиардов рублей, а к 2027 году поголовье крупного рогатого скота в Ярославской области увеличится в итоге почти на 13 тысяч голов.
 
Ярославская областьКубинкаНекоузский районРыбинский районЗолотая осень (выставка)Дмитрий Миронов
 
 
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