https://ria.ru/20211006/vystavka-1753361275.html

Ярославская область подписала ряд соглашений на выставке "Золотая осень"

Ярославская область подписала ряд соглашений на выставке "Золотая осень" - РИА Новости, 06.10.2021

Ярославская область подписала ряд соглашений на выставке "Золотая осень"

Ряд соглашений, касающихся реализации в регионе новых инвестиционных проектов в сфере АПК, подписала Ярославская области в рамках проходящей в подмосковной... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T16:22

2021-10-06T16:22

2021-10-06T16:22

ярославская область

кубинка

некоузский район

рыбинский район

золотая осень (выставка)

дмитрий миронов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753361780_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_b7fdff1f2716eb065c1579028fe666fd.jpg

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Ряд соглашений, касающихся реализации в регионе новых инвестиционных проектов в сфере АПК, подписала Ярославская области в рамках проходящей в подмосковной Кубинке XXIII Российской агропромышленной выставки "Золотая осень".В частности, достигнута договоренность с компаний "Грейнрус Агро", которая планирует выращивать зерновые культуры в Большесельском и Некоузском районах области на площади свыше сорока тысяч гектаров."Инвестиционная емкость проекта – более шести миллиардов рублей. По итогам его реализации будут созданы 186 рабочих мест. В Большесельском районе уже создается растениеводческое хозяйство для выращивания зерновых и масличных культур на площади 10,5 тысячи гектаров. Еще 30 тысяч гектаров будет введено в севооборот в Некоузском районе. Ожидается, что годовой объем производства к 2025 году составит более 124 тысяч тонн", - сообщил губернатор области Дмитрий Миронов.Зерно будет поставляться на завод группы компаний в Рыбинском районе, а также на крупные птицефабрики региона – "Волжанин" и "Ярославский бройлер". Помимо этого, планируется организовать прямой экспорт в Прикаспийские государства.Второй значимый проект направлен на реконструкцию Ленинского рынка в Ярославле и строительство оптово-распределительного центра, куда сельхозтоваропроизводители области смогут поставлять свою продукцию для дальнейшей реализации в другие регионы и даже страны. Инвестиции составят более 800 миллионов рублей.Регион также подписал соглашение с АО "Ярославский бройлер" о создании аквакультурного производства.Компания "Нероферма" подтвердила на агровыставке "Золотая осень" намерение построить молочную ферму на тысячу голов в Ростовском районе. Сейчас в этой сфере в регионе реализуется семь инвестпроектов на общую сумму более девяти миллиардов рублей, а к 2027 году поголовье крупного рогатого скота в Ярославской области увеличится в итоге почти на 13 тысяч голов.

https://ria.ru/20210908/obekty-1749232430.html

https://ria.ru/20211004/dorogi-1753072822.html

кубинка

некоузский район

рыбинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубинка, некоузский район, рыбинский район, золотая осень (выставка), дмитрий миронов