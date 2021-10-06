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Ростовская область
Ростовская область
https://ria.ru/20211006/vystavka-1753340943.html
Ростовская область представила достижения АПК на выставке "Золотая осень"
Ростовская область представила достижения АПК на выставке "Золотая осень" - РИА Новости, 06.10.2021
Ростовская область представила достижения АПК на выставке "Золотая осень"
Продукция Ростовской области, представленная на открывшейся в подмосковной Кубинке XXIII агропромышленной выставке "Золотая осень", собрала урожай в 126... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T15:07
2021-10-06T15:07
ростовская область
кубинка
золотая осень (выставка)
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Продукция Ростовской области, представленная на открывшейся в подмосковной Кубинке XXIII агропромышленной выставке "Золотая осень", собрала урожай в 126 медалей, в том числе 81 золотую, 25 – серебряных и 20 бронзовых, передает корреспондент РИА Новости .Донская экспозиция разместилась в центральной части выставочного павильона парка "Патриот" в разделе "Регионы России". Основная ее тема – это производственные, экспортные и инвестиционные возможности региона, а также бренд "Сделано на Дону".Возглавивший делегацию региона губернатор области Василий Голубев на площадке "Золотой осени" подписал несколько деловых соглашений, а также обсудил вопросы господдержки экспортной деятельности."Ростовская область и в прошлом году, и по итогам текущего – основной экспортер сельхозпродукции в России. Наши селяне занимают в этом активную позицию. Понятно, что для нас переработка сельхозпродукции крайне важна. Это одно из принципиальных направлений работы правительства. Урожай текущего года – рекордный. Если говорить о ранне-зерновых, которые были собраны в августе, только пшеницы - 11,3 миллиона тонн, 12 миллионов 685 тысяч тонн – это зерновые. Так что вопрос сбыта и цен на продукцию принципиален. Если они выгодны и интересны производителю, то селяне в порядке. А сегодня они уже готовятся к новому урожаю", - сказал РИА Новости глава региона.В рамках выставки представители АПК Ростовской области примут участие в работе тематического раздела выставки "Животноводство и племенное дело", в конкурсах качества продукции, а также в деловой дискуссионной программе по темам научного и кадрового обеспечения отрасли, господдержки АПК, развития производства органической продукции, цифровой трансформации и другим.
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кубинка, золотая осень (выставка)
15:07 06.10.2021
 

Ростовская область представила достижения АПК на выставке "Золотая осень"

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГруши на 21-й Российской агропромышленной выставке "Золотая осень"
Груши на 21-й Российской агропромышленной выставке Золотая осень - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Продукция Ростовской области, представленная на открывшейся в подмосковной Кубинке XXIII агропромышленной выставке "Золотая осень", собрала урожай в 126 медалей, в том числе 81 золотую, 25 – серебряных и 20 бронзовых, передает корреспондент РИА Новости .
Донская экспозиция разместилась в центральной части выставочного павильона парка "Патриот" в разделе "Регионы России". Основная ее тема – это производственные, экспортные и инвестиционные возможности региона, а также бренд "Сделано на Дону".
Ростов-на-Дону
Вчера, 09:59Ростовская область
В Ростове-на-Дону появятся восемь площадок для экстремального спорта
Возглавивший делегацию региона губернатор области Василий Голубев на площадке "Золотой осени" подписал несколько деловых соглашений, а также обсудил вопросы господдержки экспортной деятельности.
"Ростовская область и в прошлом году, и по итогам текущего – основной экспортер сельхозпродукции в России. Наши селяне занимают в этом активную позицию. Понятно, что для нас переработка сельхозпродукции крайне важна. Это одно из принципиальных направлений работы правительства. Урожай текущего года – рекордный. Если говорить о ранне-зерновых, которые были собраны в августе, только пшеницы - 11,3 миллиона тонн, 12 миллионов 685 тысяч тонн – это зерновые. Так что вопрос сбыта и цен на продукцию принципиален. Если они выгодны и интересны производителю, то селяне в порядке. А сегодня они уже готовятся к новому урожаю", - сказал РИА Новости глава региона.
В рамках выставки представители АПК Ростовской области примут участие в работе тематического раздела выставки "Животноводство и племенное дело", в конкурсах качества продукции, а также в деловой дискуссионной программе по темам научного и кадрового обеспечения отрасли, господдержки АПК, развития производства органической продукции, цифровой трансформации и другим.
 
Ростовская областьКубинкаЗолотая осень (выставка)
 
 
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