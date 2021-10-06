01:00 06.10.2021 (обновлено: 01:24 06.10.2021)
МИД Мали вызвал посла Франции из-за "недружественных высказываний" Макрона
МИД Мали вызвал посла Франции из-за "недружественных высказываний" президента Макрона
© AP PhotoМужчина с флагом в столице Мали Бамако
© AP Photo
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Министерство иностранных дел Мали вызвало посла Франции в связи с "недружественными высказываниями" президента Франции Эммануэля Макрона в адрес страны, сообщается в коммюнике внешнеполитического ведомства, которое опубликовано на его странице в Twitter.
Глава МИД Абдулай Диоп выразил французскому дипломату возмущение и осуждение со стороны правительства Мали и заявил решительный протест из-за высказываний Макрона, которые, по мнению малийских властей, вредят развитию дружественных отношений между государствами.
Кроме того, министр призвал Францию к сдержанности и конструктивному подходу, основанному на взаимном уважении, чтобы, в частности, сконцентрировать внимание на борьбе с терроризмом в регионе Сахеля.
Макрон ранее во вторник заявил, что благодаря операциям Франции в регионе Сахель террористы не захватили власть в Мали.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал изменить модель военного присутствия в регионе Сахеля и завершить операцию "Бархан", заменив ее международным альянсом с участием стран региона. Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что власти Мали обратились к российской частной компании для борьбы с терроризмом, эта деятельность ведется на законной основе. Он подчеркнул, что официальная Москва "не имеет к этому никакого отношения".
Премьер Мали Шогель Кокалла Майга с трибуны Генеральной ассамблеи ООН отметил, что Франция, решив в одностороннем порядке завершить антитеррористическую операцию "Бархан", тем самым "бросила" страну, поэтому в Бамако вынуждены искать новых партнеров для обеспечения безопасности. Представитель французского МИД впоследствии подчеркнул, что изменение формы военного присутствия Франции в регионе Сахеля не является ни уходом из Мали, ни односторонним решением.
Африканский регион Сахель является одним из самых проблемных на континенте из-за террористической деятельности и нелегальной миграции. В 2014 году Франция начала в регионе антитеррористическую операцию "Бархан". Эту миссию поддерживает региональная структура G5, созданная в том же году.
Целью операции, которая проводится в Сахаро-Сахельском регионе (Нигер, Мали, Буркина-Фасо, Мавритания, Чад), является борьба с терроризмом и стабилизация ситуации в регионе до уровня, при котором местные власти смогут самостоятельно обеспечивать безопасность.
26 сентября, 03:34Лавров ответил на обвинения в размещении российской ЧВК в Мали