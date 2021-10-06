https://ria.ru/20211006/vyskazyvaniya-1753265892.html

МИД Мали вызвал посла Франции из-за "недружественных высказываний" Макрона

МИД Мали вызвал посла Франции из-за "недружественных высказываний" Макрона - РИА Новости, 06.10.2021

МИД Мали вызвал посла Франции из-за "недружественных высказываний" Макрона

Министерство иностранных дел Мали вызвало посла Франции в связи с "недружественными высказываниями" президента Франции Эммануэля Макрона в адрес страны,... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T01:00

2021-10-06T01:00

2021-10-06T01:24

в мире

мали

эммануэль макрон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575965729_0:14:2922:1658_1920x0_80_0_0_4733b44286cbc2f9e0ae4759e27751ef.jpg

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Министерство иностранных дел Мали вызвало посла Франции в связи с "недружественными высказываниями" президента Франции Эммануэля Макрона в адрес страны, сообщается в коммюнике внешнеполитического ведомства, которое опубликовано на его странице в Twitter.Глава МИД Абдулай Диоп выразил французскому дипломату возмущение и осуждение со стороны правительства Мали и заявил решительный протест из-за высказываний Макрона, которые, по мнению малийских властей, вредят развитию дружественных отношений между государствами.Кроме того, министр призвал Францию к сдержанности и конструктивному подходу, основанному на взаимном уважении, чтобы, в частности, сконцентрировать внимание на борьбе с терроризмом в регионе Сахеля.Макрон ранее во вторник заявил, что благодаря операциям Франции в регионе Сахель террористы не захватили власть в Мали.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал изменить модель военного присутствия в регионе Сахеля и завершить операцию "Бархан", заменив ее международным альянсом с участием стран региона. Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что власти Мали обратились к российской частной компании для борьбы с терроризмом, эта деятельность ведется на законной основе. Он подчеркнул, что официальная Москва "не имеет к этому никакого отношения".Премьер Мали Шогель Кокалла Майга с трибуны Генеральной ассамблеи ООН отметил, что Франция, решив в одностороннем порядке завершить антитеррористическую операцию "Бархан", тем самым "бросила" страну, поэтому в Бамако вынуждены искать новых партнеров для обеспечения безопасности. Представитель французского МИД впоследствии подчеркнул, что изменение формы военного присутствия Франции в регионе Сахеля не является ни уходом из Мали, ни односторонним решением.Африканский регион Сахель является одним из самых проблемных на континенте из-за террористической деятельности и нелегальной миграции. В 2014 году Франция начала в регионе антитеррористическую операцию "Бархан". Эту миссию поддерживает региональная структура G5, созданная в том же году.Целью операции, которая проводится в Сахаро-Сахельском регионе (Нигер, Мали, Буркина-Фасо, Мавритания, Чад), является борьба с терроризмом и стабилизация ситуации в регионе до уровня, при котором местные власти смогут самостоятельно обеспечивать безопасность.

https://ria.ru/20210926/operatsiya-1751838770.html

https://ria.ru/20210926/mali-1751839607.html

мали

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, мали, эммануэль макрон