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МИД Мали вызвал посла Франции из-за "недружественных высказываний" Макрона
МИД Мали вызвал посла Франции из-за "недружественных высказываний" Макрона - РИА Новости, 06.10.2021
МИД Мали вызвал посла Франции из-за "недружественных высказываний" Макрона
Министерство иностранных дел Мали вызвало посла Франции в связи с "недружественными высказываниями" президента Франции Эммануэля Макрона в адрес страны,... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T01:00
2021-10-06T01:24
в мире
мали
эммануэль макрон
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Министерство иностранных дел Мали вызвало посла Франции в связи с "недружественными высказываниями" президента Франции Эммануэля Макрона в адрес страны, сообщается в коммюнике внешнеполитического ведомства, которое опубликовано на его странице в Twitter.Глава МИД Абдулай Диоп выразил французскому дипломату возмущение и осуждение со стороны правительства Мали и заявил решительный протест из-за высказываний Макрона, которые, по мнению малийских властей, вредят развитию дружественных отношений между государствами.Кроме того, министр призвал Францию к сдержанности и конструктивному подходу, основанному на взаимном уважении, чтобы, в частности, сконцентрировать внимание на борьбе с терроризмом в регионе Сахеля.Макрон ранее во вторник заявил, что благодаря операциям Франции в регионе Сахель террористы не захватили власть в Мали.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал изменить модель военного присутствия в регионе Сахеля и завершить операцию "Бархан", заменив ее международным альянсом с участием стран региона. Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что власти Мали обратились к российской частной компании для борьбы с терроризмом, эта деятельность ведется на законной основе. Он подчеркнул, что официальная Москва "не имеет к этому никакого отношения".Премьер Мали Шогель Кокалла Майга с трибуны Генеральной ассамблеи ООН отметил, что Франция, решив в одностороннем порядке завершить антитеррористическую операцию "Бархан", тем самым "бросила" страну, поэтому в Бамако вынуждены искать новых партнеров для обеспечения безопасности. Представитель французского МИД впоследствии подчеркнул, что изменение формы военного присутствия Франции в регионе Сахеля не является ни уходом из Мали, ни односторонним решением.Африканский регион Сахель является одним из самых проблемных на континенте из-за террористической деятельности и нелегальной миграции. В 2014 году Франция начала в регионе антитеррористическую операцию "Бархан". Эту миссию поддерживает региональная структура G5, созданная в том же году.Целью операции, которая проводится в Сахаро-Сахельском регионе (Нигер, Мали, Буркина-Фасо, Мавритания, Чад), является борьба с терроризмом и стабилизация ситуации в регионе до уровня, при котором местные власти смогут самостоятельно обеспечивать безопасность.
https://ria.ru/20210926/operatsiya-1751838770.html
https://ria.ru/20210926/mali-1751839607.html
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в мире, мали, эммануэль макрон
01:00 06.10.2021 (обновлено: 01:24 06.10.2021)
 
МИД Мали вызвал посла Франции из-за "недружественных высказываний" Макрона

МИД Мали вызвал посла Франции из-за "недружественных высказываний" президента Макрона

© AP PhotoМужчина с флагом в столице Мали Бамако
Мужчина с флагом в столице Мали Бамако - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© AP Photo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Министерство иностранных дел Мали вызвало посла Франции в связи с "недружественными высказываниями" президента Франции Эммануэля Макрона в адрес страны, сообщается в коммюнике внешнеполитического ведомства, которое опубликовано на его странице в Twitter.
Глава МИД Абдулай Диоп выразил французскому дипломату возмущение и осуждение со стороны правительства Мали и заявил решительный протест из-за высказываний Макрона, которые, по мнению малийских властей, вредят развитию дружественных отношений между государствами.
Кроме того, министр призвал Францию к сдержанности и конструктивному подходу, основанному на взаимном уважении, чтобы, в частности, сконцентрировать внимание на борьбе с терроризмом в регионе Сахеля.
Макрон ранее во вторник заявил, что благодаря операциям Франции в регионе Сахель террористы не захватили власть в Мали.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время посещения французского контингента операции Бархан в Мали - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
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Ранее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал изменить модель военного присутствия в регионе Сахеля и завершить операцию "Бархан", заменив ее международным альянсом с участием стран региона. Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что власти Мали обратились к российской частной компании для борьбы с терроризмом, эта деятельность ведется на законной основе. Он подчеркнул, что официальная Москва "не имеет к этому никакого отношения".
Премьер Мали Шогель Кокалла Майга с трибуны Генеральной ассамблеи ООН отметил, что Франция, решив в одностороннем порядке завершить антитеррористическую операцию "Бархан", тем самым "бросила" страну, поэтому в Бамако вынуждены искать новых партнеров для обеспечения безопасности. Представитель французского МИД впоследствии подчеркнул, что изменение формы военного присутствия Франции в регионе Сахеля не является ни уходом из Мали, ни односторонним решением.
Африканский регион Сахель является одним из самых проблемных на континенте из-за террористической деятельности и нелегальной миграции. В 2014 году Франция начала в регионе антитеррористическую операцию "Бархан". Эту миссию поддерживает региональная структура G5, созданная в том же году.
Целью операции, которая проводится в Сахаро-Сахельском регионе (Нигер, Мали, Буркина-Фасо, Мавритания, Чад), является борьба с терроризмом и стабилизация ситуации в регионе до уровня, при котором местные власти смогут самостоятельно обеспечивать безопасность.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выхода к прессе в рамках совместного заседания министров иностранных дел, министров обороны и секретарей совбезов ОДКБ в Душанбе - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
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В миреМалиЭммануэль Макрон
 
 
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