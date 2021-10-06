https://ria.ru/20211006/vuchich-1753361427.html

Вучич рассказал, почему Сербия не вступит в Евросоюз

Вучич рассказал, почему Сербия не вступит в Евросоюз - РИА Новости, 06.10.2021

Вучич рассказал, почему Сербия не вступит в Евросоюз

Сербия не станет членом ЕС, пока не решит проблему с Косово, в процессе евроинтеграции из-за этого Брюссель рассматривает ее особым образом, заявил президент... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T16:18

2021-10-06T16:18

2021-10-06T16:18

в мире

приштина

косово

европа

евросоюз

александр вучич

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573164861_0:39:3071:1766_1920x0_80_0_0_c9f867d3745a69e9a4f8672eb02d3123.jpg

БЕЛГРАД, 6 окт – РИА Новости. Сербия не станет членом ЕС, пока не решит проблему с Косово, в процессе евроинтеграции из-за этого Брюссель рассматривает ее особым образом, заявил президент Сербии Александр Вучич.Сербский президент находится в Словении, где в среду проходит саммит ЕС - Западные Балканы с участием лидеров государств Европы и региона. По его словам, "есть перспектива расширения ЕС на страны Западных Балкан""ЕС в связи с вопросом Косово имеет к Сербии другой подход, чем к другим странам в регионе, и это понятно", - заявил Вучич журналистам."Без решения проблемы с Приштиной Сербия не сможет стать членом Евросоюза", - подчеркнул глава государства.Он добавил, что готов к продолжению диалога под эгидой ЕС с косовоалбанскими властями, но "первой должна стать тема создания Сообщества сербских общин" в крае.

https://ria.ru/20210911/ukraina-1749671179.html

https://ria.ru/20210509/serbiya-1731525669.html

приштина

косово

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, приштина, косово, европа, евросоюз, александр вучич