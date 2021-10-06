https://ria.ru/20211006/vuchich-1753361427.html
Вучич рассказал, почему Сербия не вступит в Евросоюз
Вучич рассказал, почему Сербия не вступит в Евросоюз - РИА Новости, 06.10.2021
Вучич рассказал, почему Сербия не вступит в Евросоюз
Сербия не станет членом ЕС, пока не решит проблему с Косово, в процессе евроинтеграции из-за этого Брюссель рассматривает ее особым образом, заявил президент... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T16:18
2021-10-06T16:18
2021-10-06T16:18
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БЕЛГРАД, 6 окт – РИА Новости. Сербия не станет членом ЕС, пока не решит проблему с Косово, в процессе евроинтеграции из-за этого Брюссель рассматривает ее особым образом, заявил президент Сербии Александр Вучич.Сербский президент находится в Словении, где в среду проходит саммит ЕС - Западные Балканы с участием лидеров государств Европы и региона. По его словам, "есть перспектива расширения ЕС на страны Западных Балкан""ЕС в связи с вопросом Косово имеет к Сербии другой подход, чем к другим странам в регионе, и это понятно", - заявил Вучич журналистам."Без решения проблемы с Приштиной Сербия не сможет стать членом Евросоюза", - подчеркнул глава государства.Он добавил, что готов к продолжению диалога под эгидой ЕС с косовоалбанскими властями, но "первой должна стать тема создания Сообщества сербских общин" в крае.
https://ria.ru/20210911/ukraina-1749671179.html
https://ria.ru/20210509/serbiya-1731525669.html
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в мире, приштина, косово, европа, евросоюз, александр вучич
Вучич рассказал, почему Сербия не вступит в Евросоюз
Президент Вучич: Сербия не вступит в ЕС пока не решится вопрос по Косово