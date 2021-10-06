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В США опасаются, что Россия усилит влияние на Балканах
В США опасаются, что Россия усилит влияние на Балканах - РИА Новости, 06.10.2021
В США опасаются, что Россия усилит влияние на Балканах
Белый дом опасается усиления влияния России на Западных Балканах на фоне паузы в расширении Евросоюза, сообщает газета Wall Street Journal. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T16:12
2021-10-06T16:12
в мире
сша
северная македония
франция
евросоюз
администрация президента сша
александр вучич
балканы
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Белый дом опасается усиления влияния России на Западных Балканах на фоне паузы в расширении Евросоюза, сообщает газета Wall Street Journal."Должностные лица в администрации (президента США Джо) Байдена и многие в Европе беспокоятся, что приостановка расширения ЕС на Западных Балканах откроет регион для соперников и противников, в том числе для России и Китая, у которых имеются там исторические или экономические интересы", - пишет издание.Европейские чиновники признают, что переговоры о присоединении Черногории и Сербии к ЕС продвигаются "очень медленно", отмечает газета. Ранее Брюссель надеялся, что одна из этих стран сможет войти в состав членов Евросоюза к 2025 году. Согласно информации газеты, этот срок теперь представляется "неправдоподобным." Издание утверждает, что должностные лица в Европе обеспокоены тем, что Сербия якобы становится более авторитарной при президенте Александре Вучиче.Франция и Болгария выступают против переговоров с Северной Македонией и Албанией. По данным Wall Street Journal, чиновники в Брюсселе надеются, что Болгария даст на них согласие после парламентских и президентских выборов в стране, которые пройдут в ноябре.Согласно информации дипломатов, должностные лица из Словении предлагали указать в заявлении саммита Европейский союз-Западные Балканы 2030 год как целевую дату для вступления стран Западных Балкан в ЕС, но это предложение не нашло поддержки.В среду на саммите в Словении лидеры стран Евросоюза и Западных Балкан обсуждают вопросы экономического сотрудничества и интеграцию, а также совместную борьбу с пандемией коронавируса. На встрече, в частности, обсуждается план по экономическому сотрудничеству и инвестициям, который подразумевает привлечение порядка 30 миллиардов евро для региона Западных Балкан в течение семи лет.
https://ria.ru/20210702/vliyanie-1739636488.html
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сша
северная македония
франция
балканы
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в мире, сша, северная македония, франция, евросоюз, администрация президента сша, александр вучич, балканы, россия
16:12 06.10.2021
 
В США опасаются, что Россия усилит влияние на Балканах

WSJ: Белый дом опасается усиления влияния России на Балканах из-за паузы в расширении ЕС

© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© AP Photo / Patrick Semansky
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Белый дом опасается усиления влияния России на Западных Балканах на фоне паузы в расширении Евросоюза, сообщает газета Wall Street Journal.
"Должностные лица в администрации (президента США Джо) Байдена и многие в Европе беспокоятся, что приостановка расширения ЕС на Западных Балканах откроет регион для соперников и противников, в том числе для России и Китая, у которых имеются там исторические или экономические интересы", - пишет издание.
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
2 июля, 16:46
Киев призвал НАТО не позволить России расширить влияние на Черном море
Европейские чиновники признают, что переговоры о присоединении Черногории и Сербии к ЕС продвигаются "очень медленно", отмечает газета. Ранее Брюссель надеялся, что одна из этих стран сможет войти в состав членов Евросоюза к 2025 году. Согласно информации газеты, этот срок теперь представляется "неправдоподобным." Издание утверждает, что должностные лица в Европе обеспокоены тем, что Сербия якобы становится более авторитарной при президенте Александре Вучиче.
Франция и Болгария выступают против переговоров с Северной Македонией и Албанией. По данным Wall Street Journal, чиновники в Брюсселе надеются, что Болгария даст на них согласие после парламентских и президентских выборов в стране, которые пройдут в ноябре.
Согласно информации дипломатов, должностные лица из Словении предлагали указать в заявлении саммита Европейский союз-Западные Балканы 2030 год как целевую дату для вступления стран Западных Балкан в ЕС, но это предложение не нашло поддержки.
В среду на саммите в Словении лидеры стран Евросоюза и Западных Балкан обсуждают вопросы экономического сотрудничества и интеграцию, а также совместную борьбу с пандемией коронавируса. На встрече, в частности, обсуждается план по экономическому сотрудничеству и инвестициям, который подразумевает привлечение порядка 30 миллиардов евро для региона Западных Балкан в течение семи лет.
Посол РФ в США Анатолий Антонов во время брифинга в Государственной Думе РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
21 июля, 02:17
Антонов заявил, что США используют Украину для влияния на политику России
 
В миреСШАСеверная МакедонияФранцияЕвросоюзАдминистрация президента СШААлександр ВучичБалканыРоссия
 
 
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