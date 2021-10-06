В США опасаются, что Россия усилит влияние на Балканах
WSJ: Белый дом опасается усиления влияния России на Балканах из-за паузы в расширении ЕС
© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
© AP Photo / Patrick Semansky
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Белый дом опасается усиления влияния России на Западных Балканах на фоне паузы в расширении Евросоюза, сообщает газета Wall Street Journal.
"Должностные лица в администрации (президента США Джо) Байдена и многие в Европе беспокоятся, что приостановка расширения ЕС на Западных Балканах откроет регион для соперников и противников, в том числе для России и Китая, у которых имеются там исторические или экономические интересы", - пишет издание.
Европейские чиновники признают, что переговоры о присоединении Черногории и Сербии к ЕС продвигаются "очень медленно", отмечает газета. Ранее Брюссель надеялся, что одна из этих стран сможет войти в состав членов Евросоюза к 2025 году. Согласно информации газеты, этот срок теперь представляется "неправдоподобным." Издание утверждает, что должностные лица в Европе обеспокоены тем, что Сербия якобы становится более авторитарной при президенте Александре Вучиче.
Франция и Болгария выступают против переговоров с Северной Македонией и Албанией. По данным Wall Street Journal, чиновники в Брюсселе надеются, что Болгария даст на них согласие после парламентских и президентских выборов в стране, которые пройдут в ноябре.
Согласно информации дипломатов, должностные лица из Словении предлагали указать в заявлении саммита Европейский союз-Западные Балканы 2030 год как целевую дату для вступления стран Западных Балкан в ЕС, но это предложение не нашло поддержки.
В среду на саммите в Словении лидеры стран Евросоюза и Западных Балкан обсуждают вопросы экономического сотрудничества и интеграцию, а также совместную борьбу с пандемией коронавируса. На встрече, в частности, обсуждается план по экономическому сотрудничеству и инвестициям, который подразумевает привлечение порядка 30 миллиардов евро для региона Западных Балкан в течение семи лет.