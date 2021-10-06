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Правда тела
Илья Переседов и Наталья Лосева препарируют темы похудения, питания, спорта, физического здоровья и психологических аспектов, которые со всем этим связаны. Откровенный подкаст о том, как людям победить в войне с ожирением. Или просто привести тело в порядок — правильно и с удовольствием.
https://ria.ru/20211006/vitaminy-1753287916.html
"Правда тела". Витамины: как, когда и зачем их пить
"Правда тела". Витамины: как, когда и зачем их пить - РИА Новости, 06.10.2021
"Правда тела". Витамины: как, когда и зачем их пить
Чтобы получать все необходимые витамины из еды, нужно съедать на 4000 калорий в день (то есть очень много!). Как восполнять нехватку, какие витамины выбирать, и нужно ли сдавать специальные анализы? Как делают искусственные витамины (которые продают в аптеке), и стоит ли заказывать их из-за границы? И может ли быть витаминная передозировка?
2021-10-06T12:00
2021-10-06T12:00
правда тела
подкаст
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"Правда тела". Витамины: как, когда и зачем их пить
Чтобы получать все необходимые витамины из еды, нужно съедать на 4000 калорий в день (то есть очень много!). Как восполнять нехватку, какие витамины выбирать, и нужно ли сдавать специальные анализы? Как делают искусственные витамины (которые продают в аптеке), и стоит ли заказывать их из-за границы? И может ли быть витаминная передозировка?
audio/mpeg
"Правда тела". Витамины: как, когда и зачем их пить
Чтобы получать все необходимые витамины из еды, нужно съедать на 4000 калорий в день (то есть очень много!). Как восполнять нехватку, какие витамины выбирать, и нужно ли сдавать специальные анализы? Как делают искусственные витамины (которые продают в аптеке), и стоит ли заказывать их из-за границы? И может ли быть витаминная передозировка?
audio/mpeg
Чем может закончиться принятие ударных доз (например, витамина А)? И усваиваются ли витамины, которые предлагается втирать в кожу? Объясняет кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отделения реабилитационной диетотерапии Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Юлия Чехонина.01:40 Сколько (по калорийности) нужно съедать, чтобы получать все витамины из еды03:45 Как получают искусственные витамины06:20 Нужно ли сдавать анализы на витамины09:05 Отечественные или импортные?10:27 Мужчины и женщины: кому что выбирать13:00 Можно ли самом выбрать комплекс витаминов, не обращаясь к врачу14:28 Должен ли быть какой-то ощутимый эффект от витаминов17:50 Какими могут быть последствия передозировки18:52 Втирать витамины в кожу: а они так усваиваются?Подкаст "Правда тела" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Семёна НедовенчанногоПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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РИА Новости
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подкаст, аудио
12:00 06.10.2021
 

"Правда тела". Витамины: как, когда и зачем их пить

Правда тела
"Правда тела". Витамины: как, когда и зачем их пить
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Чтобы получать все необходимые витамины из еды, нужно съедать на 4000 калорий в день (то есть очень много!). Как восполнять нехватку, какие витамины выбирать, и нужно ли сдавать специальные анализы? Как делают искусственные витамины (которые продают в аптеке), и стоит ли заказывать их из-за границы? И может ли быть витаминная передозировка?
Чем может закончиться принятие ударных доз (например, витамина А)? И усваиваются ли витамины, которые предлагается втирать в кожу? Объясняет кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отделения реабилитационной диетотерапии Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Юлия Чехонина.
01:40 Сколько (по калорийности) нужно съедать, чтобы получать все витамины из еды
03:45 Как получают искусственные витамины
06:20 Нужно ли сдавать анализы на витамины
09:05 Отечественные или импортные?
10:27 Мужчины и женщины: кому что выбирать
13:00 Можно ли самом выбрать комплекс витаминов, не обращаясь к врачу
14:28 Должен ли быть какой-то ощутимый эффект от витаминов
17:50 Какими могут быть последствия передозировки
18:52 Втирать витамины в кожу: а они так усваиваются?
Подкаст "Правда тела" выходит по средам.
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Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор Наталия Шашина
Монтаж Семёна Недовенчанного
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